Alatyylinen kappale järkytti yleisöä JYPin Liiga-ottelussa, tiskijukalle taloudellinen sanktio – "Täydellinen rimanalitus"

Liiga-ottelun aikana hallikaiuttimisita kajahtanut alatyylinen kappale hämmästytti yleisöä keskiviikkona Jyväskylän LähiTapiola Areenalla.

Opiskelijalähtöinen pop-kappaleen huumoriversiointi Muna Kädessä soi hallin kovaäänisistä JYP–HPK-ottelun erätauolla.

Tilanne herätti hämmennystä. Keskisuomalaisen saamien tietojen mukaan toiston aikana muun muassa JYP Oy:n myyntipäällikön Jari Jääskeläisen havaittiin rynnistäneen kohti hallin DJ-tiloja huomattavaa vauhtia.

– Se on ollut ilmeisesti täydellinen rimanalitus, JYP Oy:n vastaava toimitusjohtaja Kari Tyni luonnehtii kappalevalintaa.

– Tämä touhu perustuu luottamukseen meille työtä tekevien ammattitaitoa ja arviointikykyä kohtaan, ja nyt sitä luottamusta on pahasti rikottu. Emmehän me voi käytättää ennakkoraadeissa jokaista musiikkivastaavan soittamaa biisiä.

Tyni kertoo olleensa tapahtumahetkellä musiikin kantoetäisyyden ulkopuolella. Välikohtausta seurannut, luotettavilta tahoilta vastaanotettu palautevyöry on vakuuttanut hänet kappaleen asiattomuudesta.

– Palautetta on tullut sekä henkilökunnalta että yleisöltä. Se on ottanut erittäin monen korvaan. Tämä on ollut rimanalitus, joka ei ole JYPin linjan mukaista.

Mistä kohuvärssystä sitten on kyse?

Muna Kädessä -kappale on Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun ainejärjestö Pörssi ry:n tuottama uudelleenversiointi Jenni Vartiaisen listahitistä Ihmisten edessä.

Ainejärjestön puheenjohtaja Johannes Teittinen kertoo olleensa paikalla keskiviikon ottelussa, kun kappaleen toisto alkoi.

– Oltiin aitiossa katsomassa peliä, kyllä sen kuulin. Siinä se taisi erätauolla tulla, Teittinen sanoo.

– Se on tällainen perinteinen ainejärjestömme laulu, joka on sitseiltä lähtenyt liikenteeseen. Sellainen erittäin ironinen hassuttelu, jota ollaan omissa porukoissa lauleskeltu. Haluan pahoitella Pörssin puolesta, että kappale on aiheuttanut pahaa mieltä, Teittinen toteaa.

Kappaleen sanoitukset käsittelevät tukevan pähityneisyyden värittämää opiskelijahurvittelua, jossa tapahtumassa käsistä riistäytynyt juhlinta kulminoituu kappaleen nimen ja kertosäkeen mukaisesti itsensäpaljasteluun. Ohessa nostatetaan ainejärjestön yhteishenkeä.

Korkeakoulumaailman perinteikkäille akateemisille pöytäjuhlille eli sitseille on ominaista yhteislaulanta, jossa tuttuihin sävelmiin sovitetuilla humoristisilla uudelleensanoituksilla koetellaan tietoisesti hyvän maun rajoja.

Useita vuosia sitsikäytössä olleet Muna Kädessä -kappaleen sanoitukset levytettiin tänä vuonna ja esitettiin ohjelmanumerona Pörssi ry:n järjestyksessään 50. vuosijuhlilla. Samalle kappaleelle kuvattiin musiikkivideo, joka julkaistiin Youtubessa.

Sosiaalisesta mediasta tuotos kuitenkin poistui alle vuorokauden kuluttua julkaisusta.

– Kyseinen video tehtiin vaan meidän omaan käyttöömme, mutta se oli jäänyt julkiseksi. Sitä ei oltu tarkoitettu julkiseen levitykseen, Teittinen kertoo.

– Se on täysin mahdoton sanoa, minkä takia biisi on siellä hallissa soinut. Itse en sitä pyytänyt.

Kari Tynin mukaan JYP järjesti tapauksesta torstai-iltapäivällä ylimääräisen kokouksen ottelutapahtumatuotannon ja musiikkivastaavana toimineen DJ:n edustajien kesken.

Kappaleen soitosta vastannut tiskijukka sai lopulta tapauksesta vakavan varoituksen ja taloudellisen sanktion.

– Tehtiin selvitys siitä, että mitä on tapahtunut ja miksi, ja taataan se, että tällainen ei tule enää toistumaan JYPin peleissä. DJ on tehnyt useamman vuoden muuten hyvää työtä, joten JYPin puolesta nyt mennään puhtaalta pöydältä eteenpäin tästä viisastuneena, Tyni sanoo.

Keskisuomalainen ei tavoittanut tapahtumassa musiikkivastaavana toiminutta henkilöä kommentoimaan tapausta.