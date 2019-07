Nuoretko muka laiskoja ja saamattomia? Pihtiputaalaisella Henriikka Skantzilla, 17, on kuusi kesätyötä – vain kotitilan navettatyöt hän jättää pikkusiskolleen

Nykynuoret ovat laiskoja, saamattomia, passiivisia, tuijottavat kännykästä Youtubea ja roikkuvat kaiken aikaa somessa.

Tämä usein kuultu yleistys ei pidä laisinkaan paikkaansa suurimmalla osalla nuorista. Esimerkiksi pihtiputaalainen Henriikka Skantz, 17, tekee ahkerasti kesätöitä – eikä vain yhtä tai kahta työtä, sillä hänellä on kesän aikana peräti kuusi kesätyötä. Seitsemänkin, jos kodin pihatyöt lasketaan mukaan.

– Ja mitä minä tiedän, kaikilla mun kavereilla on kesätyö. Monella oli hankaluuksia saada, mutta kun hakee riittävän ajoissa, monesta paikasta eikä nirsoile , niin töitä kyllä löytää, hän sanoo.

Heinäkuussa Henriikka Skantzin päätyö on kotikylänsä Muurasjärven kyläkaupan Meijän Kaupan kassalla. Hän tekee myös vuoroja Niemenharjun Matkailuaseman keittiössä. Siellä oli hänen päätyönsä kesäkuussa, ja sinne hän ajoi yli 30 kilometrin matkan skootterillaan.

Skantz on myös Muurasjärven Murron kesätyöntekijä vetäen nuorten liikuntakerhoja. Alkukesästä hän kävi haravoimassa ja hoitamassa kyläläisten pihoja. Aika usein eloisa koira, Glen of imaalinterrieri, Serra tulee Skantzin hoitoon 4H-yrityksen kautta. Elokuussa alkaa Pihtiputaan POPin bändileiri, ja Skantz menee sinne opettamaan kitaransoittoa.

– On minulla pari muutakin työjuttua vireillä, mutta ne eivät ole vielä varmoja, hän nauraa.

On kuitenkin yksi työ, jota hän on tietoisesti tai tiedostamattaan vältellyt. Kotitilan navettaan hän ei ole mennyt.

– Pikkusisko Emilia saa tehdä navettahommat ja ajaa rehukuormia, se tykkää niistä enemmän.

Töitä Skantzille tuli näin paljon tavallaan sattumalta, sillä hän haki varmuuden vuoksi moneen paikkaan.

– Yht’äkkiä monesta paikasta sanottiin, että pääset meille. Yhdessä työnantajien kanssa saatiin asiat järjestymään niin, että pystyn kaikki tekemään.

Tuleeko tällaisesta työkuormasta työstressiä ja alkaako burnout kolkutella ovella?

– Ei kai kenellekään kesätöistä tule sellaista stressiä, että pitäisi töitä vapaa-ajallakin miettiä. Minulla on kalenterissa paljon vapaapäiviäkin. Silloin käyn kuntosalilla ja lenkkeilen. Tai sitten vietän aikaa poikaystävän kanssa tai hengailen kavereiden mukana vaikkapa grillaten, saunoen, paljuillen ja vesiskootterilla ajaen, hän kertoo.

Skantzin ranteessa on uusi urheilukello.

– Sen hankin omilla kesätienesteillä. Loput rahat laitoin säästötilille. Laitan aina vähintään puolet palkasta säästötilille, hän kertoo.

Yrittäjäperheessä kasvanut Skantz on jo pienestä oppinut työntekoon. Kotityöt piti tehdä, että sai viikkorahaa.

4H-yhdistys kiinnosti ja hän perusti oman 4H-yrityksen eläinten hoitoon.

– On mukava saada omaa rahaa, mutta ei se ole se suurin syy. Myöhemmin on helpompi saada töitä, jos on ollut aktiivinen ja tehnyt monipuolisesti kaikenlaista, hän luottaa.

Tulevaisuudensuunnitelmat ovat vielä auki. Abivuosi on alkamassa ja lukeminen kirjoituksiin on alkanut.

– Saan elokuussa poikkeusluvalla ajokortin, jo ennen kuin täytän syksyllä 18 vuotta. Kun asuu täällä perähikiällä, ajokortti on tarpeen, kun tekee opiskelun ohella viikonlopputöitä.

Asuminen ”perähikiällä” on hänelle kuitenkin aina ollut mieluista. Maalaismaisema on tarjonnut rauhallisuutta, mutta myös paljon vauhdikasta toimintaa.

– Tulevaisuuden ammatti on minulla vielä auki, mutta olisi hienoa, jos voisin opiskeluiden jälkeen muuttaa tänne asumaan ja töihin.