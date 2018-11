Mitä tapahtui pysyvän päävamman lenkillään kärsineelle miehelle? Poliisi pyytää havaintoja

Sisä-Suomen poliisi selvittää edelleen, mitä tapahtui 35 -vuotiaalle Tampereen Rautaharkon läheisyydessä lenkkeilleelle miehelle 26. kesäkuuta.

Ulkopuolinen henkilö löysi miehen osoitteen Muuntajankatu 8 läheltä sekavan oloisena, ja hänet toimitettiin sairaalaan.

Sairaalassa miehellä todettiin päävamma, mikä lääkärin mukaan on todennäköisesti aiheutettu ulkoisella väkivallalla.

Mies on jo kotiutunut sairaalasta, mutta päävamma on ollut vakava. Siitä on jäänyt pysyvä vamma.

Mies muistaa lähteneensä kello 19 aikaan Muuntajankadulta lenkille, ja hänet löydettiin Muuntajankadulta sekavan oloisena reilun tunnin päästä.

Mies ei ole pystynyt kertomaan poliisille, mitä hänelle on lenkin aikana tapahtunut. Hän kertoo lähteneensä tavanomaiselle lenkilleen Muuntajankadulta, mutta muuta hän ei osaa sanoa, poliisin tiedotteessa kerrotaan.

Hänen tavanomainen lenkkinsä kulkee Muuntajankadulta junaradan vierustaa Veturikatua etelään jatkaen Varikkokatua Lempääläntielle. Lempääläntien vierustaa on jatkettu moottoritien yli Koivistonkylän Prisman ohitse kohti Tampereen keskustaa. Koivistontien kohdalta lenkki jatkunut moottritien alitse kulkevan alikulun kautta Savikontielle ja siitä edelleen Rautaharkonkadulle ja Muuntajankadulle.

Poliisi ei ole saanut selvityksissään selvyyttä asiaan. Polisii pyytää asiasta tietäviä tai havaintoja tehneitä ilmoittamaan niistä poliisille, joko puhelinnumeroon 02954 45890 tai sähköpostiin keskitettytutkinta.sisa-suomi@poliisi.fi