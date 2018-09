Onko Jyväskylä maineensa veroinen liikuntaparatiisi? – Selvitimme, millaisia mahdollisuuksia opiskelijoille on tarjolla

"Jyväskylässä on ylivertainen liikunnan ja huippu-urheilun osaaminen. Meillä on muun muassa maan ainoa liikuntatieteellinen tiedekunta sekä Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus. Näiden perustalle rakennamme Jyväskylästä Suomen liikuntapääkaupunkia."

Näin kirjoittaa Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koivisto kaupungin nettisivuilla, Liikuntapääkaupunki-otsikon alla. Puheet ovat kovia. Selvitimme, onko niille katetta opiskelijan arjessa. Juttuun on koottu keskeisimpiä asioita opiskelijoiden liikuntamahdollisuuksista Jyväskylässä. Jutun lopussa on Google-kartta, josta löytyvät kaupungin keskeisimmät liikuntapaikat.

Mitä ovat korkeakoululiikunta ja yliopistoliikunta?

Korkeakoululiikunta on Jyväskylän yliopiston, Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja HUMAKin liikuntapalvelukokonaisuus, jota voivat käyttää kaikki mainittujen oppilaitosten opiskelijat. Ensin on kuitenkin maksettava liikuntamaksu, joka on koko lukuvuodelle 60 euroa. Tästä syksystä lähtien liikuntamaksun voi maksaa ainoastaan verkossa.

Liikuntamaksuun sisältyy laaja kattaus ryhmäliikuntatunteja, palloiluvuoroja ja kuntosalipalveluita.

– Suosittelen liikuntamaksun maksamista kaikille aloittaville opiskelijoille. Vuoroja löytyy laajasti eri lajeihin ja eritasoisille liikkujille, Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan (JYY) liikuntavaliokunnan puheenjohtaja Otto Kela toteaa.

Palloiluvuorot on jaettu kolmeen eri tasoon taidon ja harrastuneisuuden mukaan. Kuntosalien osalta poikkeustapauksia ovat yliopiston Liikunnan rakennuksen kuntosali, joka on ilmainen yliopiston opiskelijoille, sekä Rajakadun AMK:n rakennuksen kuntosali, joka on ilmainen JAMKin opiskelijoille.

Yliopistoliikunta on ainoastaan yliopisto-opiskelijoille tarkoitettu palvelukokonaisuus. Etuna muihin oppilaitoksiin, yliopistoliikunta tarjoaa liikuntakursseja, eri lajien vapaavuoroja, sekä muihin opiskelijoihin verrattuna huokeammat hinnat uimahalleihin tiettyinä aikoina. Erillistä liikuntamaksua ei edellytetä, mutta kursseilla on omat kurssimaksunsa.

– Niistä YLIY-koodilla löytyvistä kursseista voi saada myös noppia (opintopisteitä), Kela muistuttaa.

AMK:n puolella vastaavia erityisoikeuksia ei ole, mutta JAMKin opiskelijakunnan (JAMKO) hallituksen hyvinvointivastaavan Ville Laitisen mukaan kateuteen ei ole aihetta.

– Korkeakoululiikunta tarjoaa aika laajan kattauksen. Sieltä löytyy hyvin mahdollisuuksia eri lajeihin. Lisäksi opiskelijakunnan kautta pyritään järjestämään lajikokeilumahdollisuuksia ja toki ainejärjestöt voivat järjestää omia tempauksia.

Ainejärjestöjen ja opiskelijahallinnon rooli

Matalan kynnyksen liikuntaharrastuksiin hyvän väylän voikin tarjota juuri Laitisen mainitsema oman oppiaineen ainejärjestö.

– Ainejärjestöjen omat liikuntavuorot ovat aika helposti lähestyttäviä. Useimmilla järjestöillä on oma vuoro, jonka sisältöön opiskelijat voivat itse vaikuttaa, Kela kertoo.

Vastuuhenkilönä näillä vuoroilla ja muissa ainejärjestön liikunta-asioissa toimii yleensä järjestön liikuntavastaava. Valtio-oppia opiskeleva Kela hyödyntää itsekin oman ainejärjestönsä Puolueen liikuntavuoroja. JYYn liikuntavaliokunnassa hänen toimenkuvaansa kuuluu ainejärjestöjen kuuleminen ja niiden toiminnan tukeminen.

Ainejärjestöjen omat liikuntavuorot ovat aika helposti lähestyttäviä.

– Liikuntavaliokunta tarjoaa mahdollisuuden tuoda ideoita esiin ja antaa palautetta yliopiston suuntaan liikunta-asioissa. JYY tarjoaa jonkin verran myös rahallista avustusta järjestöille lajikokeiluihin ja liikuntatapahtumiin.

JYY ja JAMKO järjestävät yhteistyössä myös Liikunta-appron syksyllä. Konsepti on sama kuin legendaarisessa Kauppakadun Approssa, mutta Liikunta-approssa suoritusmerkintöjä kerätään appropassiin juomisen sijaan liikkumalla. Liikuntarasteja järjestävät useat paikalliset liikuntaseurat ja -yritykset.

Kaupunkia ei sovi unohtaa

Oppilaitosten laajasta kattauksesta huolimatta merkittävin liikuntapalveluiden tarjoaja ja ylläpitäjä on kuitenkin Jyväskylän kaupunki.

Otto Kela on verestänyt kesän aikana sulkapallotaitojaan opiskelijaporukassa, joka varaa vuoroja Hipposhalliin kaupungin varausjärjestelmästä, WebTimmistä.

Hipposhallin sulkisvuoroille opiskelijataksa on 6,5 euroa yhdestä kentästä per tunti. Sisäjuoksuradan reunustamassa hallissa riittää kenttiä isommallekin ryhmälle.

– JYYn Kesäliikkujat -faceryhmässä kyselin peliporukkaa ja sitten koottiin ryhmä, viestinnän opiskelija Markus Puoskari kertoo.

Sulisjengissä on tällä hetkellä seitsemän jäsentä, jotka ovat kaikki yliopiston opiskelijoita. Kandin jo suorittaneella Veli-Matti Heiskalla alkaa kuudes vuosi yhteiskuntapolitiikan opinnoissa. Hän muutti Jyväskylään aikanaan kotipaikkakunnaltaan Ylivieskasta.

– Olen ollut ihan tyytyväinen palveluihin. Sulkapallo ei kustanna juuri mitään, eikä Monnarin (Hippoksen monitoimitalo) kuntosalikaan paljoa maksa, kun sinne pääsee sillä liikuntamaksulla. AaltoAlvari (uimahalli) on vähän kallis, mutta siellä on hyvä 50 metrin allas.

Heiskan harrastuksiin kuuluu lisäksi lenkkeily etenkin Tuomiojärveä ja Jyväsjärveä ympäröivillä reiteillä. Kesäisin hän liikkuu paljon myös pyöräillen.

– Tuomiojärven ja Jyväsjärven pyörätiet ovat mukavia. Täällä on helppo liikkua luonnossa, kun luonto on tosi lähellä verrattuna moniin muihin kaupunkeihin.

Miten houkutella mukaan vähemmän liikkuvat?

Kaikki juttua varten haastatellut henkilöt allekirjoittavat näkemyksen, että opiskelijoilla on Jyväskylässä hyvät liikuntamahdollisuudet ja liikunnalliset ihmiset ohjautuvat vaivattomasti harrastusten pariin. Haastavampi kohderyhmä ovat ne, joilla kynnys liikuntaharrastuksiin osallistumiseen on korkeampi.

– Minulla on paljon kavereita, jotka kyllä tykkäävät harrastaa liikuntaa, mutta sitten se harrastetaso on vähän liian kova. Sen takia voi olla hankala lähteä mukaan. Itsekin olen yhdessä harrastekiekkoryhmässä aina ihan pujottelukeppinä, vaikka olen aiemminkin lätkää pelannut, sanoo Markus Puoskari.

Otto Kelan mukaan asiaan halutaan kiinnittää huomiota, kun uudet opiskelijat saapuvat kampukselle.

– JYY aikoo panostaa aiempaa enemmän liikuntatuutorointiin. Saadaan silläkin tavoin autettua uusia opiskelijoita alkuun liikuntaharrastusten kanssa.

Sekin on syytä muistaa, että sekä yliopistossa että AMK:ssa on myös paljon ulkomailta tulleita vaihto-opiskelijoita.

– Vaihtarit huomioidaan ja heille pyritään tarjoamaan matalan kynnyksen liikuntamahdollisuuksia. Samalla he pääsevät paremmin tutustumaan suomalaisiin ja uuteen ympäristöön, JAMKin Ville Laitinen vakuuttaa.

Yhtenä esimerkkinä matalan kynnyksen toiminnasta hän nostaa esiin tiistailenkit, jotka tunnettiin aiemmin tennaritiistain nimellä.

– Harjun portailla on joka tiistai tarjolla lenkkiseuraa. JAMKOlta ja korkeakoululiikunnalta tulee vetäjiä. Siihen pääsee ihan kuka tahansa mukaan ilman liikuntamaksua. Tiedotus hoidetaan Facebook-ryhmässä. Lisäksi opiskelijakunta JAMKO organisoi Löydä oma liikuntamuotosi - kurssia vähän liikkuville opiskelijoille, jossa suoritetaan opintoja testaamalla erilaisia liikuntalajeja.

Etsivä löytää

Jyväskylästä löytyy paljon liikuntamahdollisuuksia myös oppilaitosten ja kaupungin palveluiden ulkopuolelta. Monilla seuroilla on omaa harrastetoimintaa ja Facebook-ryhmiä löytyy jos jonkinlaiseen liikkumiseen.

– Vähän kun itse tutkii, niin huomaa, että täällä on valtavasti liikuntamahdollisuuksia. Pienellä vaivannäöllä voi löytää tosi mielenkiintoisia juttuja, Laitinen kannustaa.

Hänen mukaansa opiskelijakunta JAMKO tiedottaa opiskelijoille suunnatuista liikuntamahdollisuuksista omissa viestintäkanavissaan ja toivookin seuroilta, kaupungilta ja yrityksiltä tietoa niistä.

Sulisjengissä pelaileva Markus Puoskari nostaa esiin yhden matalan kynnyksen harrastuksen.

– Jyväskylä Sleepwalkers, ultimateporukka (Jyväskylän Liitokiekkoilijoiden lajijaosto). Niillä on hyvä meininki ja sinne pääsee varmasti mukaan pelaamaan, eikä tarvitse osata lajia ennestään.

Kaupunginjohtaja Koiviston lausunto näyttää pitävän aika hyvin kutinsa opiskelijan näkökulmasta. JAMKOn hyvinvointivastaava Laitinen antaa vielä tärkeän lisäyksen.

– Liikunta on opiskelijalle aika merkittävä osa hyvinvointia ja jaksamista. Uusille tulokkaille kannustan kovasti, että löytyisi jokin liikuntaharrastus. Siitä saa rytmiä arkeen ja muuta ajateltavaa opiskelujen aiheuttaman stressin painaessa päälle.

Liikuntapaikat My Maps

Kirjoittaja on Jyväskylän yliopiston neljännen vuoden maisteriopiskelija, aktiivinen liikkuja ja oman ainejärjestönsä liikuntavastaava.