Esittelyssä Jyväskylän kirpputorit: Suurimmat keskustan ulkopuolella, mutta kaupungin sydämestäkin löytyy muutamia helmiä

Rahoistaan tarkalle tai ympäristön puolesta liputtavalle kuluttajalle Jyväskylä tarjoaa monenlaisia mahdollisuuksia kirpputorishoppailuun. Suurimmat kirppiskeskukset sijaitsevat keskusta-alueen ulkopuolella, mutta löytyy aivan kaupungin sydämestäkin muutamia helmiä.

Kirpparilla.fi, Sorastajantie 1. Avoinna ma-pe 10-18, la 10-16 ja su 12-16. Pöytävuokra alk. 17€/viikko, ei provisiota.

Seppälässä sijaitseva, hankalasti puhekieleen nimensä puolesta taipuva Kirpparilla.fi on suuri ja kaunis. Täältä löydät lähes mitä vain astioista lasten- ja nuortenvaatteiden kautta tauluihin ja jopa pienen valikoiman huonekaluja. Pöytien siisteystaso on vaihteleva. Muista tsekata paikan erikoisuus, mahtava kasa mustia nahkakenkiä- ja takkeja.

Centrum, Ilmarisenkatu 2. Avoinna ma-pe 10-18, la 10-16 ja su 12-16. Pöytävuokra alk. 15€/viikko, provisio 5% lopputuotosta.

Keskustan "the kirppis". Erityisesti nuorison suosiossa oleva kompaktin kokoinen paikka, josta löydät kaikkein varmimmin viimeisimmän muodin mukaiset vermeet. Käytävät pöytien välissä ovat ahtaat, mutta toisaalta se tarkoittaa myös sitä, että tutkimaasi pöytää ei pääse selailemaan kanssasi kukaan muu. Pöytien siisteystaso vaihtelee täälläkin, mutta kirppis on yleisesti ottaen siistissä kunnossa. Maksupääte tervehtii kassalle saapuvaa shoppailijaa näytössä lukevalla tekstillä "Moi :)".

Kilpisen kirppis, Vapaudenkatu 38 A. Avoinna ma-pe 10-17. Pöytävuokra alk. 14€/viikko, ei provisiota.

Forumin bussipysäkkien takana hieman piilossa pysyttelevä kirppis on sympaattinen ja vaatimaton. Samaa kokoluokkaa kuin Centrum, mutta sisällöltään täysin erilainen. Täällä kannattaa käydä vaikka vain laajan retroelektroniikkaosaston takia, joka pitää sisällään muun muassa mystisiä hieromalaitteita suoraan 80(?)-luvulta.

Silinteri, Kirrinkuja 1. Avoinna ma-pe 10-19 ja la 10-16. Pöytävuokra alk. 25€/6 päivää, ei provisiota.

Kooltaan suurehko, pöydät ja rekit siistissä kunnossa. Myynnissä suurimmaksi osaksi lastenvaatteita ja -tarvikkeita, nuorison himoitsemat muotivaatteet jäävät vähemmälle.

Vaajapörssi, Huoltopolku 4. Avoinna ma-pe 10-18 ja la 10-15. Pöytävuokra alk. 5€/viikko, 20% provisio myynnistä. Kiinteä hinta rekilliselle pöydälle on 25€/viikko, ei provisiota.

Runsaasti tavaraa siististi esillä. Suuri valikoima sekä retro- että muotivaatteita - ehkä kuitenkin hieman enemmän retroa kuin viimeisintä muotia. Tarjolla on myös jonkin verran astioita (muun muassa kokonaisia lautassettejä) sekä wanhoja ja kalliita huonekaluja.

Löytölähde, Kirrinpolku 4. Avoinna ma-pe 10-18 ja la 10-15. Pöytävuokra 25€/viikko.

Täällä jos missään (kirpparin nimen mukaisesti) on löytöjen tekeminen avainasemassa. Täyteen ahdetuista koreista, rekeistä, hyllyistä, naulakoista ja hyllyn päällisistä on hankala hahmottaa kokonaisuutta, mutta hypisteltävää löytyy enemmän kuin isomummin vuosikymmenet siivoamatta olleelta ullakolta. Vaatteiden tyyli on suurimmaksi osaksi erittäin retroa, joten ullakkovertaus pitää paikkansa useammaltakin kantilta.

EkoCenter Harjunporras, Gummeruksenkatu 13. Avoinna ma-pe 10-18 ja la 10-15. Ottaa vastaan lahjoituksia.

Legendaaristen Harjun portaiden juurella sijaitsevalta kirppikseltä löytyy pieni osasto naistenvaatteita ja vielä pienempi miestenvaatteita. Tyyliltään kuteet edustavat sekä retroa että satunnaisempia muodikkaampiakin löytöjä. Lastenvaatteille- ja tarvikkeille löytyy myös oma nurkkansa. Myös muutamia huonekaluja, esimerkiksi sohvia ja runkopatjoja sekä pieni valikoima astioita. Selkeä ja mukava esillepano.

EkoCenter Kankitie, Kankitie 4. Avoinna ma-pe 10-18 ja la 10-15. Ottaa vastaan lahjoituksia.

Tehdashallimaisesta liiketilasta löytyy pienehkö valikoima vaatteita, suurimmaksi osaksi tyyliltään melko vanhentuneita mutta hyväkuntoisia. Vaatteiden kilohinnaksi kerrotaan kuusi euroa. Lisäksi myynnissä on astioita ja silmämääräisesti arvioituna siistissä kunnossa olevia nojatuoleja, sohvia, hyllyjä ja kokonaisia pöytäryhmiä. Takanurkasta löytyy kokoelma runkopatjoja. Yleisilmeeltään selkeä, valoisa ja siisti. Ulko-oven viereisestä laatikosta saa noukkia ilmaiseksi mukaansa VHS-kasetteja sekä DVD- ja CD-levyjä; huippuharvinaisena löytönä mainittakoon alkuperäisissä muoveissaan oleva Bengalin tiikeri -DVD.

Fida secondhand, Tapionkatu 12. Avoinna ma-pe 9-17 ja la 10-15. Ottaa vastaan lahjoituksia.

Jyväskylän järjestelmällisin kirppis. Jopa CD-levyt on ryhmitelty genreittäin, whaaat? Vaatteita miehille, naisille ja lapsille, (lähes) jokaiseen tyyliin sopivia vaihtoehtoja. Putiikin perällä myös hyvä valikoima urheiluvaatteita. Sloganina seinällä lukee "Kaikkea kotiin Fidasta", mikä pitää hyvin paikkansa. Astioitakin löytyy mainio määrä. Harmillisesti menee arkisin jo viideltä kiinni.

Lisäksi Jyväskylästä löytyvät perinteiset, lahjoituksia vastaan ottavat "ketjukirppikset", UFF ja SPR.

UFF, Asemakatu 4. Avoinna ma-pe 10-19 ja la 10-17.

SPR, Ahjokatu 14-16. Avoinna ma-pe 10-18 ja la 10-15.

SPR, Isännäntie 1 G. Avoinna ma-pe 10-18 ja la 10-15.

SPR, Kirrinpolku 5. Avoinna ma-pe 10-18 ja la 10-15.