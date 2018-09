Miten tästä kylästä oikein löytää parkkipaikan?

Aloitan mitä yksinkertaisimmalla ohjeella. Älä tuo autoa Jyväskylään. Tai jos tuot, myy se pois. Säästät näillä ohjeilla itseltäsi päänvaivaa. Keskustan katujen varsilla on vain muutamia autopaikkoja, ja ilmaisia parkkipaikkoja sitäkin vähemmän. Jos se on kuitenkin sinulle välttämätöntä, on tässä jutussa sinulle tärkeää tietoa.

Suurimmat parkkialueet ovat tietysti parkkihalleissa, mutta oletetaan opiskelijalle tärkeintä olevan edullisuus. Sellaista ei Jyväs-Parkki tunne, mutta muutama kiekkopaikkojen turvasatama löytyy läheltä yliopistoa ja ammattikorkeakoulun Rajakadun toimipaikkaa.

Yliopistolta pysäköintipaikkoja löytyy yliopiston pysäköintiluvalla paljonkin, mutta harvalla opiskelijalla on mahdollisuus päästä käsiksi sellaiseen. Vapaita parkkeja on vain muutamia. Yliopiston kirjastolta löytyy Seminaarinkadun kiekkopaikkoja vaihtelevilla aikarajoituksilla. Ne ovat usein varattuja, joten aikainen mato nappaa linnun tässäkin tapauksessa. L-rakennuksen vieressä oli vuosia pieni parkkipaikka, mutta sekin on nyt jyrätty remontin alta pois.

Mattilanniemessä kouluaan käyville autoiluelämä näyttää aurinkoisemmalta, muttei paljon: kampuksen parkkialueilla on muutama rivi ruutuja myös opiskelijoille. Henkilökunnalle on varattu kaikilla kampuksilla paikkoja. Opiskelijoiden suuresta määrästä johtuen alue on myös ruuhkainen, joten oman auton saaminen ruutuun voi silti olla haasteellista. Ruuhkaisimmat ajat ovat kymmenestä kahteen.

JAMKin Rajakadun kampuksella tilanne on parempi. Kampuksen omien parkkipaikkojen lisäksi vieressä on kokonainen Yrjönkadun ja Puutarhakadun välinen asuinalue, jonka jokaisella tienpätkällä on kiekkopaikkoja. Tiedän, teiden nimet eivät merkitse mitään kaupunkikarttaan perehtymättömälle. Mutta olisiko sinulla hetki aikaa puhua pelastajastamme, puhelimen navigaattorista?

Jyväskylässä on voimassa suurin lain sallima pysäköintivirhemaksu, 60 euroa.

Keskustan alueella parkit ovat kaikki maksullisia ja usein täynnä. Teiden varsilta voi löytää yksittäisiä paikkoja, jotka maksavat kaikki ensimmäiseltä tunnilta kaksi euroa. Keskustassa asuvalle auton pitäminen tulee siis hävyttömän kalliiksi, mikäli asuntoon ei kuulu parkkipaikkaa.

Myös Jyväskylän kaupunki on kanssani samoilla linjoilla.

– Onhan niitä parkkipaikkoja aika vähän. Kiekkopaikat löytyvät Jyväskylän kaupungin liikennekartasta, joissa rajoitukset ovat usein neljän tunnin pysäköinti välillä 8–18, kertoo liikenteenohjausinsinööri Janne Hölttä.

Kauempana keskustasta on perinteisesti löytynyt suurempia, kiekottomia ja maksuttomia parkkipaikkoja, mutta nekin alkavat hävitä pikkuhiljaa.

– Nuuskakujan ja Ahdinkadun risteyksessä oleva parkkipaikka on ollut aktiivisessa käytössä, mutta sen tilalle on kaavoitettu kerrostalo.

Höltällä on myös selitys parkkipaikkojen vähäisyyteen.

– Jos kiekkorajoituksia ei olisi, ihmiset säilyttäisivät paikoilla veneitään, peräkärryjään ja matkailuautojaan. Haluamme varata paikat henkilöautoille.

Hän muistuttaa, että Lutakossa ja Puistolassa on mahdollista ostaa asukaspysäköintilupa, jolla saa pysäköidä tien varteen.

– Emme voi tietenkään luvata näissä tapauksissa varmaa pysäköintiruutua, mutta sellainen tulee varmasti halvemmaksi kuin kiinteistöjen omat parkkipaikat.

Pysäköinnissä tunarointi ei kannata: Jyväskylässä on voimassa suurin lain sallima pysäköintivirhemaksu, 60 euroa. Summalla saa jo yli parikymmentä ateriaa opiskelijaravintoloissa. Syötkö vai maksatko sakot Jyväskylän kaupungille? Kas siinä pulma.

Parkkipirkot voisivat puolestani tehdä työnsä vähemmänkin tehokkaasti, sillä he saattavat kiertää saman alueen vaikka kahden tunnin välein, mikäli paikalla on todettu tapahtuvan toistuvia myöhästymisiä.

Tasajalkaa hyppiminen voi auttaa sakon aiheuttamiin allergiaoireisiin, kuten lievään tai keskivakavaan vitutukseen. Tehokkain, 100-prosenttisen varmasti toimiva suojautumistapa on jo alussa mainitsemani: älä tuo autoa Jyväskylään.

Liiku ympäri kaupunkia pyörällä. Sen parkkeeraamiseen ei ole rajoituksia. Mäkinen maasto saattaa ottaa päähän, mutta ainakin kasvatat valtavat reisilihakset ja hapenottokykysi kasvaa. Opiskelijabileiden jälkeisen aamun luennolle polkeminen on paras paska kokemus, jota tulet fillarisi satulassa kokemaan.