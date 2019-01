Miesten kuorokoulussa harrastajalaulaja voi tutustua omaan ääneen ja rohkaistua kuorolaulun pariin - mieskuorossa on yhtenäisin sointi ja omanlainen kulttuurinsa, opettaja Kimmo Tuuri sanoo

Jyväskyläläinen mieskuoro Sirkat on tänä vuonna 120-vuotias. Vuoteen kuuluu muun muassa juhlakonsertti syksyllä sekä muita konsertteja ja vierailuja. Myös tammikuussa alkava, kuoroon kuulumattomille laulajille suunnattu kuorokoulu sisältyy juhlavuoden ohjelmaan.

Kuorokoulu on tarkoitettu laulamisesta pitäville miehille, jotka haluavat tietää omasta äänestään enemmän.

– Tarkoituksena on, että osallistuja tutustuu omaan ääneensä ja pääsee kokeilemaan, mitä kuorolaulu on ja miltä se tuntuu. Halutessaan hän voi sen jälkeen pyrkiä johonkin kuoroon, kuorokoulun opettaja, Sirkkojen johtaja Kimmo Tuuri sanoo.

Oma ääni on monelle harrastajalaulajalle kysymysmerkki, että millainen se oikeastaan on, Tuuri kuvaa.

– Laulamiseen voi olla tarve, ja kuoro kiinnostaisi, mutta pelätään, riittääkö laulu- tai nuotinlukutaito. Kuorokoulu selvittää nämä asiat ilman paineita.

Sirkoilla on laulukoulussaan luonnollisesti omat tavoitteensa. Kuorolaisten keski-ikä on korkea ja uusia ääniä kaivataan riveihin.

– Totta kai. Sirkoilla on väistämättä edessä sukupolven vaihdos ja uusia laulajia tarvitaan. Kuoron ohjelmistoa tullaan nuorentamaan, etsitään kuoron omaa, nykypäivän kuoro-olemista perintöä unohtamatta.

Tuuri kokee kuoroharrastuksen virkistävänä ja tervehdyttävänä. Kuorossa jaetaan yhteinen kiinnostus musiikkiin ja laulamiseen

– Siinä vahvistuvat juuri sosiaalisuuden, yhteisöön kuulumisen ja toisten huomioimisen hyvät vaikutukset. On hyvä muistaa tämäkin puoli musiikissa, jossa trendinä on nyt artistina oleminen.

Kuoroharrastus sopiikin Tuurin mielestä laulajalle, joka ei halua olla pelkästään sooloartisti.

– Monenlaiset ihmistyypit sopivat kuoroon, mutta pitää taipua yhteiseen tekemiseen. Samoin tulee olla halukkuutta tekemään töitä laulamisen eteen, ja sitoutua harjoituksiin ja konsertteihin. Vaivan palkka on mahtava onnistumisen tunne.

Miten houkuttelisit nuoria laulajia Sirkkoihin?

– Sirkoissa laulaja on mukana pitkässä mieskuorolauluperinteessä. Se, että kaikki laulajat ovat miehiä, on hienoa instrumentin kannalta, koska yhtenäisin sointi mikä tavoitetaan on mieskuorossa. Kulttuuri on myös omanlaisensa mieskuorossa, Tuuri sanoo.

Kuorokoulu järjestetään Puistokoululla neljä kertaa klo 19–21 alkaen keskiviikkona 30.1. ja sen jälkeen kolmena keskiviikkona helmikuussa. Hinta 50 euroa. Opettajina ovat Sirkoista Kimmo Tuuri ja Kari Anttila. Lisätietoa www.sirkat.fi