Jyväskylän Harjusta halutaan aktiivinen talvimaa

Jyväskylän Harju toimii lumilautailijoiden laskupaikkana lauantaina 23.2. järjestettävässä Harju Open -tapahtumassa.

Jyväskylän Lumilautailijat ry:n ja Havumäki Ranch ovat toteuttaneet Neron portaiden viereen lumilautailualueen, jota aiotaan pitää talkoovoimin kunnossa myös tapahtuman jälkeen.

Petro Kukkonen Jyväskylän Lumilautailijat ry:stä toteaa, että räntä- ja vesisade ja sen jälkeen kiristynyt pakkanen eivät ole päästäneet mäen rakentajia helpolla. Paikan päälle on pitänyt tuoda uutta lunta.

Kukkosen mukaan mäki reililinjoineen ja mutkineen on tarkoitettu jo harjaantuneemmille lautailijoille.

– Neron portaiden ympäristöön tulee myös loivempi tiepätkä, jossa ensikertalaiset voivat kokeilla lajia, Kukkonen sanoo ja korostaa, että Harjulla lasketaan omalla vastuulla niin tapahtumassa kuin sen jälkeenkin.

Jyväskylän Lumilautailijat ry toivoo Harjusta pysyvämpää, aktiivista ja toimivaa lautailupaikkaa. Tänä talvena lautailuparkkia pidetään kunnossa lumitilanteen ehdoilla.

– Viime vuodet Harju on ollut talvisin melko hiljainen. Hyvillä, lumisilla keleillä lautailijoita on käynyt, mutta nyt tavoitteena on, että Harjulla olisi myös vähälumisempina talvina huollettuja pätkiä. Harju Open on ensimmäinen askel kohti isompaa visiota, Kukkonen sanoo.

Kaikki halukkaat voivat lautailla Harju Open -tapahtumassa kello 13–17. Illan pimetessä suomalaisen lumilautailun kärkinimet kokoontuvat parkille mittelemään toisiaan vastaan.

Suomen Lumilautaliitto tuo ensikertalaisille kokeiltavaksi snowsurffeja ja lautoja, ja aloittelijoita avustaa olympialaskija Merika Enne. Mukaan kannattaa ottaa oma kypärä.

Talven iloja on tarjolla muillekin kuin lautailijoille: Mäki-Matin perhepuiston päätyyn on toteutettu taidetta ja mäenlaskua yhdistävä taidepulkkamäki. Pulkkamäkeä ovat olleet suunnittelemassa ja toteuttamassa taiteilijat Anna Ruth, Jukka Silokunnas ja Jonna Suurhasko.

Harju Open -tapahtuma liittyy Harjun Talvimaa -yhteistyöprojektiin, joka käynnistyi viime syksynä Jyväskylän Lumilautailijat ry:n ja Taiteen edistämiskeskuksen aloitteesta.

Osana Talvimaa-ideasuunnitelmaa Harjun ympäristöön toteutetaan myös Topi Äikäksen suunnittelemia penkkejä, jotka on muotoiltu erityisesti lumilautailuun soveltuviksi. Lisäksi ideasuunnitelmassa on esitetty uusi pulkkamäki Vesilinnan luoteispuolelle, lyhyt hiihtolatu sekä kesäteatterin alueen kehittämistä. Myös valaistusta on suunnitteilla kehittää tulevaisuudessa Valon kaupungin hengessä.

Harjun Talvimaa -projekti toteuttaa Kehä Vihreän tavoitteita parantaa alueen aktiivisuutta.

– ­Kehä Vihreän kehittämisen periaatteena on tarttua joustavasti ja tarvittaessa ripeästikin uusiin ideoihin sekä edetä kokeilujen kautta lopullisiin ratkaisuihin. Näin toimittiin myös Harju Open -tapahtuman suhteen, Jyväskylän kaupungin maisema-arkkitehti Mervi Vallinkoski kertoo.