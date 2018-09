JKL PERUSKURSSI: Edullisella tekemisellä tylsyyttä tappamaan

Elämisen hinta voi tulla yllätyksenä uudelle tai miksei vanhallekin opiskelijalle. Kaikki maksaa, joskus jopa liikaa. Kun kaikesta pitää säästää, elämä voi tylsistyä tekemisen puutteessa. Ei hätää! Keskisuomalainen kertoo tässä jutussa, mitä kaikkea Jyväskylän seudulla voi tehdä ilmaiseksi, tai taskurahalla.

Luonnossa liikkujille

Luonnossa reippaileville ja liikkuville ihmisille Jyväskylä on oikea aarreaitta. Lähellä Jyväskylää on useita luontopolkuja ja liikuntamahdollisuuksia. Lähimpänä keskustaa on tietysti Laajavuoren laskettelukeskus Laajis. Kesäaikaan ja ennen lumien tuloa alueella on aktiviteettia kaikenkarvaisille liikkujille. Laajavuoresta löytyy seikkailurata seikkailumielisille, täysimittainen frisbeegolfrata, kymmeniä kilometrejä lenkkeilypolkuja ja kesäaikaan kuntoiluun sopiva ylämäki.

Muita frisbeegolfratoja Jyväskylän seudulla ovat Harjun, Tuomiojärven rannan sekä vajaan 10 kilometrin päässä olevan Vaajakosken radat.

Kauniista luonnonmaisemista kiinnostuneille ovat tarjolla esimerkiksi Vaajakosken Kanavuoren luontopolku ja Laukaan Hyyppäänvuori. Molemmat ovat hieman kauempana keskustasta, mutta tarpeeksi lähellä tavalliseen päiväreissuun. Hyyppäänvuorelta löydät jyrkänteen, joka on 160 metriä alla olevan syvänteen yläpuolella. Kanavuorelta löydät myös upeita maisemia, pienemmällä matkustuksella, ja vieressä on Naissaaren idyllinen luontoalue.

Luontopolkuja löydät myös Tourulasta, Tourujoen rannalta. Tourujoen rantaan on valmistunut myös puisto, jossa voi viettää huoletta aikaa.

Rentoa tekemistä

Jyväskylän keskustasta löydät Vesilinnan, jonka näkötorniin pääsee maksutta. Kaupungin korkeimmalta kohdalta näkyy erinomaisesti joka puolelle. Vesilinnassa toimii myös Keski-Suomen luontomuseo, joka on samaan tapaan maksuton.

Jyväskylän taidemuseo, Suomen käsityön museo ja Alvar Aalto-museo ovat niin ikään käymisen arvoisia.

Mikäli haluaa katsella rennosti maailman menoa, voi satamaan mennä hyvällä kelillä istuskelemaan. Jyväskyläläisten "olohuoneeksi" muuttunutta Lutakon satamaa on viime vuosina kehitetty paljon, ja sieltä löytyy nykyään monia tarpeellisia palveluja.

Jyväskylän elokuvateatterit ovat Jyväskeskuksessa sijaitseva kuusisalinen Fantasia ja Seminaarinmäen kampuksella tönöttävä Ilokiven Kampus Kino. Opiskelijahintaiset elokuvat ovat suurimmaksi osaksi uusia, ja maksavat murto-osan Finnkinon Fantasian lippujen hinnoista.

Jyväsjärvi

Koko Jyväsjärven kiertävä rantaraitti on paitsi suosittu lenkkeilijöiden keskuudessa, myös kaunis kokonaisuus esimerkiksi pyöräillen. Reitin pituus on noin 14 kilometriä, ja sen varrelle rakennetaan seuraavien vuosien aikana runsas määrä erilaisia kuntoilupisteitä, tarkoituksena luoda Suomen suurin ulkoilmakuntosali.

Talvisaikaan Jyväsjärvelle on pakkasten salliessa aurattu luistelurata, joka kiertää pitkän matkan jäällä. Reitti on retkiluistelijoiden ja vapaa-ajan viettäjien suosiossa. Radan viereen tehdään aina myös latu hiihtäjille.

Aktiivisille ihmisille

Isolla porukalla touhutessa Jyväskylässä on mahdollista vuokrata käyttöönsä myös Superfutis-kuplat, joiden sisällä jalkapalloa voi pelata tavallista rajummin. Kuplat estävät loukkaantumiset. Hintaa tällä lystillä on hieman enemmän kuin muilla vaihtoehdoilla tässä jutussa.

Toinen kukkarolle rankempi vaihtoehto on karting, johon Jyväskylän Karting Center Vaajakoskella sopii puitteittensa puolesta kuin nenä päähän. Vauhdikas sisärata tarjoaa haastetta myös hieman kokeneemmille kuljettajille.

Suureen suosioon nouseet escape room -haasteet ovat löytäneet tiensä myös Jyväskylään. Ryhmässä tehtäviä pakosuorituksia toteuttavat ainakin Way Out ja Mysteerin ylläpitämä Escape Room Jyväskylä. Molemmat liikkeet ovat aivan Jyväskylän keskustassa. Hinnat nousevat pariin kymmeneen euroon.

Jyväskylän toistaiseksi suurin urheilukeskus löytyy Vaajakoskelta. Palloilukeskus Hutungissa voit pelata kaikkia mailapelejä snookerista ja squashista sählyyn, keilata ja kiipeillä jopa 18-metrisellä kiipeilyseinällä. Keilausta on tarjolla myös aivan keskustassa, Hollywood Bowling-liikkeessä.

Ilman varsinaista liikuntaa hien saa tehokkaasti pintaan Seppälän Megazonessa. Barney Stinsonin lempipeli, lasersota, on Jyväskylässäkin todellisuutta. Peliin kannattaa ottaa mukaan isompi porukka.

Mikäli ei kaipaa actionia elämäänsä, on Jyväskylässä myös paikkoja rentoutumiseen. AaltoAlvari ja Laajavuoren kylpylä palvelevat vesipetoja ja rentoa uiskentelua etsiviä. Laajavuoren kylpylä toimii hyvin myös treffipaikkana, vink vink.

Laukaassa sijaitsee Kylpylähotelli Peurunka, joka on kokoluokaltaan vaikuttava. Kylpylästä löytyy peräti 130-metrinen vesiliukumäki.

Lisäksi

Oma ainejärjestösi tai muu opiskeluporukkasi järjestää lisäksi suuren määrän ilmaisia tai opiskelijahintaisia tapahtumia. Niihin osallistuminen kannattaa aina, sillä uusia ystäviä ja hauskanpitoa ei voi saada liikaa. Pidä siis silmällä oman ainejärjestösi sivustoa, on se missä palvelussa tahansa!