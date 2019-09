Huvi ja hyöty löytyvät puolukkametsästä

Hankasalmen Kallioahossa perheineen asuvalle Lasse Nortuselle kuluva syksy on ollut tehokasta luonnossa liikkumisen aikaa.

Nortunen on kerännyt mustikkaa, puolukkaa, vadelmia ja sieniä kotitarpeen lisäksi myös myyntiin viimeisen kymmenen vuoden ajan. Tänä syksynä erityisesti puolukkaa on tullut oikein satoisasti.

– Metsässä voi hyvinkin kävellä puoli kilometriä ilman, että näkyy marjan marjaa, mutta sitten yhdessä kohtaa onkin puolukkaa kuin olisi punainen matto levitetty eteen, hän kertoo.

Mustikkasato jäi Nortusen mukaan tänä kesänä huonoksi.

– Sitä saatiin raavittua itselle kaksi ämpäriä. Marjoja pitää olla todella paljon, että niitä kannattaa myyntiin saakka kerätä.

Puolukoita Nortunen on tänä syksynä kerännyt jo rapiat 200 litraa. Keräämisessä ja marjojen puhdistamisessa apuna ovat vaimo ja vanhin poika.

– Ämpärillisestä puhdistettua puolukkaa pyydän 30 euroa. Jotkut myyvät neljällä kympillä ja jotkut alle kahdella kympillä, mutta siinä ei kyllä omalle työlle jää mitään arvoa. Joku tolkku on oltava hinnoittelussakin. Silloin on yleensä hinta kohdallaan, kun sekä myyjä että ostaja hymyilevät, hän sanoo.

Nortusella ei ole vakioasiakkaita, ja tieto ahkerasta puolukkamiehestä kulkee puskaradion ja sosiaalisen median välityksellä.

– Tänäänkin kävi asiakas Kangasnimeltä, ja hän toi vielä ämpärillisen ylijääneitä omenoita kaupan päälle. Minä annoin hänelle takaisin siitä edestä pari litraa suppilovahveroita, Nortunen hymyilee.

Suppilovahverot eli suppikset ovatkin Nortusen seuraava työmaa.

– Ensin on kerättävä puolukkatilaukset, 30 litraa, pois. Marjojen ja sienten poiminta syksyisessä metsässä on hauskaa ja siitä tulee hyvä mieli. Marjan myynnistä saatava tulo on hyvä palkanlisä, ja se on sitä paitsi verotonta.