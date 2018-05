Löytömatka pieneen ja tuntemattomaan

Jyväskylän yliopiston nanotiedekeskus sananmukaisesti puurtaa pikkujuttujen parissa. Nanometriä voi havainnollistaa hiuksella: jos yksi hius halkaistaan 100 000 kertaa, on jokainen viipale nanometrin paksuinen. Lisäksi tässä kokoluokassa materiaalin muutokset ovat nopeita. Aikayksikkö voi olla sekunnin miljoonasosan miljoonasosa.

– Näin pieniä materioita ei näe kuin elektronimikroskoopilla. Silti tutkijat voivat selvittää niiden rakenteen sekä ominaisuuksia. Esimerkiksi elektroniikassa hyödynnetään nanomateriaaleilla päällystettyjä komponentteja, kertoo akatemiaprofessori Hannu Häkkinen.

Häkkinen tutkii teoreettisin ja laskennallisin menetelmin nanorakenteiden ominaisuuksia. Suomen Akatemia on myöntänyt Jyväskylän yliopiston tutkimushankkeelle 840 000 euron rahoituksen. Lisäksi Häkkinen pokkasi huhtikuun lopulla Suomen Tiedeseuran fysiikan palkinnon. Sen rahallinen arvo on 20 000 euroa.

Nyt Häkkisen ja informaatioteknologian tiedekunnan professori Tommi Kärkkäisen tutkimusryhmien yhteistyönä tutkitaan nanopartikkelien rakenteiden ennustamista tekoälyä hyväksi käyttäen. Työ on uraa uurtava koko maailmassa.

Nanomateriaalit nähdään suurena mahdollisuutena esimerkiksi teollisuudessa, lääketieteessä ja ympäristöhuollossa, mutta niihin liitetään myös uhkakuvia.

– Ihminen on aina pelännyt tuntematonta. Liikuntavaatteista irtoaa hopeapartikkeleita, jotka päätyvät luontoon ja ravintoketjun kautta mahdollisesti aina ihmiseen asti, mutta onhan ihminen hengittänyt hiiliyhdisteitäkin tulen keksimisestä asti, kuten eräs kollegani totesi. Meillä on vielä paljon tutkittavaa ja päättäjät tarvitsevat tietoa, toteaa Häkkinen.

Häkkisen kiinnostuksen luonnontieteisiin herätti savolaisen Haukivuoren kunnan yläasteen ja lukion innostava opettaja. Nanotieteet aukesivat miehelle Yhdysvalloissa, kun hän työskenteli tutkijana Georgia Institute of Technologyssa vuosituhannen vaihteessa.

Nanotieteistä alettiin Jyväskylässä puhua laajemmin 2000-luvun alkupuolella. Tänä päivänä Jyväskylän yliopistolla on maailmallakin hyvin vertailua kestävä nanotiedekeskus.

– Tässä on samassa rakennuskokonaisuudessa fysiikan, kemian, bio- ja ympäristötieteiden sekä nanotieteiden edustajat. Kahvihuoneessa opimme ymmärtämään toistemme tieteiden kieltä ja yhdistämään osaamista. Tämä on noin 150 ihmisen yhteisö. Se on vielä johdettavissa, ja ihmisiin liittyy valtavasti osaamista, sanoo kuusi vuotta keskusta johtanut Häkkinen.

Vuoden vaihteessa johtajaksi siirtyi professori Tero Heikkilä.

Häkkinen on perustutkimuksen tekijä. Hänen tutkimusryhmänsä tulokset julkistetaan avoimesti kaikkien käyttöön.

Ensisijaisesti hän kertoo olevansa fyysikko, mutta häntä innostaa myös yhteistyö esimerkiksi kemistien ja virusbiologien kanssa.

– Virus on lähinnä proteiinia, mutta sen rakennetta ja toimintaa voidaan selvittää vaikkapa pintaan kiinnitettävillä kultapartikkeleilla. Osaamisten yhdistämisellä eli poikkitieteellisyydellä saadaan uusia avauksia, pohtii Häkkinen.

Hannu Häkkinen

Perustutkimuksen arvostettu tekijä

Tutkii teoreettisin ja laskennallisin menetelmin nanorakenteisten metalli-molekyyli-rajapintojen ominaisuuksia.

Perustutkimus keskittyy erityisesti orgaanisilla molekyyleillä suojattuihin metallinanopartikkeleihin ja nanorakenteisiin sekä niiden käyttöön. Tuloksia voidaan hyödyntää esimerkiksi kemian- ja lääketeollisuudessa, suurta tarkkuutta vaativissa mittauksissa ja arvioitaessa nanopartikkelien biologisia vaikutuksia.

Tekee tutkimusta Jyväskylän yliopiston fysiikan ja kemian laitoksilla sekä nanotiedekeskuksessa yhteistyössä sen tutkimusryhmien ja kymmenen ulkomaisen tutkimusryhmän kanssa.

Akatemiaprofessorina kauden 1.1.2016–31.12.2020.

Tekoäly ja nanotiede

Aineen jäljistä rakenteeseen

Tekoäly on paljolti tietokoneen laskentakykyä. Suurrahoituksen saaneessa tutkimuksessa professorit Tommi Kärkkäinen ja Hannu Häkkinen selvittävät, voiko partikkeleiden jättämistä jäljistä päästä kiinni itse aineisiin.

– Tätä ajatusta voi havainnollistaa Facebookilla ja somemaailmalla. Sinä jätät nettiin paljon jälkiä itsestäsi. Jonkin suurvallan tiedustelun käyttämä tekoäly voi luoda sinusta realistisen kuvan, jos se pääsee estoitta yhdistämään kaikki somejälkesi ja nettitoimintasi.

– Samalla tavalla aineesta jää paljon jälkiä. Me selvitämme, voiko aineen ominaisuuksista päätellä sen rakenteen. Yleensä rakenteesta päätellään aineen ominaisuuksia, havainnollistaa Häkkinen nyt alkavaa tutkimusohjelmaa.