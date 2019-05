Yön uutiskooste: Finnkinon elokuvateatterissa syttyi tulipalo, Järjestäytynyt rikollisuus laajenee syrjäseuduille, Yhdysvaltojen ja Kiinan kauppaneuvotteluissa ei vielä ratkaisua

Otkes kertoo tänään lisää mökkipalosta, jossa kuoli kolme alaikäistä

Onnettomuustutkintakeskus (Otkes) kertoo tänään Kittilän Levin tuhoisan mökkipalon tutkinnasta. Kyseessä ei ole lopullinen raportti, vaan eräänlainen väliaikatiedote.

Palossa kuoli kolme kouluikäistä nuorta huhtikuun puolivälissä. Lähes täysi-ikäinen nuori selvisi hengissä palosta. Kaikki neljä olivat sisaruksia.

Surmansa saaneet nuoret olivat majoittuneet kaksikerroksisen mökin yläkertaan, ainoana hengissä selvinnyt oli alakerrassa. Mukana lomamatkalla oli myös aikuinen, joka ei ollut mökissä palon syttyessä.

Poliisi on sanonut, ettei mikään tapauksessa viittaa rikokseen tai siihen, että palo olisi saanut alkunsa huolimattomuudesta.

Helsingissä Finnkinon elokuvateatterissa syttyi tulipalo - vahinkojen laajuus selviää myöhemmin

Helsingissä Finnkinon elokuvateatterissa Kaisaniemenkadulla syttyi yöllä tulipalo. Päivystävä palomestari kertoo, että tulipalo syttyi yhdessä elokuvateatterin saleista ja salin sprinklerit olivat sammuttaneet palon automaattisesti.

Pelastuslaitos sai ilmoituksen tulipalosta hieman ennen kello kahta.

Elokuvateatterissa ei ollut tapahtumahetkellä ihmisiä, joten henkilövahinkoja ei syntynyt. Savuvahingot rajoittuivat vain yhteen saliin, mutta vesivahinkoja on noin 100 neliömetrin alueella.

Vahinkojen laajuus selviää kuitenkin vasta myöhemmin.

Palon syttymissyystä ei ole tietoa.

Maaseudun Tulevaisuus: Järjestäytynyt rikollisuus laajenee syrjäseuduille

Merkittävät rikollisjärjestöt ovat siirtäneet toimintojaan suurista kaupungeista maaseudulle, uutisoi Maaseudun Tulevaisuus. Keskusrikospoliisista kerrotaan lehdelle, että ilmiön taustalla on viranomaisvalvonnan ja poliisien määrän väheneminen syrjäisemmillä seuduilla.

Maaseudun Tulevaisuuden haastattelema rikoskomisario arvioi, että rikollistoiminta laajenee jatkossa ensisijaisesti suhteellisen lähelle suuria kaupunkeja.

Lehden mukaan maaseutua hyödynnetään muun muassa huumeiden kätkemisessä, kannabiksen kasvatuksessa ja aseiden säilytyksessä. Myös etsintäkuulutetut saattavat vuokrata lomamökkejä syrjäseudulta.

Uuden hallituksen sorvaus jatkuu

Hallitusneuvottelut jatkuvat tänään Säätytalolla. Neuvottelujen varsinaiset keskustelut alkoivat eilen.

SDP:n Antti Rinne arvioi eilen illansuussa hallitusneuvottelujen lähteneen kulkemaan suunnitellun mukaisesti.

Eilen Rinne tapasi myös työmarkkinajohtajia noin tunnin verran. Rinteen mukaan tapaamisessa oli kyse siitä, että hän halusi kuulla miten työmarkkinaosapuolet näkevät sen, mitä työmarkkinoilla pitäisi lähteä edistämään yhteistyössä valtiovallan ja työmarkkinaosapuolten kesken.

Ylen gallup: Perussuomalaiset suosituin puolue, vihreät sai keskustan kiinni

Ylen kannatusmittauksessa perussuomalaiset on noussut suosituimmaksi puolueeksi 18,8 prosentin kannatuksella. Nousua on vaalituloksesta 1,3 prosenttiyksikköä. Hallitusta kasaava SDP on toisena 17,8 prosentin kannatuksella.

Kolmantena on kokoomus 16,9 prosentin kannatuksella. Neljännen sijan jakaa keskusta ja vihreät. Molempia kannattaa 13,3 prosenttia vastaajista.

Taloustutkimuksella teetettyyn kyselyyn haasteltiin lähes 2 000 ihmistä. Haastattelut tehtiin 15.4.–7.5. Tulosten virhemarginaali on suurimpien puolueiden osalta 2,3 prosenttiyksikköä molempiin suuntiin.

Reuters: Yhdysvaltojen ja Kiinan kauppaneuvotteluissa ei vielä ratkaisua - tullikorotukset astumassa voimaan

Yhdysvaltain ja Kiinan kauppaneuvottelut Washingtonissa päättyivät torstaina ilman ratkaisua, kertoo uutistoimisto Reuters. Neuvottelut jatkuvat sovitusti perjantaina.

Yhdysvallat on uhannut Kiinaa uusilla tullikorotuksilla, joiden on määrä astua voimaan aamuseitsemältä Suomen aikaa. Tulleja korotetaan 10 prosentista 25 prosenttiin, ja ne kohdistuvat muun muassa kulutustavaroihin kuten elektroniikkaan ja leluihin. Tullien alaisen tuonnin arvo on 200 miljardia dollaria.

Kiina on uhannut vastatoimilla, jos Yhdysvallat ei peräänny aikeistaan.

Kiinaa neuvotteluissa edustaa muun muassa varapääministeri Liu He. Yhdysvaltojen puolelta ratkaisua hierovat kauppaedustaja Robert Lighthizer sekä valtiovarainministeri Steven Mnuchin.

Trump Pohjois-Korean ohjuskokeista: Kukaan ei ole siitä iloinen

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan Pohjois-Korea tuskin on valmis neuvottelemaan ydinohjelmastaan. Trump kommentoi asiaa sen jälkeen, kun Pohjois-Korea teki toisen ohjuskokeensa viiden päivän sisään. Asiasta uutisoi muun muassa Guardian.

Trumpin mukaan asiaa tarkastellaan nyt tosissaan, eikä kukaan ole asiasta iloinen.

Trump sanoo, että suhde Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin hallinnon kanssa jatkuu, mutta hän ei usko Pohjois-Korean olevan valmis neuvotteluihin.

Yhdysvalloissa virkamiehet ovat aiemmin elätelleet toiveita siitä, että Kim ja Trump tapaisivat kolmannen kerran.

Trump haluaa Shanahanin jatkavan puolustusministerinä

Yhdysvaltain presidentti aikoo ehdottaa Patrick Shanahanin nimittämistä puolustusministeriksi, kertoo Valkoinen talo. Shanahan on toiminut jo virkaatekevänsä puolustusministerinä yli neljä kuukautta siitä lähtien kun hänen edeltäjänsä James Mattis erosi.

Mattis jätti tehtävänsä sen jälkeen, kun presidentti Donald Trump ilmoitti vetävänsä Yhdysvaltain joukot Afganistanista ja Syyriasta.

Shanahan sanoo olevansa kiitollinen Trumpin aikeista. Hän kertoo jatkavansa kansallisen puolustusstrategian toimeenpanoa, jos senaatti vahvistaa hänen valintansa ministeriksi. (Lähde: AFP)

Tietovuotaja Chelsea Manning on päästetty vapaaksi

Tietovuotaja Chelsea Manning on päästetty vapaaksi, kertoo muun muassa CNN. Manning on ollut sellissä 62 päivää, sillä hän kieltäytyi todistamasta suuren valamiehistön edessä Wikileaksiin liittyvissä tutkimuksissa.

Manning voidaan kuitenkin laittaa telkien taakse uudestaan, ellei hän todista valamiehistölle toukokuun 16. päivänä.

Manning tuomittiin vuonna 2013 yhteensä 35 vuodeksi vankeuteen salaisten asiakirjojen vuotamisesta Wikileaks-sivustolle. Yhdysvaltain edellinen presidentti Barack Obama kuitenkin lievensi Manningin tuomiota ennen kautensa päättymistä. Hänet vapautettiin toukokuussa 2017.

Arsenal ja Chelsea Eurooppa-liigan loppuotteluun

Englantilaisjoukkueet Arsenal ja Chelsea ovat edenneet jalkapallon Eurooppa-liigan loppuotteluun. Arsenal kukisti Valencian yhteismaalein 7–3, Chelsea kaatoi Frankfurtin tiukan taistelun jälkeen rangaistuspotkukilpailussa, joka päättyi 4–3.

Arsenal voitti illan ottelussa Valencian maalein 4–2. Arsenalin ykköstähdeksi nousi Pierre-Emerick Aubameyang, joka teki ottelussa hattutempun.

Chelsean ja Frankfurtin välinen mittelö eteni rangaistuspotkuihin asti, sillä varsinaisen peliajan ja jatkoajan jälkeen tilanne oli 1–1 ja yhteismaalit 2–2, eikä jatkoon menijää pystytty ratkaisemaan vierasmaalisäännöllä.

Jääkiekon MM-turnaus alkaa - Suomi avaa Kanadaa vastaan

Jääkiekon MM-turnaus alkaa tänään Slovakiassa. Suomi aloittaa kisat Kosicessa alkulohko-ottelulla Kanadaa vastaan.

A-lohkossa pelaavat Suomen ja Kanadan lisäksi järjestäjämaa Slovakia, Yhdysvallat, Tanska, Britannia, Ranska ja Saksa. Alkulohkosta selviytyy puolivälieriin neljä parasta.

B-lohkossa Bratislavassa pelaavat Ruotsi, Venäjä, Tshekki, Sveitsi, Norja, Latvia, Itävalta ja Italia. Puolivälierät pelataan 23. toukokuuta.

Suomen ja Kanadan ottelu Kosicessa alkaa kello 17.15 Suomen aikaa.

Korjattu aiempaa uutista: Perussuomalaisten kannatusnousua on verrattu vaalitulokseen, ei edelliseen mittaukseen.

