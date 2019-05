Perhevapaiden uudistus on tarpeen

Perhevapaat ovat hyvin todennäköisesti tulevan hallituksen yksi asialistalla oleva uudistus – olipa tulevan hallituksen pohja mikä hyvänsä. Perhevapaiden uudistusta pidetään tärkeänä työmarkkinoiden ja tasa-arvon kannalta.

Nykyinen kotihoidon tuki mahdollistaa lapsen kotihoidon kolmeen ikävuoteen saakka. Tätä mahdollisuutta käyttää pääasiassa äiti. Asia on ongelmallinen tasa-arvon näkökulmasta ja siksi isien osallistumista lapsen varhaiseen hoitoon haluttaisiin lisätä. Tämä on sekä lapsen että isän etu.

Työuran alkuvaiheella on suuri merkitys työllistymiseen ja urakehitykseen. Tutkimukset ovat osoittaneet, että täysimääräisenä kotihoidon tukea käyttävät useimmiten naiset, jotka ovat heikosti kiinnittyneet työmarkkinoille. Myös tämän vuoksi perhevapaiden uudistusta pidetään tarpeellisena: naisten pääsyä työmarkkinoille tulee parantaa.

Yhteiskuntapolitiikka-lehdessä (2/2019) julkaistussa tutkimuksessa tarkasteltiin vuonna 1980 syntyneiden nuorten aikuisten työurapolkuja. Tutkimus vahvisti aikaisempia havaintoja: perhevapaista johtuvat katkokset työurassa keskittyvät vahvasti äideille.

Äitien välillä on kuitenkin eroja: koulutetut äidit ovat selvästi lyhyemmän aikaa hoitovapailla kuin heikosti koulutetut äidit. Tämä on ymmärrettävää, sillä koulutetuilla äideillä on useimmiten työpaikka johon palata. Vähemmän koulutetuilla äideillä tilanne on usein päinvastainen; juuri he ovat heikosti työmarkkinoille kiinnittyneitä. Käytännössä tämä tarkoittaa joko työmarkkinoiden ulkopuolella olemista tai ansiotulojen vähäisyyttä.

Lisätietoa tarvitaan siitä kumpi on ensin, muna vai kana. Jäävätkö vähän koulutetut naiset pitkille hoitovapaille, koska heillä on jo ennen lasten syntymää ollut heikko asema työmarkkinoilla? Vai johtuuko heidän heikko työmarkkina-asemansa pitkistä hoitovapaista?

Olipa syy kumpi tahansa, on näiden äitien työllistymisen mahdollisuuksia parannettava. He ovat vaarassa pudota työmarkkinoiden ulkopuolelle joko osittain tai jopa kokonaan. Tämä huoli koskee luonnollisesti molempia sukupuolia, vaikka perhevapaista johtuvat työurakatkokset osuvatkin kipeimmin vähän koulutettuihin naisiin.