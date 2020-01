Saarijärvi laskee vesilaitoksen tuotto-odotuksia

Saarijärvellä aiotaan alentaa vesi- ja viemärilaitoksen tuotto-odotuksia valtuustoaloitteen pohjalta. Aloitteen siitä teki valtuutettu Harri Lehtinen yhdessä muiden kokoomuksen valtuutettujen kanssa.

Kaupunginhallitus esittää yksimielisesti kaupunginvaltuustolle, että vesi- ja viemärilaitokseen sijoitetulle pääomalle maksettava vuosittainen korko alennetaan kolmesta prosentista yhteen prosenttiin jo tämän vuoden alusta alkaen.

– Ei ole tietoa, mistä käytetty kolmen prosentin korkovaatimus on peräisin. Luultavasti hihasta eli Kuntaliitosta. Vesihuoltotoiminta on alueellinen lakiin perustuva monopoli, jossa asiakkaina ovat alueen kiinteistöissä asuvat ihmiset ja toimivat yritykset. Toimintaan sisältyvä taloudellinen riski on hyvin pieni, todetaan valtuustoaloitteessa.

– Markkinalain sallimaa kohtuullista tuottoa pitää verrata markkinoilla riskittömälle sijoitukselle maksettavaan korkoon, kuten valtion 5–10 vuoden obligaatioihin. Näiden korkonoteeraus on tällä hetkellä alle yhden prosentin. Saarijärvi perii siis vesihuoltoasiakkailtaan selvää ylikorkoa. Ylikoron merkitys korostuu sen jälkeen, kun jätevesipuhdistamo on uusittu, aloite perustelee.

Aloitteessa muistuttaa, ettei kaupunki vaadi kaukolämpöyhtiön tai SSYP Kiinteistöjen osalta sijoittamalleen pääomalle mitään tuottoa.

Kaupungin antama vastaus kertoo, että loppuvuodesta 2002 peruspääoman sijoituksen vuotuiseksi koroksi vuodelle 2003 ja siitä eteenpäin päätettiin kolme prosenttia.

– Vuosittaisesta kolmen prosentin korosta voidaan todeta, että nykyiseen rahoitustilanteeseen verrattuna korkotaso on korkeahko.

– Nykyiseen vesi- ja viemärilaitoksen tulostasoon, kaupungin sijoitusosuudelle maksettavan koron kohtuullisuuteen ja kaupungin lainojen keskikorkoon suhteutettuna peruspääoman kohtuullinen korkotaso on yksi prosentti, kaupunginhallituksen vastaus toteaa.

Asia menee vielä valtuustoon.