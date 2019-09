Voiko opintotuella elää? – "Lainapainotteinen opintotuki tulee muodostamaan ongelmia, kun korkotaso ja työllisyystilanne muuttuvat"

Muistan elävästi, kun serkkuni ylioppilasjuhliin saapuessaan rempseä maalaispitäjän lukionlehtori täräytti tuoreen lakkipään kouraan purkillisen säilyketonnikalaa ja paketillisen näkkileipää.

Huumorintajuisen opettajan lahja oli epäilemättä vitsi, mutta se kertoi kaunistelemattoman viestin opiskelijaelämään suuntavan nuoren lähitulevaisuudesta: tulet olemaan köyhä.

Keskisuomalainen selvitti miten köyhä.

Monille uusille korkeakouluopiskelijoille alkava syksy tuo tullessaan suuren elämänmuutoksen. Osalla on edessä muutto uuteen kaupunkiin ja monet muuttavat samassa rytäkässä vanhempiensa luota ensimmäiseen omaan asuntoon. Usein samalla muuttuu tuoreen opiskelijan taloudellinen tilanne.

Näin kävi myös Pape Purhoselle, 21, joka opiskelee toista vuotta tietojenkäsittelyn linjalla Jyväskylän ammattikorkeakoulussa (JAMK). Ensimmäinen maistiainen opiskelijaelämästä ei kuitenkaan tullut Jyväskylässä, vaan Purhosen kotikaupungissa Mikkelissä, jossa hän vietti yhden vuoden yhteisöpedagogiopinnoissa.

– Ensimmäisinä kuukausina kotoa pois muuttamisen jälkeen oli ympärillä aika paljon kaikenlaisia viihdykkeitä. Oli muutamat juhlat opiskelujen alkuun, aloittavien bileitä ja muita tällaisia. Niissä tuli kulutettua vähän budjetin yli, ja sitten täytyikin alkaa miettiä, miten paljon viikossa onkaan enää varaa maksaa ruoasta, hän kertoo.

Purhonen säätää äänensävyään astetta vitsikkäämpään suuntaan ja muistelee:

– Noh, margariinia ei tarvitse nyt pariin viikkoon ostaa ja leikkeleitäkin voi ottaa puolikkaan per leipä.

– Kyllä siinä pärjää, mutta ei se hauskaa ole. Täällä on oppinut viisaammaksi, mies vakavoituu.

Kelan mukaan opintotuen on tarkoitus turvata opiskelijan toimeentulo opiskelun aikana. Riippuu näkökulmasta, päästäänkö tavoitteeseen vai ei.

Tavallisesti korkeakouluopiskelijat saavat Kelalta opintorahaa ja yleistä asumistukea. Opintorahaa maksetaan itsenäisesti asuvalle 18 vuotta täyttäneelle opiskelijalle noin 250 euroa kuukaudessa. Yleinen asumistuki taas kattaa lähtökohtaisesti 80 prosenttia opiskelijan hyväksyttävistä asumismenoista alueelliseen ylärajaan asti, joka on Jyväskylässä 396 euroa kuukaudessa.

Hyväksyttävät asumismenot tarkoittavat useimmille opiskelijoille vuokraa, mutta myös erikseen maksettavat vesimaksut ja lämmityskustannukset hyväksytään. Asumismenoiksi ei kuitenkaan lasketa esimerkiksi sähkömaksua, internet-liittymää, tai saunan, pesutuvan ja autopaikan käytöstä aiheutuvia maksuja.

Ilman lainaa opiskelija ei juuri juhli – moni tarvitsee opintovelkaa pakollisiin kuluihin

Puhtaasti opintorahan ja yleisen asumistuen turvin elävä opiskelija ei pääse pröystäilemään.

Kortepohjan ylioppilaskylän legendaarisissa MNOP-taloissa eli tuttavallisemmin DDR:ssä asuva opiskelija maksaa soluhuoneestaan 242 euroa kuukaudessa. Kelan laskurin mukaan yleinen asumistuki kattaa tästä noin 181 euroa, joten asumistuen jälkeen asuminen maksaisi 61 euroa kuukaudessa.

Mikäli tämän summan ottaa opintorahasta, jäisi muuhun elämiseen siis 189 euroa kuukaudessa.

Ateriatuki on yksi opiskelijoiden merkittävimmistä päivittäisistä etuuksista. Useimmiten 2,60 euroa maksava ruoka on niin halpa, että yhtä ravitsevaa ja monipuolista annosta on hankala tehdä kotikonstein samaan hintaan.

Esimerkkiopiskelijamme käy arkipäivisin lounaalla yliopistolla, ja illalla hän murkinoi toisen kerran yliopistokylän opiskelijaravintolassa. Viikonloppuisin riittää yksi Kelan tukema ateria. Tällä laskukaavalla syyskuun lämpimät ruoat maksaisivat 133 euroa.

Vuokran ja ruoan jälkeen tukirahoja on jäljellä 56 euroa, eli noin 1,9 euroa kuukauden jokaista päivää kohden.

Mikäli esimerkkiopiskelija haluaa osallistua ensimmäisen opiskelusyksyn sosiaalisiin rientoihin ja juhliin, menee loppukuun tukisumma helposti illassa tai parissa. Vaihtoehtoisesti summalla saisi kuukaudessa mukavat 20 purkkia säilyketonnikalaa ja 13 pakettia koulunäkkileipää, aamupala sekin.

Laskutoimitus ei kuitenkaan ole vielä valmis. Opintotukeen kuuluu myös valtion takaama opintolaina, jota suurin osa opiskelijoista saa halutessaan 650 euroa kuukaudessa.

Lainasataset lienevät tämänhetkisen opintotukikeskustelun suurin kiistakysymys.

Vuonna 2017 voimaan tulleessa opintotuen rakennetta muokattiin huomattavasti. Opiskelijat siirtyivät opintotuen asumislisästä yleisen asumistuen piiriin, mikä nosti varsinkin hintahaarukan kalliimmasta päästä olevissa asunnoissa asuvien opiskelijoiden kuukausittaisten tukieurojen määrää.

Samalla kuitenkin opintorahaa laskettiin 336 eurosta nykyiseen 250 euroon ja opintolainan valtiontakauksen määrää nostettiin 400 eurosta 650 euroon kuussa.

Opiskelijoiden etujärjestöt eivät ole mielissään opintotuen kehityksestä entistä lainapainotteisemmaksi.

– Opintolaina on sinänsä ihan okei, jos sillä halutaan nostaa elintasoa. Tällä hetkellä tilanne ei kuitenkaan ole hyväksyttävä, koska lainaa joudutaan nostamaan pakollisiin kuluihin, kuten asumiseen ja ruokaan, Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan (JYY) hallituksen sosiaalipolitiikan vastaava Markus Kulmala toteaa.

Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan (JAMKO) hallituksen puheenjohtaja Jarkko Patteri muistuttaa, että vaikka opintolainaa pidetään pienen korkotason vuoksi "hyvänä ja halpana lainana", on se silti velkaa, joka pitää joskus maksaa takaisin.

– Työllistyminen ei ole varmaa heti valmistumisen jälkeen, hän muistuttaa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) vuonna 2017 tekemän tutkimuksen mukaan ei perheellisen korkeakouluopiskelijan keskimääräiset kuukausimenot olivat 810 euroa, joista 650 euroa meni asumiseen, ruokaan sekä liikennevälineisiin ja matkustamiseen.

– Jos haluaa vähintään hyvän perustoimeentulon, on lainaa melkein pakko ottaa, Patteri toteaa.

– Elämisen pitäisi olla mahdollista ilman lainarahaa, koska opintotuki on kuitenkin sosiaaliturvaa, JYYn Kulmala komppaa.

Lainapainotteinen tuki voi olla tulevaisuudessa ongelma

Kelan opintotukiryhmän vastaava suunnittelija Ilpo Lahtinen ymmärtää opiskelijajärjestöjen toiveita.

– Toivoisin poliittisten päättäjien tavoittelevan rahamuotoisen tuen kasvattamista. Kohtuullinen lähivuosien tavoite varmaan voisi olla, että opintotuen kokonaismäärästä puolet olisi rahaa ja puolet lainaa. Nyt siitä ollaan varsin kaukana, Lahtinen toteaa.

JYYn Kulmala nostaa myös esiin, että tällä hetkellä opintolainaan oikeutetun opiskelijan on nostettava opintolaina ennen toimeentulotuen hakemista.

– Eli opiskelijat ovat kategorisesti ainoa ihmisryhmä, jonka pitää velkaantua kattaakseen elämisen kulut.

OKM:n vuonna 2017 tehdyssä opiskelijatutkimuksessa puolet vastaajista ilmoitti, että heillä ei ole juurikaan vaikeuksia saada rahoja riittämään. Lähes kolmanneksella opiskelijoista oli kuitenkin jonkin verran ja noin viidesosalla paljon taloudellisia vaikeuksia.

Saman tutkimuksen mukaan lähes puolet korkeakouluopiskelijoista sai tukea vanhemmilta tai puolisolta, tyypillisimmin 200 euroa kuukaudessa.

Kelan Lahtinen huomauttaa, että opintotuen ostovoima on tällä hetkellä parempi kuin koskaan.

– Asian varjopuoli on, että opintotuesta suurin osa on lainaa. Tällä hetkellä opintolainojen käyttö ei ole sen suurempi riski ennätysmäisen alhaisesta korkotasosta ja kohtuullisen hyvästä työllisyystilanteesta johtuen, hän toteaa.

Lahtinen kuitenkin varoittaa, että korkotaso ja työllisyystilanne tulevat joku vuosi muuttumaan.

– Silloin lainapainotteinen opintotuki tulee muodostamaan ongelmia sekä yksilöille että koko koulutusjärjestelmän ja opintotukijärjestelmän toimivuudelle.

Jyväskylän yliopiston taloustieteen professori ja OP Ryhmän hallintoneuvoston puheenjohtaja Jaakko Pehkonen ei näe suuria ongelmia opintotuen lainapainotteisuudessa.

– Mielestäni tällaisissa järjestelmissä laina toimii kannustavana elementtinä, joka edesauttaa valmistumista, Pehkonen toteaa.

Monen taloustieteilijän tavoin Pehkonen kertoo näkevänsä opiskelun investointina henkilön tulevaisuuteen. Osaa opiskelijoista argumentti ärsyttää, mutta professori muistuttaa, että opiskelu vähentää työttömyysriskiä ja tuottaa pitkällä aikavälillä korkeamman tulotason sekä pidemmän työuran.

– Opintolainalla pystyy nopeuttamaan opintojen etenemistä ja palkkatyöhön siirtymistä. Se on sillä tavalla paras laina, minkä voi ottaa, Pehkonen sanoo.

Kelan Lahtinen on tässä asiassa samoilla linjoilla taloustieteilijöiden kanssa.

– Hyvin koulutetusta väestöstä hyötyy sekä yksilö että yhteiskunta. Kustannuksia on jaettu sen mukaisesti molemmille.

Opintotuen lainapainotteisuudelle on toki syynsä. Yksi niistä on vuonna 2014 käyttöön otettu opintolainahyvitys, jonka tarkoitus on saada opiskelijat valmistumaan tavoiteajassa. Jos tutkinnon suorittaa määräajassa, Kela voi maksaa opiskelijalle jopa kolmasosan nostetun opintolainan määrästä valmistumispalkkiona.

– Maan hallitus ja eduskunta ovat päättäneet panostaa opintolainahyvitykseen opintorahojen korottamisen sijaan. Se on asia, josta sopii keskustella, mutta on siinä hyvätkin puolensa. Se tuo rahallisen kannustimen ja palkinnon niille, jotka tekevät sen, mihin ovat tavallaan sitoutuneet korkeakouluopinnot aloittaessaan, Kelan Ilpo Lahtinen toteaa.

– Hyvitykseen on liitetty kohtuullisen nopeita suoritusaikoja, millä poliittiset päättäjät tietysti tavoittelevat muita asioita, kuten työurien pidentämistä, hän jatkaa.

Lahtisen mukaan nykyisen opintotukijärjestelmän suurin ongelma on tällä hetkellä korkeakoulutukikuukausien niukkuus. Niitä on leikattu tällä vuosikymmenellä useaan otteeseen.

Nykyisin yleisimpään 300 opintopisteen yliopistotutkintoon saa enintään 48 ja tavanomaiseen 210 opintopisteen ammattikorkeakoulututkintoon enintään 35 tukikuukautta.

Vuosina 2014–2017 aloittaneille opiskelijoille vastaavat määrät olivat vielä 50 tukikuukautta yliopistotutkintoon ja 37 tukikuukautta ammattikorkeakoulututkintoon. Ennen vuotta 2014 aloittaneille tukikuukausia annettiin 55 yliopistotutkintoon ja 42 ammattikorkeakoulututkintoon.

– Sanoisin, että tässä on jo ylitetty kipukynnys. Tukikuukaudet loppuvat kesken turhan monella opiskelijalla, joka pyrkii tehokkaaseen opiskeluun. Ja tulevaisuudessa ne loppuvat kesken vielä useammalla, Lahtinen varoittaa.