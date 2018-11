Kohti omaa soundia muusikkona - Iina Keski-Lusa ja Vilma Kivimäki saavat perjantaina Loisto-konserttien myötä muusikon ammattipätevyyden

– Jotenkin sitä on joutunut vielä etsimään omaa muusikkouttaan, ja sitä, mikä on juuri oikea polku minulle tehdä musiikkia. En vielä esimerkiksi tiennyt hakisinko laululla vai huilulla ammattikorkeakouluun. Päämääräni on ollut musiikillisen näkemyksen laajentaminen.

Gradia Jyväskylän muusikon koulutuksen ja media-alan yhteinen Loisto-konserttisarja täyttää tänä vuonna 10 vuotta. Konserttisarja toteutetaan kaksi kertaa lukuvuodessa yhteistyössä, graafisen alan ja valokuvauksen sekä hius- ja kauneusalan kanssa.

Gradian muusikko-opiskelijat valmistuvat konserttien myötä ammatteihinsa ja saavat toisen tason ammattiopintojen mukaisen muusikon pätevyyden. Käytännössä tämä pätevyys toimii useimmille muusikoille valmiutena jatko-opintoihin.

Media-alan perustutkinnon opiskelijat kuvaavat konsertit monikameratuotantona, ja ne lähetetään suorana lähetyksenä oppilaitoksen sivujen www.gradia.fi/loisto- sekä Youtubessa Gradia.fi -kanavan kautta.

Ensi viikon maanantaihin saakka jatkuviin konsertteihin on vapaa pääsy ja ne järjestetään Siltasalissa (Pitkäkatu 19 – 21).

Viikon mittaisesta 12 konsertin sarjasta on jäljellä neljä: Perjantai 30.11. klo 18 Iina Keski-Lusa: Viimeiset hitaat (songwriter/folk) ja klo 19.30 Vilma Kivimäki: Kotiin (pop).

Maanantai 3.12.: klo 18 Ruusu Saksio: He va he, kva he va (kansanmusiikki), klo 19.30 Ayla Brinkmann: Tunes of another homeland (music from South Africa/ traditional/afrobeat/funk/ska/disco).