Pyörätuolilla Jyväskylässä – Ilokivi ja Tanssisali Lutakko saavat pisteet esteettömyydestä, Seminaarinmäen rakennukset aiheuttavat haasteita

Täällä on jonkin verran kynnyksiä, mutta muuten yllättävän jees, arvioi Aino Ikävalko saapuessaan yliopiston pääkirjaston aulaan.

Kierrämme Ikävalkon kanssa keskustakampuksella tutkien, kuinka hyvin kampuksella pääsee liikkumaan pyörätuolilla.

Kolmatta vuotta viestintää opiskeleva Ikävalko käyttää sähköpyörätuolia cp-vamman vuoksi liikkumisen apuvälineenä.

Lukion jälkeen Ikävalko haki opiskelemaan psykologiaa, koska oli kiinnostunut ihmisten käyttäytymisestä. Idea viestinnän opinnoista syntyi harjoittelussa jyväskyläläisessä Music Against Drugs -järjestössä kampanjaviestinnän parissa.

– Harjoitteluni aikana yksi valmentajista otti puheeksi viestinnän opinnot ja arveli, että voisin innostua niistä. En ollut kuvitellut, että voisi opiskella ihmisten välistä vuorovaikutusta ja en ollut uskoa, että pääsin opiskelemaan sitä. Kuinka voi opiskelualan tuntea omaksi. On kuin olisi päässyt kotiin.

Useimmat viestinnän kursseista järjestetään Seminaarinmäellä, jonka vanhoissa rakennuksissa pyörätuolilla liikkuminen on haastavaa.

Keskustakampusta helpompaa liikkuminen on Mattilanniemessä ja Agoralla, jossa suurin osa Ikävalkon sivuaineiden kursseista pidetään.

– Tärkeämmäksi kuin rakennuksiin pääsemisen koen sen, että jos en pääse esimerkiksi tenttiin, voin ottaa yhteyttä amanuenssiin, joka sitten etsii korvaavan tilan. Ymmärtää senkin, että vanhemmilla rakennuksilla on historia-arvo eikä niitä lähdetä muuttelemaan, Ikävalko sanoo.

Kirjastolta jatkamme kierrosta päärakennukselle. Ikävalkon henkilökohtainen avustaja avaa yleensä ovet, koska ne eivät avaudu automaattisesti. Useissa vanhoissa rakennuksissa ovet täytyy avata ammolleen, jotta pääsee sisään.

Ikävalko opiskelee usein päärakennuksen kirjastolla.

– Nämä pöydät ovat ihanat, kun näihin pääsee superhyvin alle. Näissä on ehkä kaikista paras keskittyä tekemään hommia.

Useista luokkamaisista tiloista löytyy hankalia matalia pöytiä.

– Olen onneksi kaikkialla ajoissa, että ehtii säätää. L-rakennuksella ehdoton plussa on säädettävät pöydät, joita voin käyttää luennoilla.

Päärakennuksella esteettömyys on Ikävalkon mukaan muuten hyvällä tolalla, paitsi luentotiloihin vievän porrashissin osalta, joka ei toimi sähköpyörätuolin kanssa.

Päärakennukselta laskeudumme kohti Ilokiveä. Etenkin talvella jyrkät mäet aiheuttavat haasteita.

– Aikaa siirtyä paikasta toiseen jää lopulta melko vähän ja talvikeleillä saatankin myöhästyä.

Opiskelijaravintoloihin pääsee Ikävalkon mukaan pääosin hyvin.

– Lozzilla olen jäänyt muutaman kerran hissiin jumiin. Jossain hisseissä on sisällä väliovet. Jos ne syystä tai toisesta eivät mene kiinni, hissi ei liiku ollenkaan.

Ilokiven pääovien esteetön väylä on usein täynnä pyöriä.

– On koomista, että päästäkseen käyttämään esteettömäksi tarkoitettua reittiä, pitää siirtää ensin polkupyörät tieltä pois. Tuollaiset asiat saavat ärsyyntymään. Pienikin muutos esteettömään suuntaan on helpotus arjessa.

Vähintään kerran viikossa keikalla käyvän Ikävalkon mukaan Ilokiven alakerrassa esteettömyys on otettu hyvin huomioon. Myös Musta Kynnys ja Tanssisali Lutakko saavat pisteet esteettömyydestä.

– Esimerkiksi Lutakossa saa aina valita paikan täysin vapaasti, eikä ketään pakoteta vaikkapa sivummalle seuraamaan keikkaa. Osa pyörätuolin käyttäjistä taas saattaa tulla keikalle ajatellen, ettei todellakaan halua väenpaljouteen vaan sivummalla on hyvä. Minulle on olennaista kokea keikat eturivistä ja tuntea Olavi Uusivirran hiki. On hyvä, että otetaan yksilöllisesti huomioon.

Jyväskylän keskustassa on Ikävalkon mukaan todella hyvä liikkua.

– Keskusta on kompakti ja Kävelykadun ympäriltä löytyy kaikki tarvittava. Kävelykatu on unelma talvella, koska se on lämmitetty.

Opiskelutapahtumissa opiskelukaverit ja tuutorit varmistavat aina, että ne järjestetään esteettömässä paikassa.

– On mieletöntä, miten sieltä tulee huomiointia. Se korvaa monet huonot puitteet, kun ajatukset ovat kultaa.

Omissa fuksiaisissaan Ikävalkoa harmitti, ettei hän voinut osallistua tehtävään, joka suoritettiin maassa makuultaan. Opiskelukaverit järjestivät kuitenkin niin, että tehtävä onnistui sovelletusti pyörätuolistakin.

– Yhdenvertaisuus tulee siitä, että pääsee tekemään samaa juttua, vaikka ei ihan samalla lailla. Se on se, mistä saa tunteen, että on oikeassa paikassa.

Uusia opiskelijoita Ikävalko kannustaa menevään rohkeasti kaikkialle mukaan.

– Jos on minkäänlaisia rajoitteita: tuo ne rohkeasti esiin, puhu niistä ja luota, että avoimuus muokkaa ympäristöäkin. Joskus huomaan itse olevani suurin rajoite: kyllä ihmiset ottavat huomioon, kunhan vaan ensin rohkenen avata oman suuni ja kertoa, mihin kaikkeen esimerkiksi tämä vamma vaikuttaa. Eihän kukaan ajatustenlukijakaan ole, vaan asioista täytyy olla tietoinen.