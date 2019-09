Käyttötavara lähtee Jyväskylän kirpputoreilla kiertoon nopeasti – keskustassa huonekalutarjonta on vähäisempää, mutta kuljetuspalvelut voivat tuoda ne kotiin asti

Jyväskylän Asema-aukiolla olevan Keskustan Kirppiksen ensimmäiset yhdeksän kuukautta ovat sujuneet erittäin hyvin. Joulukuussa 2018 aloittanut yritys pystyy tällä hetkellä työllistämään yhdeksän ihmistä.

Myymäläpäällikkö Janita Mikkola kertoo olevansa jopa yllättynyt kiinnostuksen määrästä.

– Mielikuvat kirpputoreista vaikuttavat muuttuneen positiivisemmiksi, eivätkä ihmiset ehkä enää ajattele tuotteiden olevan kelvottomia myyjille. Monesti ne ovat alkuperäiselle omistajalleen vain vähälle käytölle jääneitä.

Hänen mukaansa käyttötavaroita etsitään entistä enemmän kirpputoreilta ennen kuin ostetaan uutta. Vapaudenkadulla sijaitsevalla kirppiksellä on 270 vuokrattavaa myyntipöytää ja muutamia minimyymälöitä, joihin voi pystyttää itsensä näköisen puodin.

– Minimyymälöitä hyödyntävät erityisesti käsityöläiset ja ihmiset muuton yhteydessä, kun pitää päästä paljosta eroon kerralla. Pöytävuokriin on myös tarjolla Slice.fi-sovelluksen opiskelija-alennus.

Mikkolan mukaan myytäviä esineitä on laidasta laitaan, mutta miesten vaatteiden tarjontaa tulisi lisätä.

Jyväskylän ydinkeskustassa on neljä kirpputoria, mutta huonekalutarjonta niissä on vähäistä. Alle kymmenen kilometrin säteellä ydinkeskustan Kompassista kuitenkin löytyy 18 kirpputoria, joista usean valikoimassa on huonekaluja ja muuta sisutustavaraa.

Jyväskylän Seppälänkankaalla sijaitsevan Sovatek-säätiön toimipisteen tarjonnassa on paljon sekä huonekaluja että pienkodinkoneita. Noin kuuden kilometrin päässä keskustasta oleva toimipiste saattaa tuntua hankalalta saavuttaa, mutta siksi säätiöllä on kotiinkuljetus.

– Noutopalvelumme voi hakea huonekalut kohteesta tai tuoda ne suoraan kotiovelle, kertoo Sovatekin työvalmentaja Pia Kinnunen.

Kirjahyllyjä lukuun ottamatta huonekalut vaihtuvat tiheään ja etenkin opiskelijat kyselevät vuodesohvien perään jatkuvasti.

Isompia kodinkoneita Sovatek ei vastaanota tai myy, mutta pienelektroniikkaa löytyy leivänpaahtimesta mikroaaltouuniin.

– Hintahaarukka on yleensä kahdesta kymmeneen euroon.

Suomen Punaisella Ristillä (SPR) on Jyväskylässä kolme kirpputoria: Kirrissä, Seppälässä ja Kortepohjassa. Hankekoordinaattori Kaisa Natrin mukaan kaikki myynnissä olevat tuotteet ovat lahjoituksia, etupäässä yksityisiltä henkilöiltä.

– SPR:n kirpputorien lahjoituksista kertyvä voitto menee suurelta osin kotimaassa tapahtuvaan avustustyöhön, loput suunnataan muihin avustuksiin.

Kirpputoreillaan he panostavat etenkin julkisivuun ja esillepanoon. Natrin mukaan muun muassa Kirrin toimipiste on saanut paljon kehuja osastoinnistaan.

– Nämä ovat ikään kuin tavarataloja, eivätkä niinkään kirpputoreja.

Esimerkkituotteena Natri kuvailee Kirristä löytyvää viidenkymmenen euron hintaista ruokailuryhmää, johon lukeutuu pöytä ja viisi tuolia. Monelle vähävaraiselle tällainen tarjous saattaa tulla tarpeeseen.

Natri kertoo, että Kortepohjan kirpputorilla käyvät useat vaihto-opiskelijat. Hän lisäksi toivoo, että myös alueella vakituisemmin asuvat löytäisivät paikalle.

Kokemattoman kirpparikävijän kannattaa varata kirpputorille aikaa ja käydä niissä usein.

– Tavaroiden läpikäyminen vaatii etenkin itsepalvelukirppiksillä aikaa, jotta voi tehdä niitä löytöjä. Kannattaa muistaa, että myyntipöydissä on toisen omaisuutta, mitä tulisi kunnioittaa, Mikkola toteaa.

Natrin mukaan kannattaa käydä tiheään, koska silloin todennäköisyys löytää etsimänsä huokealla hinnalla kasvaa.

Kinnusen tärppinä taasen ovat astiavalikoimat, joissa tarjonta on jo pitkään ollut hyvin monipuolista.