Kolumni: Jyväskylän huonoin puoli on, että täältä ei pääse pois – Miten junamatka voi kestää yhtä kauan kuin automatka?

Onnittelut, uusi opiskelija! Muutit juuri kaupunkiin, josta et pääse pois. Enää koskaan. Siltä ainakin tuntuu, kun autottomana opiskelijana etsii järkeviä vaihtoehtoja matkustaa vaikkapa viikonlopuksi vanhempien luo muualle Suomeen.

Jyväskylästä liikkuminen on hankalaa joka suuntaan, erityisesti matkustustavoista mukavimmalla eli junalla. Junayhteydet itään ja pohjoiseen vaativat vaihtoja ja kulkevat vain pariin kertaan päivässä. Tunnin junasta Tampereelle haaveillaan, mutta ajatuksen toteutuminen ei todennäköisesti ole mahdollista maantieteellisistä syistä. Ovathan järvet ja rinteet komeita, mutta hirveän epäkäytännöllisiä. Tampereen-juna hidastaa myös matkaa Helsinkiin, mikä kestää suorana yhteytenä lähes neljä tuntia.

Bussit kulkevat kaupungista kohtuullisesti kaikkiin suuntiin, mutta eihän kukaan halua istua bussissa. Siihen on kuitenkin parasta tottua, jos et omista autoa. Köyhän opiskelijan on lisäksi alistuttava paitsi bussien aikatauluille, niin myös niiden kaikkein halvimpien vuorojen aikatauluille. Päätökset saavat aikaan syviä pohdintoja: haluanko kyläillä vanhempieni luona niin kovasti, että olen valmis heräämään seitsemältä maanantaiaamuna Jyväskylän-bussiin ehtiäkseni iltapäiväksi takaisin kaupunkiin?

Jopa pohjoisemmilla leveyspiireillä sijaitseva Seinäjoki tunnetaan lausahduksesta: "Ainoa hyvä asia Seinäjoessa on, että sieltä pääsee helposti pois." Lause pitääkin paikkaansa. Tampereelle hurauttaa junalla tunnissa, samoin Vaasaan. Helsinkiin ja Ouluunkin kestää nopeimmillaan vain kaksi tuntia ja kolme varttia.

Ainoa häpeätahra on Jyväskylä, jonne kuluu läheisestä sijainnistaan huolimatta aikaa jopa 2 tuntia ja 45 minuuttia. Siis yhtä kauan kuin Helsinkiin tai Ouluun. Ja yhtä kauan kuin matkaan menisi autolla.

Visit Jyväskylä -sivuston mukaan "Jyväskylään on helppo tulla. Se on aina matkasi varrella, keskellä Suomea". Epäilyttää. Niin vain kummasti onnistuin välttämään kaupungin lähes kokonaan ennen muuttoa tänne.

Kaikki on toki suhteellista. Jos olet kotoisin idän tai pohjoisen erämaista, tervetuloa kiihkeän ja nopeatempoisen metropolin sykkeeseen!