Jyväskylän keskustassa on tarjolla ennätysmäärä uusia yksiöitä – sijoittajien kiinnostus hiipunut

Jyväskylän keskustan uudet kerrostaloyksiöt eivät kiinnosta enää sijoittajia ja muita asunnonostajia samaan tapaan kuin aiemmin. Keskustassa on myymättä noin 150 uutta yksiötä, mikä on ennätyksellisen paljon.

– Yksiöitä ei viedä enää käsistä niin kuin ennen. Myymättömiä uusia kohteita on tarjolla todennäköisesti enemmän kuin koskaan aiemmin Jyväskylässä, sanoo Kiinteistömaailma Tourulan yrittäjä Sanna Hotanen.

Samankaltainen tilanne on myös monissa muissa pääkaupunkiseudun ulkopuolisissa kasvukeskuksissa Suomessa. Kiinteistömaailman Kiinteistönvälittäjäbarometri ennustaa, että kerrostaloyksiöistä tulee olemaan lähiaikoina ylitarjontaa näillä paikkakunnilla.

Syynä on viime vuosien kova rakennusbuumi. Yksiöitä on ilmeisesti rakennettu enemmän kuin markkinoilla on niille kysyntää.

Samaan aikaan käytetyistä kerrostaloyksiöistä on pulaa. Näin arvioi yli puolet barometriin vastanneista välittäjistä.

– Ilmiö on tuttu Jyväskylässäkin. Keskustassa on myynnissä vain kymmenen käytettyä yksiötä, kertoo Kiinteistömaailma Jyväskylä Kauppakadun yrittäjä Jussi Kaulio.

Jyväskylässä olisi kysyntää myös tilaville, noin 80–100 neliön uusille kolmioille.

– Tarjolla olevat kolmiot ovat yleensä selvästi tätä pienempiä, eikä ne aina tyydytä asunnonostajien tarpeita, Hotanen muistuttaa.

Kiinteistömaailman perinteinen barometri julkaistiin jo viidennenkymmenen kerran. Juhlabarometri ennakoi vakaata asuntokauppakesää. Kauppamäärien ja hintatason uskotaan pysyvän maakunnissa ennallaan.

Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä asuntokauppoja tehtiin Suomessa hieman vähemmän kuin edellisvuonna vastaavaan aikaan. Välittäjien avulla myytiin maassa 15 701 kohdetta, missä on vähennystä 667.

Juhlabarometrissa reilut 350 ketjun välittäjää kertoi myös oman työnsä muutoksista. Valta osa vastaajista arvioi, että välittäjän työn vaatimustaso on kasvanut huomattavasti erityisesti tietojärjestelmä- ja henkilöbrändäystaitojen osalta.

Selvityksestä ilmeni lisäksi, että kodinvaihtajat ovat entistä vaativampia ja valveutuneempia. Asiakkaat ovat aiempaa hintatietoisempia ja tietoisempia lainansaantimahdollisuuksistaan sekä koroista ja korkotasosta.

Kiinteistömaailma-brändin omistaa Danske Bank. Asuntomyymälät ovat itsenäisten franchising-yrittäjien omistamia osakeyhtiöitä.

Juhlavuoden kunniaksi Danske Bank teetti kyselytutkimuksen siitä, kuinka asuntoihin suhtaudutaan.

Tulosten mukaan suomalaisten suhde omaan asuntoon riippuu paljon iästä ja asunnonostoajankohdasta: 59 prosenttia 18–29-vuotiaista näkee kodin myös sijoituksena, kun yli 60-vuotiailla tämä osuus on 21 prosenttia. Kaikista suomalaisista 37 prosenttia ajattelee kotia myös sijoituksena.

– Koti on keskeinen osa suomalaisten varallisuutta, mutta pelkän asunnon varaan ei voi laskea omaa taloudellista tulevaisuuttaan. Asuntomarkkinat kehittyvät varsin eri tavalla eri puolilla maata, muistuttaa Danske Bankin vähittäispankkitoiminnasta vastaava johtaja Riikka Laine-Tolonen.

Tutkimuksen mukaan sijoittaminen on yleisempää, mitä enemmän vastaajalla on asuntolainaa.

Danske Bankin pääekonomisti Pasi Kuoppamäki on tarkastellut miten suomalaisten asuminen on kehittynyt 25 vuodessa.

Vuonna 1994 Suomi oli vasta toipumassa lamasta, jonka jäljiltä asuntojen hinnat olivat edullisia suhteessa tuloihin. Silloin pariskunta, jonka nuorin lapsi oli alle 7-vuotias, sai vuotuisilla käytettävissä olevilla tuloillaan ostettua noin 51 neliötä. Nyt vastaava pariskunta saa 29 neliötä.

– Asuntojen hinnat ovat nousseet 25 vuodessa muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Nyt tulot nousevat asuntojen hintoja nopeammin, Kuoppamäki muistuttaa.

Hänen mukaansa asuntojen hintojen ja tulojen suhde on nyt hyvin lähellä pitkän aikavälin keskiarvoa koko maan tasolla. Hinnat eivät kuitenkaan kehity enää samansuuntaisesti eri puolilla Suomea.

Suuri ero asuntovelallisen arjessa syntyy nyt koroista. Vuonna 1994 lainasta maksettiin 8,5 prosenttia korkoa ja lainaa maksettiin 10–15 vuodessa pois. Nyt korkoa lainasta maksetaan 0,8 prosenttia ja lainaa maksellaan takaisin yli 20 vuotta.