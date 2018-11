Kinnula vahvisti kärkipaikkaansa seurakuntavaalien aktiivisimpana koko maassa – Jyväskylä nousi isojen ykköseksi

Keski-Suomeen tuli sunnuntaisissa seurakuntavaaleissa kaksi komeaa ykkössijaa. Ahkerimmin koko maassa äänestettiin Kinnulassa, missä uurnilla kävi 48,1 prosenttia äänioikeutetuista. Jyväskylä taas otti 13,5 prosentillaan kärkipaikan suurimpien kaupunkien äänestysaktiivisuuslistalla.

Sekä Kinnulassa että Jyväskylässä kaikki keskeiset prosenttiluvut nousivat vuoden 2014 vaaleista. Tuolloin äänestysprosentti oli Kinnulassa 43,3 ja 16–17-vuotiaista äänensä antoi 43,5 prosenttia, nyt uurnilla kävi noista nuorimmista äänioikeutetuista peräti 51,5 prosenttia.

Jyväskylässä äänestysprosentti oli neljä vuotta sitten 11,9 ja 16–17-vuotiaiden kohdalla 6,2. Nyt nuorten prosentti nousi 6,7:ään.

Eihän noita lukujamme voi kuin iloisena ihmetellä, puntaroi Kinnulan kirkkoherra Arja Huuskonen.

– Olisiko salaisuutemme se, että koska Kinnula on aina ollut ykkönen, jo se perinne kantaa. Meillä on perheissä totuttu vaikuttamaan. Ehkä täällä halutaan myös vähän näyttää muille, että pieni voi ponnistaa korkealle, hän mietti.

– Resepti on varmaankin se, että kun taikina on kohonnut oikein hyvin, se sama taikina kantaa jatkuvasti hyviin tuloksiin; uutta taikinaa on tyhjästä vaikea saada alustetuksi.

Huuskosen mukaan seurakunnassa ei ole ollut tapana sen kummemmin juhlia vaaliaktiivisuutta, mutta ”kohtahan on jo joulupuurojen aika, joten samalla tämänkin voisi huomata”.

Keskisuomalaisen levikkialueen kunnista toiseksi korkein äänestysprosentti oli Konneveden 41,9, kolmas Toivakan 39,9 ja neljäs Perhon 37,0.

Jyväskylän kirkkoherra Arto Viitala kiteytti mietteensä isojen kaupunkien äänestysprosenttilistan paalupaikasta sanoiksi ”riemussa pitää olla realistinen”.

– Tyytyväinen on oltava siitä, että luvut nousivat, mutta komeitahan ne eivät ole. Joskus täytyy kuitenkin olla mielissään vähistäkin edistysaskeleista.

Viitala uskoo, että tulosten parantumista avitti äänestysmahdollisuuden tarjoaminen edellisvaaleja useammassa paikassa. Hyvää oli hänen mukaansa myös se, että kirkkovaltuutettujen keski-ikä laskee.

– Hienoa on ollut ennen kaikkea vaalien aikaansaama runsas ajatustenvaihto ja hyvät keskustelut erilaisten ihmisten kanssa.