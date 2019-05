Minulla on mielipide ja siksi sometan

Luopuminen on vaikeaa. Amerikkalainen NBC-kanava päätti lopettaa komediasarjan A.P. Bio kahden esityskauden jälkeen. Sarjan päähenkilö on opettaja ( Glenn Howerton), joka ei opeta oppilailleen mitään, mutta käyttää heitä henkilökohtaisiin projekteihinsa kostoa myöten.

Olen katsonut sarjan jokaisen jakson HBO Nordicista, mutta en missään nimessä julistaisi sitä tv-kome­dian merkkiteokseksi. Onpahan vain perusmukavaa seurattavaa.

A.P. Biolla on kuitenkin vannoutunut fanikuntansa, joka on ollut äänekäs sosiaalisessa komediassa. NBC tuskin päätöstään pyörtää, mutta jokin ­suoratoistopalvelu voisi sarjaa jatkaa, vaikkapa Netflix. Tämä on tietenkin täysin mahdollista.

Näinä some-aikoina äänensä saa kuuluviin pienempikin ihmisryhmä. Jos vaikka tuhatkin A.P. Bion fania ryhtyy äänekkääksi somessa, siitä syntyy melkoinen meteli. Kuitenkin kyse on vain ihan peruskivasta komediasarjasta.

Game of Thronesin loppuminen vähän aikaa sitten oli monelle kova pala, vaikka päättyminen oli vapaaehtoista ja etukäteen tiedossa. ”Väärin lopetettu”, huusi some-kansa. Parisen miljoonaa ihmistä vaati päätösjakson tekemistä uudelleen, koska... Koska he olivat tyytymättömiä ja heillä on helppo ja ilmainen valituskanava, some.

Tuskin kukaan oikeasti uskoo, että suosikkisarjan loppu tehdään uusiksi. Tyytymättömyys pitää vain saada jotenkin julki.

Sekin tiedetään, että Hugh Jackman ei enää jatka supersankari Wolverinen roolissa. Kymmenien ­tuhansien ihmisten allekirjoittama nettiadressi vaatii, että uusi Wolverinen näyttelijä olisi... Danny DeVito.

Tuskin nämä ihmiset tosissaan ovat, mutta tulipahan allekirjoitettua. Koska... Koska se on mahdollista ja pitäähän maailmassa huumoria olla. Ja Hugh Jackmanin Wolverinea on oikeasti ikävä, ja tämä pitää saada jotenkin julki. Kuten tuli todettua, luopuminen on vaikeaa.