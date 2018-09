"Jyväskylä on vegaanille parempi kuin Oulu tai Kuopio" – Näistä paikoista löydät kaupungin parhaan kasvisruokatarjonnan

Valtakunnallisen kasvisruokabuumin on valtakunnallisesti todettu vaikuttaneen vielä maltillisesti: Suomalaisten lihankulutus on 2010-luvulla Luonnonvarakeskuksen tilastojen mukaan vain kasvanut hieman. Lihan kulutus henkeä kohti on Luken tietojen mukaan ollut kasvussa vuodesta 1994 lähtien.

Muutosta lihan kokonaiskulutuksessa ei vielä ole tapahtunut, mutta Tilastokeskuksen kulutustutkimustiedon perusteella lihasta luovutaan pikkuhiljaa, myös pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Eniten muutoksia on tapahtunut 17–24-vuotiaiden ikäryhmässä, jossa lihattomien ruokavalioiden osuus on 17,7 prosenttia.

Ehkä juuri tämän vuoksi trendi näkyy Jyväskylässä, jossa ikähaarukkaan osuvia opiskelijoita on jopa noin kolmasosa. Kaupunkiin on kahden vuoden sisään ilmestynyt sekä täysin vegaaninen kahvila-ravintola ja kauppa Beans & More että hostelli-kahvila The Local Culture Hostel Cafe, joka tarjoaa vain kasvis- ja vegaaniruokaa.

Muissa ravintoloissa tarjonta on kasvanut: vegaanisia vaihtoehtoja löytyy yhä enemmän myös lihaparatiiseina tunnetuissa kebab-pizzerioista sekä hampurilaisravintoloista.

– Ainakin se on muuttunut, että vegaaniruokaa saa aika lailla mistä vaan. Arkisesti on tosi kiva, kun ketjut tarjoavat vegaaniruokaa helposti. Sitä on siten melkein aina tarjolla, eikä tarvitse googlata, onko vaikka sunnuntai-iltana Jyväskylässä tarjolla mitään muuta kuin ranskalaisia, toteaa erityispedagogiikan opiskelija Sonja Karppinen.

– Viiden viime vuoden aikana muutos on ollut valtava. Kaksi ja kolme viime vuotta ovat olleet erityisen merkittäviä, komppaa Oikeutta eläimille -järjestön Jyväskylän yhteyshenkilönä toiminut filosofian opiskelija Suvi Santala.

Ravintoloitsija Maija Silvennoinen on seurannut muutosta kaupungin vanhimmasta – ja pitkään ainoasta – kasvisravintolasta käsin. Vuonna 2004 perustettu Kasvisruokala Katriina on tarjonnut vegaanista lounasta kauan ennen sen nousemista valtakunnalliseksi trendiksi.

Kasvisruokalan asiakkaista valtaosa, noin 60–80 prosenttia, on opiskelijoita. Tätä selittää Kelan tukema opiskelijahintainen lounas.

– Sain yksityisenä yrittäjänä Kelan ateriatuen aikoinaan juuri sen vuoksi, että tarjoan vegaaniruokaa, Silvennoinen kertoo.

Viime vuosien trendi on näkynyt Katriinassa sekä uusina asiakkaina että myynnin laskuna.

– Myös ei-opiskelijat ovat sen myötä löytäneet ravintolan. Varjopuoli on kuitenkin se, että nyt kun yliopiston ruokalat tarjoavat vegaanista kasvisruokaa, kaikki opiskelijat eivät jaksa kävellä meille asti, Silvennoinen sanoo.

Silvennoinen toteaa kuitenkin, ettei ole huolissaan laskusta. Uusia asiakkaita pyritään tavoittamaan muun muassa uusilla aukioloajoilla.

– Laajennamme aukioloaikoja lauantaille syyskuun alusta lähtien, Silvennoinen kertoo.

Silvennoinen kertoo ravintolan suunnittelevan myös ilta-aukioloaikojen kokeilua.

Katriinan ei-opiskelevista kanta-asiakkaisiin kuuluu työn perässä Jyväskylään muuttanut Marika Miettinen.

– Olen ollut vegaani kaksi ja puoli vuotta, ja ravintola on lähellä työpaikkaani, Miettinen kertoo.

Jyväskylän ravintolatarjonta saa kiitosta muutenkin.

Vaikuttaa siltä, että moni kokki ei vielä tiedä tarpeeksi vegaaniruoasta

– Olen asunut vegaanina myös Kuopiossa ja Oulussa. Jyväskylä on ainakin niihin verrattuna parempi, koska esimerkiksi täysin vegaanisia ravintoloita on jopa kaksi, kun Kuopiossa tai Oulussa sellaisia ei löydy ollenkaan, noin vuoden ajan Jyväskylässä asunut Miettinen sanoo.

Kritiikkiä saavat kuitenkin fine dining -ravintoloiden suppeat vegaanivalikoimat.

– Halusin juhlistaa kihlajaisiani syömällä hienosti, mutta harvassa ravintolassa oli valmista vegaanivaihtoehtoa. Usein sen saa tilaamalla, mutta olisi mukavampaa, jos vaihtoehto olisi listalla valmiiksi. Lisäksi todella monessa paikassa ainut vegaanivaihtoehto on aina hampurilainen. Vaikuttaa siltä, että moni kokki ei vielä tiedä tarpeeksi vegaaniruoasta, Miettinen sanoo.

Viidentoista hengen kihlajaisseurue päätyi lopulta Gastropub Jaloon, johon Miettinen toivoi hampurilaisen tilalle juhlavamman vegaaniaterian.

– Kyllähän moni seurue varmaan menisi vegaanin mukaan siihen ravintolaan, jossa vegaaninen pääruoka olisi listalla valmiiksi, Miettinen pohtii.