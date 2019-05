Järjestöt eivät usko uusiin leikkauksiin

Lomarahoja ei enää leikata tulevaisuudessa laajamittaisesti julkisella ja yksityisellä sektorilla, jos Suomen taloudella menee huonosti. Näin arvioi Suomen ammattiliittojen keskusjärjestön SAK:n lakimies Anu-Tuija Lehto.

– Työnantajapuoli on ilmoittanut, ettei keskitettyjä ratkaisuja tehdä. Jos näin on, kaikkia työntekijöitä kattavaa lomarahan leikkaussopimusta on mahdotonta tehdä. Lomaraha voi kuitenkin muuttaa muotoaan siten, että se sulautetaan muihin etuihin, Lehto sanoo.

– Jos työnantaja haluaa todellisia säästöjä, lomarahan leikkaus tai poistaminen ei auta. Ne tuovat aika mitättömiä säästöjä.

Toimihenkilöitä edustavan keskusjärjestön STTK:n lakimies Hannele Vettainen on samoilla linjoilla.

– Tällä hetkellä emme usko, että lomarahoja leikataan.

Myöskään korkeakoulutettuja edustavassa Akavassa ei pidetä laajoja leikkauksia mahdollisena.

– Enää tällaiset eivät tule kysymykseen. Toisaalta kikyjä tai vastaavia tulopoliittisia kokonaisratkaisuja, joihin leikkaus perustui, ei enää tehdä, koska EK on ne kieltänyt itseltään, sanoo julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestön toiminnanjohtaja Maria Löfgren.

– Yksittäisissä työpaikoissa voidaan varmaan sopeuttamiskeinona luopua kertaluonteisesti lomarahoista, arvioi yksityisiä aloja edustava neuvottelupäällikkö Petteri Oksa.

Itä-Suomen yliopiston dosentti Tapio Bergholm sen sijaan arvelee, että kerran keksittyyn keinoon saatetaan tarttua uudelleenkin.

– On kuitenkin lomarahaleikkausta tasapuolisempia sisäisen devalvaation (palkkojen alentaminen) keinoja, jotka eivät kurita vain yhden sektorin palkansaajia. Esimerkiksi sosiaaliturva- ja työeläkemaksujen jakosuhteen muutos oli jo kikyssä kaikilla aloilla.

Vaikka lomaraha on vakiintunut etuisuus, mikään ei ole ikuista, Bergholm muistuttaa.

– Työehtosopimuksiin kirjatut edut ja velvoitteet ovat aina uudelleen neuvoteltavissa. Ammattiyhdistysliikkeen järjestövoima ja taloussuhdanteet vaikuttavat ratkaisevasti siihen, miten työnantajien haaveet palkkaedun poistosta edistyvät.