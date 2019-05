Uutissuomalaisen päivälista pe 31.5. kello 10.15

USUn aamussa Ari, Minna, Sanna ja Outi, joka up-vastuussa. Illassa Antti. Vapaalla Matti, Sari ja Tarja.

PERJANTAIN LEHTIIN AUKEAMA

HOX! Hallitusohjelmasta tiedotetaan vasta ensi viikolla, mutta nuuskimme uutisia toki tänäänkin. Jos suut pysyvät supussa, niin menemme seuraavalla:

KOTIMAA, pääjuttu: Miten salkkujako menee puolueiden kesken, miten ministerit valitaan ja miten puolueet päättävät hallitukseen menosta? (Ari)

KOTIMAA, kakkosjuttu: STT:n juttu hallitusneuvotteluista.

KOTIMAA, kakkosjuttu: Tiedustelulait tulevat voimaan huomenna lauantaina 1.6. Supo rekrytoi kymmeniä uusia osaajia lähiaikoina, sillä uudet toimivaltuudet kaipaavat uudenlaista osaamista. Tietotekniikan huippuosaajista on Suomessa pulaa. (Tarja)

VALMIIN AUKEAMAN ULKOPUOLELTA TARJOLLE

KOTIMAA, kakkosjuttu 2 500 merkkiä (ei kuvaa eikä tietolaatikkoa / minikainaloa): Miten paljon on haettu yo-kokeiden tarkistusarvosteluja? Hakemus on jätettävä 14 päivän kuluessa siitä, kun kokelaalla on ollut tilaisuus saada arvostelun tulos tietoonsa. Lakkiaisia juhlitaan huomenna lauantaina. (Sanna)

TULOSSA:

KOTIMAA, pääjuttu (maanantain 3.6. lehtiin): Oppivelvollisuus pitenee. Mitä mieltä asiasta ollaan? (Minna)

TALOUS (viikon 23 juttu, tiistain 4.6. lehtiin): Taloyhtiöt ovat innostuneet uudesta, sähköisestä osakehuoneistorekisteristä verkkaisesti. Huoneistotietojärjestelmässä on nyt 413 yhtiötä, joista vain 17 eli muutama prosentti on "vanhoja" taloyhtiöitä. Kuluvan vuoden alusta uudet asunto-osakeyhtiöt ja keskinäiset kiinteistöosakeyhtiöt on perustettu vain sähköisesti. Lisäksi toukokuun alusta "vanhat", ennen tätä vuotta perustetut, taloyhtiöt ovat voineet siirtää järjestelmään tiedot yhtiöstä ja sen huoneistoista paperilomakkeella. (Outi) Juttu on tehty tähän geoon: 01b A 6_kV. Sekä vas. että oik. jää siis kahden palstan kuilu. Kuvitukseksi tulee graafi.

KOTIMAA: Miten suuri osa Suomessa korkeakoulututkinnon tekevistä ulkomaalaisista työllistyy tai ylipäätään jää maahan? (Minna)

KOTIMAA, kakkosjuttu: Valtioneuvoston hallintoyksikkö sai avin työsuojelutarkastuksessa kehotuksen selvittää, mitkä työn sisältöön tai järjestelyihin sekä työyhteisön sosiaaliseen toimivuuteen liittyviä tekijät aiheuttavat työntekijöille vaaraa. Tarkastuksen mukaan työpaikalla on paljon psykososiaalista kuormitusta. Jatkojuttu joulun alla kirjoitettuun juttuun VNK:n työilmapiiriongelmista. (Minna)

KOTIMAA: Ovatko terveyserot Suomessa kasvaneet/vähentyneet/pysyneet ennallaan viime vuosina? Eurostatin mukaan alimman ja ylimmän tuloluokan naisten välillä on lähes 30 prosenttiyksikön ero siinä, kuinka moni kokee terveytensä hyväksi tai erittäin hyväksi. Miehillä ero on 23 prosenttiyksikköä. Luvut ovat korkeampia kuin EU:ssa keskimäärin. (Sanna)

KOTIMAA: Missä vaiheessa perhekeskusten eli "superneuvoloiden" perustaminen maakunnissa on? Perhekeskukset ovat osa lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaa eli LAPE-ohjelmaa (hallituksen kärkihanke). Isot eroavaisuudet maakuntien välillä, jopa maakuntien sisällä useita eri malleja toteuttaa perhekeskus. (Sanna)

KOTIMAA, kakkosjuttu: Missä mennään korkeakoulujen opiskelijavalintauudistuksessa? (Minna)

KOTIMAA: Ympäristörikosten tila v. 2018. Kaivetaan tilastoja ja kommentaattoriksi ymp.rikosten avainsyyttäjä Heidi Nummela. Esimerkkitapauksia. (Antti)

KOTIMAA: Ammatillisessa koulutuksessa keskityttiin pitkään tuottamaan vain tutkintoja. Viime vuonna voimaan tulleessa amisreformissa otettiin käyttöön tutkinnon osat ja nyt jo mietitään sitäkin lyhyempiä moduuleja. Moduulit auttaisivat jatkuvan oppimisen tavoitteessa eli työelämässä olevat voisivat päivittää jonkun tietyn osan osaamisestaan. Lisäksi niillä voisi olla vaikutusta syrjäytymisvaarassa olevien nuorten opiskeluintoon: pienempi kokonaisuus voisi madaltaa kynnystä tarttua opintoihin ja kun moduulin on saanut suoritettua, se voisi kannustaa jatkamaan. Moduuleita kehitetään parhaillaan amisten pilottikokeiluissa OKM:n rahoituksella, tuloksia tulossa loppuvuodesta. (Minna)

KOTIMAA: Miten suuri riski on saada rabies lomamatkalta, esimerkiksi kulkukoiran puremasta? Kuinka paljon Suomessa tehdään vuosittain kalliita rabieksen estohoitoja? (Sari)