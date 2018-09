Penkkiurheilijan opas Jyväskylään – mistä löytyvät kaupungin tunnelmallisimmat urheilujuhlat?

Joku hullu on joskus kutsunut Jyväskylää Suomen urheilupääkaupungiksi. Vaikka liikanimessä kaikuu pieni ripaus Keski-Suomi-lisää, on Jyväskylä etenkin kokoonsa nähden varsin viriili ja monipuolinen liikuntakeskittymä.

Itse liikkujan lisäksi urheilupääkaupungin maineesta pääsee nauttimaan myös penkkiurheilija, sillä joka viikko kisaillaan jossain päin kylää. Perehtymätönkin penkkiurheilija tietänee jypit ja rallit, mutta seuraavassa listauksessa paljastetaan myös Jyväskylän seudun vähemmän tunnetut kulttiseurat ja urheilujuhlat. Paljon on toki vielä muutakin näettävää ja koettavaa, mutta tarkasta nyt vaikka ensialkuun ainakin nämä penkkiurheilutapahtumat.

Amerikkalainen jalkapallo / Rugby

Amerikkalaista jalkapalloa pelataan Jyväskylässä pääosin Viitaniemessä ja Palokassa. Amerikkalaisia jalkapalloelämyksiä hieman pienemmässä mittakaavassa tarjoaa viidessä vuodessa Vaahteraliigasta miesten 2. divisioonaan valahtanut Jaguaarit sekä naisten 1. divisioonaa pelaava Jaguars. Kuluttavassa lajissa runkosarjan kotiotteluita on vain kourallinen (2018 kaudella 4 kpl), joten panosta peleistä ei ainakaan puutu.

Kainalopallolajeissa Jyväskylä näyttääkin olevan nyt enempi rugbykaupunki, sillä JRC on miesten hallitseva Suomen mestari ja naistenkin joukkue pelaa SM-sarjaa. Raamikkaat parrakkaat miehet ja kovaa taklaavat metsopaitaiset naiset löydät yleensä joko Huhtasuolta tai Hippokselta.

Futsal

Kampuksen Dynamon ja Liikunnan Riemun välinen Jyväskylän paikallisvääntö oli vuosia Miesten Futsal-liigan kohutuin kamppailu. Kahden yliopistolta ponnistaneen seuran välinen koitos näkyi kampuksilla jo viikkoa ennen h-hetkeä, ja pelipäivään kuuluivat olennaisesti myös suuren maailman hengessä vedetyt kannattajamarssit, väriä tunnustavat kasvomaalaukset sekä Monnarilla käydyt katsomonosien huutokilpailut.

Valitettavasti Riemun viimekeväinen putoaminen liigasta katkaisee tämän perinteen ainakin vuodeksi. Onneksi nämä rakkaat kilpakumppanit kohtaavat toisensa ensi kaudella kuitenkin Naisten Futsal-liigassa. Sopiikin toivoa, että miesten puolella koettu mahtava meininki periytyy nyt naisten paikallispeliin.

Jalkapallo

Jyväskylä oli pitkään pelkkä musta aukko Suomen jalkapallokartalla, kunnes 2010-luvun taitteessa JJK nousi ovet paukkuen liigaan ja aina eurokentille asti. Jyrkkää nousua seurasi kuitenkin jyrkkä lasku ja niinpä näinä päivinä lähinnä perseaukiseksi hissijoukkueeksi profiloitunut JJK on pahimmassa tapauksessa ensi kaudella Kakkosessa ja/tai konkurssissa.

Ehkä juuri siksi tänä syksynä onkin hyvä sauma kiivetä katsomoon Harjun, jossa sarjatasosta, puutteellisista katsomo-olosuhteista tai syysviimasta huolimatta tunnelma on kotikutoisen lämmin. Jyväskylän jalkapallokannattajat muistavat kyllä huonotkin ajat, joten sarjasäilymistä juhlittaneen kuin liiganousua.

Mutta löytyy kaupungista myös liigajoukkue. Naisten liigaa tahkoava JyPK on pelannut aiemmin aina vähän siellä sun täällä, mutta nyt Pallokerhon naiset näyttävät asettuneen Vaajakosken Liikuntapuistoon. Ja hyvä niin, sillä kyseessä on todennäköisesti kaupungin paras paikka jalkapallon katsomiseen. Tunnelmaa JyPKin matseihin luo oma yhden hengen rumpuryhmä, ylätasanteen iloinen kioskipalvelu sekä kenties koko liigan maagisin hyökkäyspeli.

Jääkiekko

Kuten jokaisessa muussakin suuressa suomalaiskaupungissa, on jääkiekko Jyväskylän ykköslaji. JYP on kaupungin ylpeys, ja se näkyy myös matsilippujen hinnoissa. Hintatietoinen opiskelija säästää 3 euroa ostamalla lipun ennakkoon netistä ja vielä enemmän tyytyessään alennusryhmän seisomapaikkaan. Vielä hintatietoisempi opiskelija puolestaan menee Liiga-matsien sijaan katsomaan mestarien liigan eli CHL:n otteluita, joissa vastustajat ovat jopa suomalaisjengejä kovempia, mutta lippujen hinnat silti selvästi matalampia.

Hieman eksoottisempaa, mutta varmasti yhtä tunnelmallista ja kiihkeää jääkiekkokokemusta halajava penkkiurheilija suuntaa Hippokselle myös silloin, kun yliopiston monilajiseura Liikunnan Riemun jääkiekkojoukkue "Koirat" kohtaa Suomi-sarjan paikallispelissä kulttiseura Diskoksen perinteitä jatkavan D-Kiekon. Sarjatasoonsa nähden (Suomen 3. korkein) Riemun ja Diskoksen derbyt vetävät lehtereille kunnioitettavan yleisömäärän. Myös opiskelijahaalarit ovat näissä peleissä varsin yleinen katsomoasuste, sillä onpa derbyjä markkinoitu jopa virallisina poikkarietkoina.

Jääpallo

Kuulas tammikuinen pakkaspäivä, mutta ei mitään tekemistä? No puet tietenkin lämmintä päälle, vedät sinipunaisen kaulahuivin kaulaan ja suuntaat Viitaniemen tekojääkentälle katsomaan JPS:n jääpallomatsia. "Nisulan montussa" Bandyliigaa tahkoavan JPS:n pääsyliput eivät maltaita maksa, ja parhaimmillaan kaupan päälle kuuluu myös lämmin mehu. "Jipsin" pelejä voi suositella varauksetta etenkin historian opiskelijoille, sillä onhan vuonna 1908 startannut jääpalloliiga Suomen pitkäikäisin palloilusarja.

Viitaniemen varsin askeettisella jääpallopyhätöllä voikin leikkiä olevansa aikamatkalla sadan vuoden päässä. Pelikatkoilla ei pauhaa rokki, pukumiehet eivät kyyki katkarapukatsomossa, mutta kentällä peli on edelleen rehtiä ja kovaa.

Kamppailulajit

Muun muassa Jyväskylän Fight Club (BJJ ja vapaaottelu) sekä Jyväskylä Muay Thai (thainyrkkeily) järjestävät säännöllisen epäsäännöllisesti salikisoja, joissa katsoja pääse näkemään halvalla useamman amatöörimatsin. Niissä yleisö pääsee kehän lähelle, tunnelma on usein tiivis ja tapahtuma kokemisen arvoinen. Ja vaikka kehässä on isossa kuvassa vain harrastelijoita, ovat hekin valmistautuneet otteluihinsa usein kuukausien ajan.

Isompia, vuosittaisia kamppailutapahtumia ovat Tarmo Uusivirran muistokilpailut (nyrkkeily) sekä N.L.O. (lukkopaini/BJJ). Ensi marraskuussa Jyväskylässä myös ähistään saunatakeissa aivan Suomen huipputasolla, kun Monitoimitalolla käydään brasilialaisen jujutsun SM-kisat.

Koripallo

1A-divarissa pelaava Jyväskylä Basketball Academy eli JBA on nimensä mukaisesti varsin opiskelijavetoinen joukkue. Kaupungin ykkösseuran peleissä näetkin todennäköisesti jonkun koulukaverisi paitsi katsomossa myös kentällä. Jyväskylän korisareena on monista muistakin sisäpallopeleistä tuttu Monitoimitalo, joka tarjoaa kentän vieressä olevine katsomoineen varsin mukavat puitteet lajin tulevien huippupelaajien seuraamiseen.

JBA:n ottelutapahtumat ovat varsin veikeät, ja itse koripallopelin lisäksi maininnan ansaitsevat myös vallan arvaamattomat väliaikashow't. Lauri Markkasenkin päällä Chicago Bullsin pukukopissa nähdyt katuviileät JBA-hupparit löydät myös myynnistä ottelutapahtumista. Hipstereiden ja TULlilaisten valinta on luonnollisesti taas samalla kentällä, mutta sarjatasoa alempana pelaava perinteikäs työväenseura Jyväskylän Weikot.

Lentopallo

Sekä miesten että naisten 1-sarjassa Jyväskylän lentopallo-osaamista edustaa nykyisin Jyväs Lentis, tuttavallisemmmin JyLe. Paremmin junioriseurana tunnetun JyLe:n edustusjoukkueet pelaavat kotiottelunsa pääsääntöisesti Viitaniemen kampuksella.

Kovemman tason lentopalloviihdettä halajava matkustaa kuitenkin maakunnan pohjoisperukoille. Naisten mestaruusliigaa on tarjolla Keihäskarnevaaleistaan tutulla Pihtiputaalla, jossa kunnan ylpeys Liigaploki pelaa kiihkeät kotiottelunsa. Tunnelmastaan tunnetaan myös Miesten 1-sarjaa JyLe:n kanssa pelaava Kyyjärven Kyky. Vaikka kunnassa on asukkaita vain himpun verran yli 1 300, vetää Kykyn ottelut silti paikalle keskimäärin yli 200 katsojaa.

Moottoriurheilu

Ralli se on rattomme. Heinä- ja elokuun taitteessa perinteisesti järjestettävä Jyväskylän MM-ralli on pohjoismaiden suurimpia vuosittaisia yleisötapahtumia, jonka rinnalle urheilun saralla pääsee vain Holmenkollenin hiihdot. Niinpä yhden viikonlopun vuodesta ajan Kauppakatu täyttyy ääriään myöten ympäri maailmaa saapuvista rallifaneista ja muista päristelijöistä. Jo sekin on tässä kaupungissa kokemus.

Etenkään opiskelijoiden parissa Jyväskylän rallin maine ei ole kovin kaksinen. Silti syvällä metsässä männyn juuressa jähiminen on yllättävän tunnelmallista puuhaa, kun ympärillä on 10 000 iloista rallifania ja maailman parhaimmat ratinkääntäjät suhaavat ohi tuhatta ja sataa MM-sarjan nopeimmilla teillä. Tällekin yllättävän yhteisölliselle elämykselle kannattaa antaa siis reilu mahdollisuus, vaikkeivät ralli, autot tai ralliautot kiinnostaisi lähtökohtaisesti pätkänkään vertaa.

Tai sitten lähdet viikonlopuksi vanhemmille, vuokraat opiskelijakämppäsi rallituristeille ja kuittaat vaivastasi koko kuukauden vuokran.

Pesäpallo

Eteläläiset haukkukoon junteiksi – Jyväskylän on pesäpallopitäjä ja ylpeä siitä! Miesten edustuspuolella viime vuodet ovat menneet lähinnä sekoillessa, mutta naisissa Kirittäret on 2000-luvun dynastia peräti 16 SM-mitalillaan. Joten Suomen, eli maailman, parasta naispesäpalloa näet todennäköisesti aina syyskuulle asti Hippoksella – kunnes Hippos2020-hanke ajaa pesäpalloilijat evakkoon.

Autenttisimman pesäpallokokemuksen saat kuitenkin aina aurinkoiselta Koskenharjun kentältä, jossa kunnareita kohti vieressä virtaavaa Tourujokea lyö työläistaustainen kulttiseura Jyväskylän Lohi. Viime vuosina jossain Suomensarjan ja Ykköspesiksen välimaastossa räpiköineen Lohen kotiotteluissa voit nimittäin aistia vielä wanhaa kunnon pesäpallohenkeä. Siihen kuuluu sopivasti kotiinpäin vetävä huikea kuuluttaja, Jyväskylän urheilutapahtumien paras grillimakkara sekä kotipesän takana olevan Pub Laittoman asiantuntijakatsomon viiltävät kommentit.

Roller Derby

SM-sarjassa tulevana kautena rullaluistelevalla Jyväskylä Roller Derbyllä on tehnyt tiukkaa löytää kaupungista salivuoroja otteluilleen, joten SM-tason turnauksia kaupungissa ei välttämättä nähdä. Yksittäisiä harjoitusotteluita seura pyrkii kuitenkin järjestämään myös kotikaupungissaan, jotta uteliaat pääsisivät todistamaan tätä vauhdikasta kontaktilajia myös Keski-Suomessa.

Lajiin perehtymättömälle rullaluistelurallin säännöstö saattaa tuntua ensimmäisellä ja vielä viidennelläkin kerralla jokseenkin hämmentävältä, mutta onneksi paikalla olevat juontajat avaavat ummikoillekin Roller Derbyn nyansseja.

Salibandy

Jos aito 1970-lukulainen pesäpallokokemus Koskenharjulta on sinulle liian retroa, löydät hieman nuorekkaamman urheilutapahtuman Hippoksen Monitoimitalon eli Monnarin Hirviteatterista. Kyseessä on siis Jyväskyläläisen salibandyseura Happeen kotiottelu, jossa on tarjolla hyväntuulista karnevaalimeininkiä. Kaupanpäällisinä näet myös Suomen parasta reikäpalloilua, sillä onhan Happee yksi 2010-luvun menestyneimpiä suomalaisia salibandyseuroja. Tosin tätäkään hupia ei keskustassa ole tarjolla enää pitkään, sillä Happee aikoo muuttaa kaudeksi 2020–21 Laukaaseen.

Talviurheilu-/suksilajit

Keskustan tuntumassa kohoava Laajavuori on läheiseen sijaintiinsa peilaten varsin viriili talviurheilukeskus. Varsinaisia yleisötapahtumia Laajavuoressa järjestetään kuitenkin harvakseltaan. Freestylen puolella Laajavuoressa on järjestetty viime vuosina peräti Eurooppa Cupin kilpailuja, ja lumilautailussa pidetään myös laskukauden päätteeksi aina jotkin pienemmät kisat.

Laajavuoren merkittävin vuosittainen yleisötapahtuma on Pörssin Rinneriehan ohella alamäkiluistelun maailmancupin osakilpailu. Vauhtia ja vaarallisia tilanteita pursuava laji on löytänyt hyvin yleisönsä, ja myös kilpailijat ovat kehuneet kovasti Jyväskylän nopeaa ja harvinaista luonnonjäärataa.

Yleisurheilu

Jyväskylän Kenttäurheilijat on viime vuosien menestyneimpiä suomalaisia yleisurheiluseuroja, jonka värejä edustavat esimerkiksi Nooralotta Neziri, Elmo Lakka sekä Hanna-Maari Latvala. Harjun perinteikkäällä mutta myös vanhentuneella stadionilla nähdään silti harvakseltaan huipputason yu-kisoja. Tuoreiden Kalevan kisojen myötä urheilupuitteet ovat kuitenkin kunnossa, ja katsomotilojensakin puolesta Harju on nimenomaan yleisurheilustadion.

Kauden kovatasoisin mittelö on alkukesästä järjestettävä Jyväskylä Games, jossa paikallisten tähtien lisäksi nähdään myös muita Suomen huippuja. Myös pienemmissä kilpailuissa saatetaan nähdä yllättävänkin kovia tuloksia, jos yleisurheilutasoltaan varsin vireän Keski-Suomen muutkin urheilijat (mm. Kristian Pulli, Salla Sipponen, Aino Pulkkinen) sattuvat löytämään paikalle.

Maakuntamatkailijoille yu-kesän kohokohta on tietenkin lajikarnevaaliviikko, sillä järjestetäänhän Keski-Suomessa niin keihäs- (Pihtipudas), pikajuoksu- ja aita- (Jämsä) sekä loikka- ja kestävyyskarnevaalit (Jämsänkoski). Yleisötapahtumana kokemisen arvoinen on myös Jyväskylässä syksyisin juostava Finlandia Marathon.