"Kaverihan vetää täysillä"

Saarijärvellä vietettiin lauantaina superillaksi ristittyä tapahtumaa, kun kylpylähotelli Summassaaren lavalle nousivat Eini ja Jari Sillanpää.

– Minun tehtäväni on lämmittää teitä Jarille. Joskus on ollut toistekin päin, mutta täällä näin, koska paikalla on paljon naisia ja tarvitaan naisenergiaa, Eini spiikkasi lavalta.

Salin takaosassa pyllyt pysyivät vielä penkissä, vaikka lavan edessä oli juhlat käynnissä.

Jaana ja Arto Hintikka Uuraisilta olivat tulleet katsomaan sekä Einiä että Sillanpäätä.

– Ja kun paikallinen taho järjestää näin hienon tapahtuman, niin onhan sitä tultava katsomaan.

Sillanpään esiintymisajaksi oli ilmoitettu keskiyö. Tasan kello 24 bändi astui lavalle ja yleisö pakkautui lavan eteen. Sillanpää aloitti kahta minuuttia yli puolenyön Sydän lyö bum bum bum -kappaleella.

– Näkee kuka on tähti, toimittajan takana seisonut mies sanoi.

Sillanpää oli hyväntuulinen, taitava, karismaattinen ja hienosti läsnä. Summassaaren salissa yleisö ja artisti ovat niin lähekkäin, että tilaan syntyi heti hienon intiimi tunnelma.

– Mitä kuuluu? Sillanpää kysyi yleisöltä.

– Hyvää.

– Niin tännekin. Ootteko twerkkauskunnossa? Mun lonkka on vähän huonossa kunnossa, joten keksin uuden twerkkaustyylin. Se tapahtuu kasvoilla ja vatsalla, Sillanpää sanoi ja ravisteli itseään hupaisasti.

Yleisö nauroi sydämellisesti. Summassaaren salissa menneiden kuukausien otsikot ja uutiset tuntuvat kaukaisilta.

– Tulin siskon luo ja päätettiin tulla tänne. Uutiset Sillanpäästä eivät ole vaikuttaneet. Samaa musiikkiahan se yhä esittää, 27-vuotias Laura Helminen Pieksämäeltä sanoi.

– Näyttäisi, etteivät ne jutut ole vaikuttaneet muihinkaan, kun yleisöä on näin hyvin, 24-vuotias saarijärveläinen Veera Helminen totesi.

Noin 550 katsojaa vetävä Summassaari oli viittä vaille täysi. Parisensataa oli ottanut hotelliin yöpymispaketin ja muut tulivat pelkästään keikalle.

Keikalta saivat poistua pettyneinä vain ne, jotka odottivat draamaa tai artistin mokaamista.

Satulinna-kappaletta yleisö lauloi täydellä sydämellä mukana, samoin Sillanpään kumppani Siim, joka vastasi keikalla toisen työntekijän kanssa Sillanpään laulumonitoreista.

Suurinta draamaa tarjoili Eini, joka tipahti kesken Kesä ja yö -hittinsä lavan korokkeelta.

– Siinä meinasi käydä kömpelösti, laulaja kommentoi noustessaan takaisin pystyyn ja näyttäessään miksaajille peukulla, että kaikki on hyvin.

Illan viimeisenä kappaleena kuultiin hitti Sinä ansaitset kultaa. Sitten yhteiskumarrus yleisölle, ja tyytyväiseltä vaikuttanut Sillanpää tanssahteli kulisseihin.

– Lööpit on sellaista julkista mestausta. Kaverihan vetää ihan täysillä ja upeasti, Jaana Luokkakallio Ähtäristä totesi keikan jälkeen.

Sillanpään keikka ei ollut Luokkakalliolle lajissaan ensimmäinen, mutta meni parhaiden joukkoon.