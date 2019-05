Seuraavaksi arvotaan uusi kännykkä

Antenni

Pidän kovasti kaikesta kodin ja viihde-elektroniikasta. Tähän sääntöön on yksi poikkeus, älykännykät. Ne ovat tylsiä vempeleitä, joille minulla on aika vähän käyttöä.

Nyt kuitenkin on tullut aika vaihtaa iPhone 6 uudempaan malliin. Laite toimii kyllä ihan hyvin, ja olen siihen tyytyväinen. Mutta tiikeri ei voi mitään raidoilleen, uutta ja parempaa pitää saada.

Päätin siirtyä pois Applen iOS-ekosysteemistä. Jotta saisin selvän parannuksen entiseen, puhelimesta pitäisi maksaa yli tonni. Se on liikaa. On aika siirtyä Androidiin. Vaan mihin merkkiin ja malliin?

Jokainen firma valmistaa samanlaisia tylsiä suorakulmioita. Pienellä rahalla saa teknisesti heikomman laitteen ja isolla paremman. Vaikka lähes jokaisella on oma mielipiteensä parhaasta mallista, eipä niissä käytännössä juuri eroa ole.

Tässä on jollekin valmistajalle sananmukaisesti miljardin dollarin paikka. Tehkää kännyköistä persoonallisemman ja hauskemman näköisiä. Jos tarjolla olisi ollut pyöreä älypuhelin tai vaikkapa Darth Vaderin muotoinen, olisin hankkinut sellaisen heti.

Järjellä ajatellen pärjäisin halvalla perusmallilla. Mutta en tee tällaisia hankintoja järjen perusteella. Luonto ei anna periksi karvalakkimallin hankkimiselle.