Opiskelijastatuksen arvo nousee nopeasti satoihin euroihin – alennusta kannattaa kysyä käytännössä aina

Harvoin tuntee monta vuotta korkeakoulun penkkejä kuluttaneena itseään yhtä tyhmäksi kuin kuullessaan lähipizzerian opiskelija-alennuksesta kolmen vuoden kanta-asiakkuuden jälkeen. Tämän välttääkseen uuden opiskelijan kannattaa sisäistää alusta asti yksi neuvo: kysy aina sitä opiskelija-alennusta.

Suomessa on noin 700 000 opiskelijaa, jotka käyttävät yhteensä kolme miljardia euroa vuodessa kulutukseen. Lisäksi he ovat joukkio, josta löytyvät periaatteessa kaikki tulevaisuuden vaikuttajat. Ei siis ihme, että opiskelijat ovat yrityksille mielenkiintoinen asiakasryhmä.

Opiskelija-alennusten piiriin pääseminen vaatii oman opinahjon opiskelijajärjestön jäsenyyttä, mikä mahdollistaa opiskelijakortin tilaamisen. Yliopistoissa on voimassa lakiin kirjattu automaatiojäsenyys, mutta ammattikorkeakouluissa liittyminen on vapaaehtoista.

Jyväskylän ammattikorkeakoulussa tietojenkäsittelyä kolmatta vuotta opiskeleva Selina Tallqvist ja Seinäjoen ammattikorkeakoulussa liiketaloutta toista vuotta opiskeleva Noora Korhonen uskovat, että opiskelijakortin hankkiminen maksaa itsensä hetkessä takaisin.

– Vaikea arvioida paljon säästöä tulee vuositasolla, mutta se on varmasti satoja, ellei tuhansia euroja. Itse olen saanut alennusta esimerkiksi K-kaupoista, ravintoloista, elokuvissa käymisestä ja niin edelleen. Jyväskylän baareissa on törkeän hyvät opiskelija-alennukset esimerkiksi Seinäjokeen verrattuna. Kyllä sen huomaa, että tämä on opiskelijakaupunki, Korhonen pohtii.

2,60 eurolla ateria lisukkeineen

Nopeimmin opiskelijalle säästöä kertyy varmastikin syömisestä. Kelan myöntämällä ateriatuella opiskelija saa opiskelijaravintolasta pääruoan, juoman, salaatin, leivän ja levitteen sisältävän aterian 2,60 eurolla. Joissain ravintoloissa on mahdollista ostaa myös hieman parempi, usein jopa ravintolatason ateria 4,90 euron hintaan.

Jos tätä etua käyttää aktiivisesti, on se heittämällä tärkeimpiä opiskelija-alennuksia.

– Ruokailuetu on valtava. Vaikka opiskelen Seinäjoella, voin käydä Jyväskylässä syömässä Kelan opiskelijaetuudella myös kesällä, Korhonen hehkuttaa.

Monet opiskelijat hyödyntävät etua peräti kaksi kertaa päivässä, vaikka asetusten mukaan näin saisi tehdä vain kerran päivässä. Kela on tosin pohtinut rajoituksesta luopumista, sillä sen valvonta on vaikeaa ja vain noin puolet opiskelijoista ylipäätään hyödyntää etua päivittäin.

Jyväskylässä opiskelijaravintoloita löytyy yliopiston ja ammattikorkeakoulun kampuksien lisäksi Tourulasta, yläkaupungilta ja Kortepohjan ylioppilaskylästä.

Matkustamisessa kannattaa silmäillä muitakin kuin opiskelijatarjouksia

Toinen perinteikäs opiskelija-alennuksen kohde on matkustaminen. Matkustusedut ovat kuitenkin hieman heikentyneet viime vuosina alan kiristyneen kilpailutilanteen takia.

Hämeenlinnasta kotoisin oleva Tallqvist kertoo pelkän ensimmäisen opiskeluvuotensa junamatkustamisen tuoneen hänelle takaisin opiskelijakuntaan liittymismaksun.

Nykyään VR tarjoaa peruslipun kaukoliikenteen juniin 30 prosentin alennuksella, mutta usein saattaa olla halvempaa metsästää hyvissä ajoin muita kaikille avoimia tarjouksia. Linja-autojen opiskelija-alennukset ovat yrityskohtaisia, ja yleensä halvimmalla pääsee tässäkin tapauksessa hyvissä ajoin tarjouslipun ostamalla.

Paikallisliikennettä Jyväskylässä haukutaan Kalevauva.fi-yhteen kappaleessa Suomen kalleimmaksi. Kuukauden voimassa olevan opiskelijan kausilipun hinta on 51 euroa. Esimerkiksi Tampereella sama lippu maksaa 35 euroa ja Oulussa 34,30 euroa.

Opiskelijahinta voi löytyä oikeastaan mistä tahansa tuotteesta ja palvelusta

Opiskelija ei saa Jyväskylän paikallisliikenteen kertalipuista alennusta suoraan bussista, vaan tätä varten täytyy hankkia ladattava Waltti-kortti. Kortille ladattuna matka Jyväskylän keskustasta noin kymmenen kilometrin säteelle asti maksaa 1,70 euroa.

Kysymällä ei häviä mitään

Opiskelijahinta voi löytyä oikeastaan mistä tahansa tuotteesta ja palvelusta: museoista sinfoniaorkestereiden konsertteihin tai sähkösopimuksista laajakaistapaketteihin.

Jyväskylän kaupunginteatteriin opiskelijan on mahdollista ostaa viimetippalippu juuri ennen näytöksen alkua kahdeksalla eurolla puhenäytelmiin ja 15 eurolla musikaaleihin, mikäli salia ei ole varattu täyteen. Uimahalli AaltoAlvariin opiskelijan on mahdollista päästä aamu-uinnille kello 6–10 välillä 4,50 eurolla.

Jyväskylä pitää sisällään näiden esimerkkien lisäksi lukemattomia opiskelija-alennuksia. Lisäksi useimmilla oppiainekohtaisilla ainejärjestöillä on yhteistyösopimuksia yksittäisiin palveluihin. Järjestöjen jäsenet ovat usein hyvin tietoisia näistä, ja lopulta ne kaikille suunnatut alennukset tuntuvat olevan niitä, jotka enemmän jäävät pimentoon.

Mikäli opiskeluajastaan haluaa siis ottaa kaiken mahdollisen taloudellisen hyödyn irti, kannattaa arkipäivän palveluita käyttäessä ottaa rutiiniksi sen yksinkertaisen kysymyksen esittäminen: "Oliko teillä jotain opiskelija-alennuksia?"

Kirjoittaja on keskisuomalaisen kesätoimittaja ja Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen jäsen.