Monitoimitalon kuntosalin fiilis viehättää

Jelmiina Lampinen opiskelee Jyväskylän yliopistolla liikuntapedagogiikkaa ja harrastaa kilpacheerleadingia. Monipuolinen liikunta on aina ollut osa Jelmiinan elämää. Kuntosalilla hän käy Monitoimitalolla.

Keskeinen sijainti helpottaa salille lähtemistä, joten Jelmiina kokee Monitoimitalon sijainnin sekä aukioloajat erittäin hyviksi. Hänen ei ole kertaakaan tarvinnut erikseen miettiä, että onko kuntosali auki vai ei. Kiitosta saa myös Monitoimitalon asiakaspalvelu.

– Palvelu pelaa hyvin. Joskus kommentoin työntekijöille, ettei täällä ole tarpeeksi pieniä käsipainoja. Meni pari viikkoa, kun minulle kerrottiin, että uudet käsipainot oli tilattu ja ne olivat nyt saapuneet, hän kiittelee.

”Koskaan ei tarvitse hävetä mitään, vaan saa olla oma itsensä”

Monitoimitalon kuntosalilla Jelmiina on käynyt nyt noin kolmen vuoden ajan, aina siitä asti, kun hän muutti Jyväskylään.

– Olen käynyt monella muullakin salilla, mutta tykkään tästä kaikista eniten. Täällä on sellainen oma fiilis. Täällä käy todella paljon erilaisia ihmisiä – nuoria, vanhoja ja urheilijoita. Koskaan ei tarvitse hävetä mitään, vaan saa olla oma itsensä ja tehdä sitä omaa juttuaan, Jelmiina kuvailee.

– Tykkään käydä täällä senkin takia, että täällä on aina joku, jonka kanssa voi jutella. Jos teet salitreeniä yksin, etkä voi jutella kenenkään kanssa, niin on se vähän tylsää, Jelmiina sanoo.

– Olen aina kannustanut kaikkia, että tulkaa Monnarille, täällä on tosi kivaa!

Jorma Kaakkolahti käy Monitoimitalon kuntosalilla useamman kerran viikossa. Eläkepäivistään nauttiva mies viihtyy Monitoimitalolla, koska kuntosalilla käy paljon eri-ikäisiä ihmisiä ja laitevalikoima on monipuolinen.

Työelämän aikana alkanut kuntosaliharrastus on kulkenut Jorman mukana jo pitkään. Parhaillaan Jorma keskittyy selkänsä kuntouttamiseen, jossa auttaa kuntosalin monipuolinen laitevalikoima.

”Fiilis on erittäin hyvä”

Jorma viihtyy Monitoimitalon kuntosalilla muun muassa siksi, että siellä käy paljon eri-ikäisiä ihmisiä. Treenaamisen lisäksi tärkeää on sosiaalisuus ja muiden kävijöiden kanssa juttelu sekä kuulumisten vaihto.

– Täällä käy huomattavasti nuorempaa polvea, eikä tarvitse aina noiden vanhojen ihmisten kanssa seurustella, Jorma naurahtaa.

– Fiilis on erittäin hyvä, ja ihmiset liikkuvat aina hymyssä suin, hän kertoo.

Kuntosaliharjoittelulla on huomattavat vaikutukset

Jyväskylän keskustassa asuva Jorma liikkuu kuntosalille kävellen. Yleisellä liikunnalla ja kuntosaliharjoittelulla on ollut huomattavia vaikutuksia Jorman terveyteen sekä yleiseen hyvinvointiin. Siksi hän pitääkin kuntosalilla käymistä hyvin tärkeänä asiana. Käyntejä ei kannata jättää välistä.

– Koen, että salille on aina lähdettävä. Ei auta miettiä, että lähtisinkö, vaan on lähdettävä. Käyn kuntosalilla noin kolme kertaa viikossa, koska tunnen itseni todella terveeksi, kun käyn täällä, Jorma painottaa.

– Kuntosalilla käymisellä on ollut erittäin hyvät vaikutukset. Kertakäynti on enemmän kuin kymmenen pillerirasiaa!

”Mielestäni tämä on ihan erinomainen sali”

Jonne Ruokanen on käynyt kuntosalilla pitkään, aivan nuoresta pojasta lähtien. Nuoruudesta asti on kuntosaliharjoittelu ollut olennainen osa hänen elämäänsä.

Hippoksella sijaitseva Monitoimitalon kuntosali on lähellä Jonnen asuntoa, josta hän pääsee salille nopeasti kävellen. Jonne arvostaa erityisesti sitä, että laitevalikoima on monipuolinen ja vapaita painoja on paljon.

– Käyn salilla oman kuntoni vuoksi, se on ollut minulle elämäntapa nuoresta saakka, Jonne toteaa.

– Isäni oli aikoinaan maajoukkueessa painonnostajana, joten olen ollut salilla ihan pikkupojasta asti, hän jatkaa.

”Salilla käymisestä tulee hyvä fiilis”

Kuntosaliharjoittelu näkyy ja tuntuu yleisenä olotilana sekä arjen askareissa. Portaiden käveleminen neljänteen kerrokseen ei tunnu missään, eivätkä kauppakassit ala painaa käsissä. Liikunnasta tulee hyvä olo ja kunto kasvaa.

– Salilla käymisestä tulee hyvä fiilis, saa nukuttua hyvin, ja ruoka maistuu. Lisäksi saa myös uusia ystäviä. Täällä tulee iloiseksi, kun täällä on iloisia ihmisiä, Jonne hymyilee.

Monitoimitalon aukioloajat sopivat Jonnen arkeen hyvin, sillä kuntosali on auki aamusta iltamyöhään. Usein hän käy treenaamassa kaverinsa kanssa yhdessä, mikä tekee liikkumisesta entistä mukavampaa.

– Tänne on miellyttävää tulla treenaamaan, koska täällä on tilaa ja monipuoliset laitteet, Jonne kuvailee.

– Mielestäni tämä on ihan erinomainen sali, hän kiteyttää.