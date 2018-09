Maastojousiammunta: Suomen huiput kokoontuivat Keuruulle

Keuruun maastoliikuntapuistoon 8.9. kokoontui lukuisa joukko maamme maastojousiammunnnan kärkinimiä kisaamaan Keuruun 3D Syyskisan mestaruuksista.

Maastossa nähtiin muun muassa Kurikan ryhdin Vesa Peltoniemi ja Jyväs-sulan Arto Kangasmäki (kuvassa vasemmalla). Myös moninkertaiset arvokisakävijät Viron Aare ja Aire Lauren saapuivat Keuruulle odottavin tunnelmin, sillä niin paljon Keuruuta on kehuttu myös Suomenlahden takana.

Kisamaasto ja rata saivatkin suurta ihailua osakseen. Esimerkiksi moninkertaiset SM-mitalistit Kurikan Raimo Pihlajaniemi sekä Saimaan Jousen Juha Juvan, jotka kehottivat seuraa hakemaan isompiakin kisoja järjestettäväkseen. Liikuntapuiston maasto kun on Suomen parhaita. Kannustavat kommentit saivat Keuruun Jousen puheenjohtajan Pasi Lambackan myhäilemään tyytyväisenä siitä, kuinka Keuruu on saavuttanut paikkansa jousiampujien keskuudessa osaavana kisajärjestäjänä ja paikkana, jonne on kiva palata.