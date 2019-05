Yön uutiskooste: Henkilöauton kuljettaja kuoli rekkakolarissa Jämsässä, ainakin yksi tuhannesta saa vuosittain veritulpan, sateita luvassa ympäri maata

Kysely: Sosiaali- ja terveyspalveluiden turvaaminen suomalaisten toivelistan kärjessä hallitukselle

Suomalaisista 71 prosenttia haluaa tulevan hallituksen painottavan sosiaali- ja terveyspalveluiden saannin turvaamista nykyistä enemmän, selviää Kunnallisalan kehittämissäätiön kyselystä.

Aiempaa useammat toivovat hallituksen panostavan tieteeseen sekä luonnon ja ympäristön suojeluun. Molempia kannattaa yli 50 prosenttia vastaajista. Molempia halutaan painottaa kymmenen prosenttiyksikköä enemmän kuin vuonna 2015.

Vastaavasti suomalaiset pitävät aiempaa vähemmän tärkeänä, että hallitus painottaa maanpuolustuskyvystä huolehtimista. Sitä pitää tärkeänä 36 prosenttia vastanneista, kun vuonna 2015 näin ajatteli 53 prosenttia.

Tutkimuksen toteutti Kantar TNS Oy huhtikuussa. Haastatteluja tehtiin 1 039. Virhemarginaali on suurimmillaan vajaat kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.

Ainakin yksi tai kaksi tuhannesta saa vuosittain veritulpan

Erilaiset veritulpat ovat Suomessa kohtalaisen yleisiä. Syviä laskimoveritulppia ja keuhkoveritulppia diagnosoidaan Suomessa yhteensä vuosittain noin 1–2 tapausta tuhatta henkilöä kohden, Helsingin yliopistollisesta sairaalasta kerrotaan.

Noin puolella potilaista, joilla on syvä laskimoveritulppa, on samanaikainen keuhkoveritulppa. Keuhkoveritulppaan liittyy aina kuoleman riski.

Laskimoveritulppia syntyy useimmiten jalkoihin. Tyypillisin altistava tekijä on pitkäaikainen lentokoneessa istuminen.

EU:n ilmastoneuvottelija: Hiilineutraalius vuoteen 2050 mennessä on mahdollista

EU:n ilmastoneuvottelija Elina Bardram uskoo, että EU:n on mahdollista olla hiilineutraali vuosisadan puoliväliin mennessä. Päätös on hänen mukaansa mahdollista tehdä niin poliittisesti kuin teknisesti.

Bardram painottaa, että päätöksellä pitkän aikavälin päästövähennystavoitteesta ei ole välitön kiire. Hiilineutraalius tietäisi niin merkittäviä yhteiskunnallisia ja taloudellisia muutoksia, että keskustelu on hyvä käydä rauhassa.

Suomella on loppuvuoden neuvotteluissa tärkeä välittäjän rooli heinäkuussa alkavan puheenjohtajakauden takia. Sen takia Suomi välttää jo nyt omia kannanottojaan ja jäi pois kunnianhimoisten maiden vetoomuksesta, joka julkaistiin aiemmin viikolla.

Keskisuomalainen: Puolustusvoimat tavoittelee hallitusneuvotteluissa 600 uuden työntekijän pestaamista

Puolustusvoimat tavoittelee merkittävää henkilöstön lisäystä alkavalla hallituskaudella, kertoo Keskisuomalainen. Hallitusneuvotteluissa tavoitteena on saada noin 450 uutta työntekijää seuraavan neljän vuoden aikana, ja 2020-luvun loppuun mennessä vielä 150 työntekijää lisää.

Keskisuomalaisen haastatteleman Puolustusvoimien komentajan Jarmo Lindbergin mukaan lisäväkeä tarvitaan erityisesti valmiuden turvaamiseen, sillä turvallisuusympäristön muutos Suomen lähialueilla jatkuu.

Esimerkiksi Venäjän ja sotilasliitto Naton aktiivisuus näkyy konkreettisesti Itämeren sotilaslentoliikenteen vilkkautena.

Uutissuomalainen: Uusi lapsiasiavaltuutettu toisi Isis-taistelijoiden lapset Suomeen

Lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen vaatii Suomea järjestämään suomalaisten vierastaistelijoiden lapset turvaan kotimaahan. Pekkarinen sanoo Uutissuomalaisen haastattelussa, että näin tulisi toimia tarvittaessa vaikka väkisin.

Pekkarinen perustelee kantaansa YK:n lapsen oikeuksien sopimuksella. Hänen mukaansa suomalaisten vierastaistelijoiden lapsilla on samat oikeudet erityiseen suojeluun kuin kaikilla muillakin suomalaislapsilla.

Suojelupoliisi on arvioinut, että Syyrian ja Irakin konfliktialueille on matkustanut Suomesta yli 80 tunnistettua henkilöä. Heistä noin 30 on lapsia. Osa on ehtinyt täysi-ikäiseksi. Alueella on myös syntynyt lapsia, joilla on kytkös Suomeen.

Henkilöauton kuljettaja kuoli rekkakolarissa Jämsässä

Yksi ihminen on kuollut henkilöauton ja ajoneuvoyhdistelmän kolarissa Jämsässä Keski-Suomessa lauantainvastaisena yönä, kertoo pelastuslaitos. Onnettomuus sattui valtatie 9:llä lähellä Jämsän ja Jyväskylän rajaa aamukahden jälkeen.

Pelastuslaitoksen mukaan onnettomuudessa ei ollut kuljettajien lisäksi muita osallisia. Rekan kuljettaja toimitettiin sairaalaan tarkistettavaksi.

Poliisi selvittää onnettomuuden syytä. Tie onnettomuuspaikalla saatiin avattua liikenteelle varhain aamulla.

Tänään kannattaa ottaa sateenvarjo mukaan – sateita luvassa ympäri maata

Tänään on luvassa sateinen päivä ympäri maata, kerrotaan Ilmatieteen laitokselta. Päivystävän meteorologin mukaan Venäjältä saapuva matalapaine levittäytyy päivän aikana Kaakkois-Suomesta lähes koko maahan.

Itä-Suomessa luvassa on sadekuuroja aamupäivän aikana. Kuurojen jälkeen Pohjois-Karjalassa voidaan odottaa jopa pariakymmentä astetta. Muualla Suomessa lämpötilat pyörivät hieman kymmenen asteen yläpuolella.

Päivystävän meteorologin mukaan lounaisrannikko ja Turku saattavat jäädä ilman sateita.

Trump määräsi hallintonsa valmistelemaan Kiina-tullien laajentamista - voimaantulon aikataulu jäi auki

Yhdysvalloissa presidentti Donald Trump on määrännyt hallintonsa valmistelemaan kiinalaistuotteiden tullimaksujen laajentamista siten, että ne koskevat lähes kaikkea Kiinan tuontia. Asiasta kertoo Yhdysvaltojen kauppaedustaja Robert Lighthizer lausunnossaan. Uusien tullien voimaantulon aikataulu jäi kuitenkin auki.

Lighthizerin mukaan prosessin yksityiskohdista on luvassa lisätietoa maanantaina ja lopullinen päätös uusista tulleista tehdään myöhemmin.

Uusien tullien alaiseksi joutuvan tuonnin arvo on noin 300 miljardia dollaria.

Jo aiemmin kerrottiin, että Yhdysvallat korottaa olemassa olevia, muun muassa kulutustavaroihin kohdistuvia Kiinan tullimaksuja kymmenestä prosentista 25 prosenttiin. (Lähde: AFP)

Kiina sanoo kauppaneuvottelujen USA:n kanssa jatkuvan

Kiina sanoo jatkavansa kauppaneuvotteluja Yhdysvaltojen kanssa, kertoo Kiinan kauppaneuvottelija Liu He. Seuraava neuvottelukierros käydään Pekingissä.

Edelliset neuvottelut päättyivät tuloksettomina perjantaina Washingtonissa samaan aikaan, kun Yhdysvallat nosti Kiinan tuonnin tullimaksuja. Yhdysvallat myös ilmoitti valmistelevansa tullien alaisiksi joutuvan tuotekirjon laajentamista niin, että tullimaksut koskisivat käytännössä kaikkea Kiinan tuontia.

Kiinan Liu totesi, että neuvottelut eivät ole loppuneet ja että kyseessä on vain normaali vääntö maiden välisissä neuvotteluissa.

Ajankohtaa neuvotteluiden jatkamiselle Liu ei kuitenkaan antanut. (Lähde: AFP)

USA:ssa demokraatit jatkavat Trumpin verotietojen kaivelua - nyt kongressin eteen haastetaan valtiovarainministeri

Yhdysvalloissa edustajainhuoneen demokraatit ovat haastaneet kuultavaksi valtiovarainministeri Steven Mnuchinin presidentti Donald Trumpin verotietojen pimitykseen liittyen.

Mnuchinin haastoi kuultavaksi kongressin valiokunta, joka tutkii Trumpin mahdollista verovälttelyä ja liiketoimia. Lisäksi valiokunta haastoi kuultavaksi veroviraston asiamiehen Charles Rettigin.

Kongressin valiokunta pyysi aiemmin nähtäväkseen Trumpin viime vuosien verotietoja tutkintaansa varten. Mnuchin ilmoitti aiemmin tällä viikolla viivyttelyn jälkeen, etteivät viranomaiset voi luovuttaa niitä. (Lähde: AFP)

Suomi kohtaa MM-kiekossa isäntämaa Slovakian - kumpikin aloitti voitolla

Suomi jatkaa jääkiekon MM-kisoja A-alkulohkon ottelulla järjestäjämaa Slovakiaa vastaan. Kosicessa pelattava ottelu on turnauksessa molemmille toinen.

Suomi voitti eilen avausottelussaan Kanadan maalein 3–1. Slovakia puolestaan peittosi Yhdysvallat 4–1.

Slovakia on viimeksi kukistanut Suomen MM-kaukalossa vuonna 2004. Suomi on sen jälkeen voittanut yhdeksän MM-kisaottelua peräkkäin.

Suomen ja Slovakian ottelu alkaa Suomen aikaa kello 21.15.

Täydennetty Keskisuomalaisen ja Uutissuomalaisen jutuilla, päivitetty kolaripikaa