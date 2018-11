Erikoisajoneuvo teki maailman ensiesiintymisen Jyväskylässä – Tampereella valmistettu laite on kaivosteknologian huipputuote

Kuin robotti tieteiselokuvasta.

Jyväskylän kaivosmessuilla esitelty Sandvik DS512i on ainoa laatuaan maailmassa ja hyvin vaikuttava ilmestys.

Pituutta on noin 14 metriä. Edessä pitkän varren päässä on poikittain laitteen monitoimipää, johon tulee letkuja joka puolelta. Keskellä on valoisa, mutta paksulla säleiköllä suojattu ohjaamo/työtila. Takana on koppimainen möhkäle, jossa ovat diesel- ja hydrauliikkamoottorit.

Laite on tarkoitettu vahvistamaan kallion seinämiä tunneleissa ja onkaloissa maan alla. Käytänössä kuljettaja ajaa härvelin sopivaan kohtaan tunnelissa, kääntää tuolin monitoimipään ohjausaseman suuntaan ja ohjaan kärjen sopivaan kohtaan kalliossa.

Pora tekee seinään 1,5-6 metriä syvän reiän, suihkuttaa sinne hartsin tai sementin sidosaineeksi, iskee reikään pultin, laittaa kallion seinämää vasten sopivan aluslevyn ja kiertää mutterilla sen tiukkaan. Kaikki tämä tehdään samalla monitoimipäällä.

Lohkeilevaan kiviseinään porataan reikiä yleensä viuhkamaisessa muodossa, kun yksi viuhka on saatu valmiiksi siirrytään tarvittava matka eteenpäin ja tehdään sama uudestaan.

Aikoinaan saman työn hoitivat porarit. Tunnelissa oli ympäriinsä telineitä, työ oli hidasta, eikä kovin turvallista.

– Tämän projektin ykkösasia oli turvallisuus. Varsi on pitkä ja kuljettaja on turvassa tunnelin katon pettäessä. Kuljettajan koppi on suojattu lohkareilta ja irtokiviltä, se on ilmastoitu, äänieritetty ja hyvin uudenaikainen työtila. Toinen johtoajatus oli tehokkuus. DS pystyy työskentelemään tunneleissa, joiden halkaisija on viidestä metristä aina kahteentoista metriin. Sama monitoimipää hoitaa kaikki eri työvaiheet. Kuljettaja ohjaa toimintoja ja joutuu välillä lataamaan lisää tarvikkeita poraan, kertoi Sandvikin Tampereen tehtaan kehityspäällikkö Ari Laitinen.

Katso video maanalaisesta monsterista jutun yllä!