Jyväskylän satamasta on nostettu vedestä aikuisen naisen ruumis – "Ei silminnäkijöitä"

Jyväskylän satamasta on löytynyt juhannuspäivänä vedestä naisen ruumis. Vielä ei ole tiedossa, mikä on ollut tapahtumien kulku ja milloin nainen on joutunut veteen. Tiedossa ei myöskään ole, onko kyse hukkumisesta vai muusta tapaturmasta.

Keski-Suomen pelastuslaitos sai vesipelastustehtävän Jyväskylän satamaan juhannuspäivänä lauantaina kello 11.15.

– Satamasta on nostettu vedestä kuolleena aikuinen nainen. Poliisi tutkii asiaa ja tiedottaa jatkosta. Tapahtumille ei ole silminnäkijöitä, kommentoi Keskisuomalaiselle päivystävä palomestari Kalle Hakamäki Jyväskylästä.

Tähän mennessä juhannuksena on uutisoitu kahdesta hukkumisesta.

Petäjävedellä Keski-Suomessa kuoli juhannusaattona alkuillasta uimassa ollut, vuonna 1952 syntynyt nainen. Nainen oli ollut miehensä kanssa uimassa Ylä-Kintauksen järvessä. Mies oli lähtenyt aiemmin uimasta saunaa kohti ja havainnut tilanteen.

Naista yritettiin elvyttää, mutta hän kuoli. Pelastuslaitoksen tiedossa ei ollut, oliko kuolinsyy hukkuminen vai esimerkiksi sairauskohtaus.

Pöytyällä Varsinais-Suomessa 67-vuotias mies hukkui juhannusaattona lampeen.