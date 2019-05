Lakaisen muiden murheet maton alle.

Tuttu marmatti ihmisistä, jotka yrittävät ratkaista hänen ongelmansa. Kaverit tarjoavat helppoja ratkaisuja lääkkeeksi perustavanlaatuisiin huoliin ja murheisiin. Ihan kuin hän ei olisi jo itsekin ajatellut kymmentä loogisinta tapaa lähteä purkamaan vyyhtiä. Oikeasti hän halusi vain puhua tunteistaan jollekin.

Tuolla hetkellä tajusin olevani ratkaisija.

Minusta on sietämätöntä, että rakkailla ihmisilläni on murheita. Haluan, että he ovat iloisia. Niinpä yritän tehdä heistä iloisia. Olen kuvitellut sen olevan hyvää ihmisyyttä ja ystävyyttä.

Olen juuri se tyyppi, joka tarjoaa univaikeuksista kärsivälle ratkaisuksi illalla lukemista tai hengitysharjoituksia. Patistan parisuhdehuolien kanssa kamppailevaa puhumaan puolisonsa kanssa ja hyvä etten sano masentuneelle, että "". Suit sait, tulipa taas ratkottua monta päivän polttavaa!

Haluaisin uskoa muuta, mutta kyse taitaa olla itsekkyydestä. Ihmisten huolet ovat raskaita kohdata ja kantaa. Köppäisten ratkaisuehdotusten tarjoaminen on ollut tapani lakaista niitä maton alle.

Poden huonoa omatuntoa siitä, että minulle menee hyvin. Ja toisaalta, koska minulla menee hyvin, en aina jaksaisi huolehtia muiden murheista. Oma elämä on helpompaa, kun sulkee silmänsä maailman pahuudelta. Jos sitä ei näe, sehän katoaa?

Asian tajuaminen tekee kipeää. Mutta vielä kurjemmalta tuntuu ajatella, että lonkalta tarjotut ratkaisuni ovat varmasti olleet märkä rätti vasten suruistaan kertoneiden ystävien kasvoja.

Masentunut ystäväni myönsi, että kokee välillä painetta piristyä, koska läheiset eivät kestä hänen alakuloaan. Aina terapeutitkaan eivät kestä.

Horjuttaahan se ihmisen pystyvyyden tunnetta, kun ei osaa auttaa tarvitsevaa. Mutta vielä pahempaa hallaa se tekee murheiselle, joka joutuukin itse lohduttajaksi ja esittää muiden mieliksi, että ehkä liikunnan lisääminen ja hyvät yöunet tosiaan auttavat tähänkin vaivaan.

Kyllä se siitä. Eihän niin voi edes sanoa. En minä tiedä, helpottaako se. Joskus vain on niin, että ei-mitään on parasta, mihin pystyn. Mutta jos se riittää, olen tässä.

Susanna Stranius on Sunnuntaisuomalaisen toimittaja.