Mullassa voi muhia ikävä yllätys

Terveys Multa- ja kompostipölyn hengittämistä kannattaa välttää, neuvoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Ruokavirasto ja THL tutkivat maanparannusaineita ja kasvualustoja, ja yli 90 prosenttia näytteistä sisälsi legionellabakteereja. Bakteeria tavataan yleisesti pieninä määrinä luonnonvesissä ja maaperässä.

Legionellabakteeri aiheuttaa harvoin sairauksia, mutta keuhkoihin päästessään se voi aiheuttaa keuhkokuumeen.

Multapussit kannattaa säilyttää varjossa, sillä auringossa säilytetyn pussin sisälämpötila on ihanteellinen bakteerin lisääntymiselle. Multapussi on hyvä avata niin, että sen suuaukko on poispäin kasvoista.