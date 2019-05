Parlamentinylähuone eipelasta Britanniaa

Kolumni

1980-luvun loppupuolella tapahtui Britannian parlamentaarisen politiikan kannalta kiinnostava vaihe. Jo aikaa sitten vanhentuneeksi haukuttu parlamentin ylähuone alkoi paneutua vakavasti lainsäädäntöprosesseihin ja eräiden arvioiden mukaan teki siinä hyvää työtä. Tällöin ylähuoneen aktiivisella roolilla oli selvää kysyntää, jotta parlamentin lainsäädäntötyö olisi riittävä laadukasta.

Tällöin tarjonta vastasi kysyntään. Margaret Thatcherin sekä konservatiivipuolueen asema alahuoneessa oli osoittautunut niin vahvaksi, että alahuoneella oli haasteita toteuttaa riittävän kriittistä lakihankkeiden valmistelua. Ylähuone, tai ainakin riittävä osa ylähuoneessa istuvia päärejä pystyi ylemmän kamarin valtaoikeuksien avulla puuttumaan peliin.

Brittimediassa on nyt nostettu pitkästä aikaa esiin ylähuoneen ongelmat. Jopa kolmasosa ylähuoneen jäsenistä ei osallistu erityisen aktiivisesti kamarin päätöksentekoon, ja useat kymmenet jäsenet eivät osallistu kamarin toimintaan oikeastaan yhtään mitenkään. Poliittisen päätöksenteon kannalta ylähuoneen vahvuus piilee kuitenkin sen roolissa eräänlaisena asiantuntijoiden sekä vanhempien valtiomiesten kamarina, joka pystyy ammentamaan alahuoneeseen verrattuna laajemmasta asiantuntemuksen poolista. Paitsi että nyt se ei pysty.

Jos Brexit on kyennyt tekemään Britanniassa jotain, niin ainakin vaikuttamaan voimakkaasti parlamentaariseen päätöksentekoon. Alahuone on poliittisesti hajanainen, konservatiivipuolueen johtajuus on kadoksissa ja Brexitiin valmistautuminen tuottaa jatkuvasti uusia poliittisia haasteita erityisesti maan hallitukselle. Brexit yksinkertaisesti dominoi maan poliittista päätöksentekoa ja haittaa lakien työstämistä.

Ongelma on erityisen vakava ylähuoneessa, jonka tehtävä kiteytyy ennen kaikkia lainsäädännölliseen työhön. Brexit-sopimuksen puuttuessa on vielä epäselvää, milloin, miten ja millaisilla seurauksilla Britannia ensin eroaa Euroopan unionin jäsenyydestä ja sitten muovaa tulevat suhteensa unioniin. Kaikella tällä on yhteytensä kansalliseen lainsäädäntöön, sillä unioni on kyennyt vuosikymmenien aikana tuottamaan tuhansittain oikeudellisia käytänteitä sekä säätelymekanismeja, joista Britannia ei pääse helpolla eroon.

Ylähuoneen uudistaminen on teema, joka nousee usein esiin Britanniassa. Ylähuoneen toimintaa, sen valta­oikeuksia ja jäsenyyttä onkin uudistettu useita kertoja viimeisen reilun sadan vuoden aikana, ja teema on edelleen ajankohtainen erityisesti mitä tulee siihen, suvaitaanko ylähuoneessa jatkossa enää ainuttakaan perinnöllisen aseman kautta saavutettua jäsenyyttä. Suomessa eduskunta toimii yksikamarisena, mikä oli aikoinaan hyvin moderni poliittinen keksintö, ja ainakin Britanniaan verrattuna se on sitä edelleen. Toisaalta Brexit ilmentää hyvin sitä, miten lainsäädäntöelimen työ on peremmiltään aina riippuvaista parlamentaarisen politiikan kulmakivestä, siis kiistelemisestä.