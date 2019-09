Liikunnan Riemu on parempaa kuin seksi, mutta KaDy-hirviö ahmii Leijonan suihinsa – Kumman joukoissa seisot kiihkeässä paikalliskamppailussa?

Liikunnan Riemu on parempaa kuin seksi!

Tätä lausetta Liikunnan Riemun kannattajat huutavat seuran peleissä. Huutoa seuraavat rytmikkäät taputukset, uudestaan sama huuto ja taputukset, niin kauan kuin puhtia riittää. Riemun kannattajat erottautuvat musta-turkooseista asuistaan. Värit ovat myös seuran logossa, jonka keskellä komeilee Jyväskylän yliopiston valkoinen Liikunnan rakennus. Sen alla on vuosiluku 2011 – seuran perustamisvuosi.

Suurin osa opiskelijaseuran palloilujoukkueista kilpailee matalalla kynnyksellä jollain divaritasolla, mutta futsalissa Riemu pelaa Futsal-Liigaa, johon joukkue palaa yhden Ykkösessä vietetyn kauden jälkeen. Riemu nousi Suomen korkeimmalle sarjatasolle ensimmäisen kerran vuonna 2013. Siitä lähtien Jyväskylässä on pelattu Riemun ja KaDyn välisiä paikallisotteluita, jotka ovat olleet lajin ja seurojen näkyvyyden kannalta menestystarina.

– Kyllä ne ihan alusta asti olivat selkeästi muita liigapelejä isompia, suurimpia futsaltapahtumia Suomessa. Pikkuhiljaa lähdettiin sitä huumaa kasvattamaan. Ekoissa peleissä oli noin 400 katsojaa. Sitten vähitellen vakiintui, että Monnari on täynnä aina kun derbyä pelataan, Riemun entinen puheenjohtaja Niko Kauppinen muistelee.

Keväällä 2016 Jyväskylässä tehtiin suomalaista futsalhistoriaa, kun paikalliskamppailua todisti Monitoimitalon lehtereillä 1 107 katsojaa. Se oli tuolloin liigan uusi ennätys. Riemun kotiottelun tonni täyteen -markkinointitempaus yliopiston kampuksella onnistui, sillä noin puolet yleisöstä oli Riemun kausikorttilaisia. Itse ottelussa KaDy oli parempi maalein 6–2. Riemun pelaaja ja entinen joukkueenjohtaja Mika Halonen koki tuon ottelun vaihtopenkiltä käsin, mutta hän on päässyt myös kentälle useissa derbyissä.

– Kun Monnarilla on tuhat ihmistä, niin meininki on aika hieno. Se on melko ainutlaatuista futsalissa Suomessa. Derbystä on saatu rakennettua ilmiö. Jos yliopistolla mainitsee että tänään on derby, porukka tietää mistä on kyse. Yleisöennätyspelin jälkeisellä kaudella voitettiin KaDy jatkoajalla ja siinä ottelussa pelasin paljon. Se on sellainen oma suosikkiderby.

Viitasaarelta kotoisin oleva Halonen muutti Jyväskylään opiskelemaan liikunnan yhteiskuntatieteitä syksyllä 2011 juuri kun Riemu oli perustettu. Jalkapalloa pelanneen Halosen futsalura käynnistyi, kun uusi joukkue tarvitsi pelaajia.

– Sillä kaudella kun Riemu nousi liigaan (2012–2013), tulin joukkueeseen ja pelasin ihan muutaman pelin. Olin vaihtopelaaja, joka sai peliaikaa sitten kun johdettiin 15–0. Se oli hieno kausi ja oli siistiä päästä mukaan, vaikka oma pelillinen rooli jäikin vielä pieneksi. Ekalla liigakaudella en vielä pelannut derbyjä, vaan olin selostajana kun otteluista tehtiin striimejä. Eka derby taisi olla Suomen Cupin ottelu, mikä voitettiin.

Kampuksen Dynamolla ei ole aivan yhtä iskevää kannatushuutoa kuin Riemulla, mutta joukkueella on maskottina iso punamusta KaDy-hirviö. Samaa nimitystä käytetään myös itse joukkueesta ja ihan syystä. Hirviö on raivonnut kahteen peräkkäiseen Suomen mestaruuteen ja molemmilla kerroilla finaalissa on kaatunut Leijona Futsal Akaasta.

Maajoukkuepelaajia vilisevä KaDy on Riemun tavoin juuriltaan vahvasti opiskelijaseura. Kaikki alkoi jalkapallosta vuonna 1996. Syksyllä 2002 perustettiin futsaljoukkue, joka nousi liigaan vuonna 2009. Kehitys kulminoituu suonenjokelaisiin Kytölän veljeksiin: Samuun, Mikkoon ja Jukkaan.

– Höntsäfutiskaverin kautta ajauduin Kampuksen Dynamon jalkapallojoukkueen talvitreeneihin Liikunnan saliin joskus vuosituhannen vaihteessa. Aluksi pallona oli vielä neonkeltainen karvapallo. Jossain vaiheessa vaihdettiin se futsalpalloon. Laji oli silloin vasta tulossa Suomeen. Laitettiin oma porukka pystyyn ihan nollasta ja lähdettiin 2002 piirisarjatason toimintaan mukaan, muistelee Samu – veljessarjan vanhin.

Oman pelaajauransa jo vuosia sitten lopettanut Kytölä tuli Jyväskylään opiskelemaan englantia samoihin aikoihin kun KaDy perustettiin vuonna 1995. Nuoremmat veljekset Mikko ja Jukka ovat nykyään maajoukkuetähtiä, jotka ovat olleet nostamassa KaDya huipulle.

– Mikko tuli Jyväskylään 10 vuotta Samun perässä. Molemmat olivat mukana KaDyssa, joka pelasi silloin Kakkosta ja oli aika puhtaasti opiskelijajoukkue. Sitten minäkin tulin Jyväskylään, kun pääsin opiskelemaan yliopistoon psykologiaa vuonna 2008, muistelee Jukka Kytölä.

Hänestä kehittyi KaDy-vuosien aikana niin kova pelimies, että tie vei Italian ammattilaiskentille sen jälkeen kun KaDy voitti ensimmäisen Suomen mestaruutensa keväällä 2018. Tulevalla kaudella Kytölä pelaa ensimmäisenä suomalaisena kovatasoista Serie A:ta, johon hänen joukkueensa Mantova Calcio a 5 nousi viime kauden päätteeksi. Kytölä kiittelee kehityksestä erityisesti KaDyn nykyistä päävalmentajaa, montenegrolaista Vasko Vujovicia.

– Vaskon aikana on opittu voittamaan. KaDy on treenannut sen verran kovaa ja ammattimaisesti. Pelaajat ovat kehittyneet kaikilla tasoilla. Sitä ennenkin on tietysti jo pitkät perinteet. Seura on aina suhtautunut pelaamiseen akateemisesti eli on haettu oppia ulkomailtakin ja käyty opiskelijoiden EM-kisoissa.

Ammattimaistuneella KaDylla ei ole enää asiaa opiskelijoiden EM-kisoihin. Sen edustustehtävän on perinyt Riemu.

Tulevan kauden ensimmäinen paikalliskamppailu pelataan historiallisesti Hippoksen jäähallissa lauantaina 28. syyskuuta. Sekä kentällä että kentän laidalla on tuolloin vastakkain kaksi hyvin erilaista joukkuetta. Riemu kasaa äänekkään fanikatsomon opiskelijoista, kun KaDy on yleisön osalta perinteisempi urheiluseura.

– Riemulla on ollut tapana järjestää derbyihin kannattajamarsseja, jonka lähtöpaikkana on seuran yhteistyöravintola. Pitkään järjestettiin alkuriemut eli etkot Ylä-Ruthilla, sitten muutaman vuoden ajan Sohwilla. Kannattajakatsomossa on 200–300 fania Riemun väreissä, Niko Kauppinen kertoo.

– KaDylla on kannattajia ihan pikkulapsesta eläkeläiseen. Meillä ei ole samalla tavalla kannatuslauluja kuin Riemulla on, mutta peleissämme käy kymmenkunta aktiivista huutajaa, joiden kannatushuutoihin muut sitten lähtevät mukaan, Samu Kytölä kuvailee.

Kotijoukkueena jäähalliottelun järjestävä KaDy on kentällä ennakkosuosikki, jonka paidassa pelaa maajoukkueen huippunimiä, kuten Mikko Kytölä ja Sergei Korsunov. Riemu on opiskelijajoukkue, joka kasaa porukan vasta yliopiston lukuvuoden alkaessa. Yhteisillä paikallisotteluilla on molemmille joukkueille silti vuodesta toiseen erityinen merkitys.

– On hienoa päästä taas haastamaan KaDya. Joka peliä lähdetään voittamaan, mutta tiedostetaan, että ollaan pelillisesti jäljessä. Aina välillä on pystytty yllättämään. Kyllähän vastassa on Suomen paras joukkue ja lajin lippulaiva, Mika Halonen myöntää.

Mika Halonen on vuosien saatossa vakiinnuttanut paikkansa Riemun vakiokalustossa. Opinnot Liikunnalla ovat gradua vaille paketissa. Samu Kytölä on nykyään KaDyn futsaljaoston puheenjohtaja ja hän työskentelee yliopistolla englannin kielen yliopistonlehtorina.

– On siinä se vaara, että tulee iso ero meidän hyväksi, mutta heikommalla on aina yllätysmahdollisuus. Riemuun on kompastuttu monta kertaa. Kerran hävittiin päätössummerin soidessa.

Kytölä viittaa marraskuussa 2015 pelattuun derbyyn, jonka Riemu voitti värikkäiden vaiheiden jälkeen viimeisen sekunnin maalilla 6–5. Ratkaisumaalin iski Teemu Lukkari, joka teki tänä kesänä omanlaistaan futsalhistoriaa, kun hän siirtyi Riemusta KaDyyn. Kyseessä oli ensimmäinen pelaajasiirto kahden toisilleen rakkaan jyväskyläläisseuran välillä.

Hän on puolensa valinnut. Nyt on sinun vuorosi valita, jos et ole sitä vielä tehnyt.