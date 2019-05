Jokilaiva odottaa yhä Tonavan pohjassa

Etelä-Korea vannoi perjantaina jatkavansa Budapestin jokilaivaturmassa kadonneiden kansalaistensa etsimistä. Kadonneita oli edelleen 21, suurin osa eteläkorealaisia, eikä heitä enää uskota löydettävän elossa.

Mermaid-jokilaiva upposi keskiviikkona Tonavaan Unkarin parlamenttitalon lähettyvillä. Se oli vain muutamia sekunteja aiemmin törmännyt kovassa sateessa suurempaan matkustajalaivaan Viking Sigyniin.

Jokilaivassa oli onnettomuushetkellä pääasiassa eteläkorealaisia turisteja, ja hengissä selvisi tiettävästi vain seitsemän ihmistä. Myös kuolleiden lukumääräksi oli perjantaina vahvistettu seitsemän.

Unkarin poliisi on ottanut kiinni suuremman aluksen kapteenin, joka on 64-vuotias ukrainalaismies. Poliisi kertoi perjantaina kuulustelleensa kapteenia epäiltynä ainakin vesiliikenteen vaarantamisesta.

Paikallismedian mukaan Viking Sigyn jatkoi matkaansa uuden kapteenin kanssa perjantaina.

Etelä-Korean ulkoministeri Kang Kyung-wha saapui perjantaina Budapestiin mukanaan ryhmä asiantuntijoita, joiden on tarkoitus auttaa uhrien etsinnässä. Hän kertoi lehdistötilaisuudessa, ettei toivoa eloonjääneiden löytämisestä aiota menettää ennen kuin kaikki kadonneet on paikannettu.

Turmaan joutuneiden eteläkorealaisten matkanjärjestäjän, Very Good Tour -matkatoimiston edustajan Lee Sang-moon mukaan valtaosa matkustajista oli 50–70-vuotiaita. Joukossa oli tosin myös kuusivuotias tyttö, joka matkusti yhdessä vanhempiensa ja isovanhempiensa kanssa. Tyttö oli perjantaina yhä kateissa.

Sadat unkarilaispoliisit ja armeijan pelastajat ovat yrittäneet etsiä kadonneita vedestä, mutta yrityksiä haittaavat joen kovat virtaukset. Poliisin mukaan virtaus oli kuljettanut yhtä ruumista 11 kilometrin päähän onnettomuuspaikasta.

Tonava on paisunut viikkoja kestäneiden sateiden vuoksi, eikä joen pinnan uskota alkavan laskea ennen tiistaita.

Unkarissa etsintöjä on laajennettu kattamaan koko Tonava Budapestista etelään, ja lisäksi maan viranomaiset ovat ottaneet yhteyttä kollegoihinsa naapurimaa Serbiassa.

Mermaid-laiva on edelleen täysin veden alla. Onnettomuuspaikalle on tuotu kelluva nosturi ja ponttonilaituri sukeltajien tukikohdaksi, mutta virtausten vuoksi sukeltaminen on vaarallista. Ensimmäiset yritykset päästä aluksen luokse ja aloittaa nosto-operaatio epäonnistuivat.

Ruotsalaislehti Aftonbladetin mukaan jokilaivan omistaja on sama kuin maaliskuussa Norjassa merihädässä olleen risteilyaluksen. Laivalta evakuoitiin maaliskuussa satoja ihmisiä, mutta kukaan ei loukkaantunut.

Budapestin jokiturma oli näin jo kolmas joka tapahtui lyhyen ajan sisällä Viking Cruises -yhtiön laivalle. Norjan ja Budapestin turmien välissä Viking Idun -niminen laiva törmäsi säiliöalukseen Hollannissa, mutta kukaan ei tuolloinkaan loukkaantunut.

Turmasta selvisi ainoastaan seitsemän ihmistä. He onnistuivat takertumaan pelastusrenkaisiin ja joutuivat seuraamaan kauhuissaan, kun heidän kanssamatkustajansa hukkuivat.

– Virta oli niin kova, että ihmiset ajautuivat pois onnettomuuspaikalta, mutta apua ei vain tullut, sanoi turmasta selvinnyt 31-vuo­tias nainen, joka kertoi Etelä-Ko­rean uutistoimistolle Yonhapille nimekseen Jung.