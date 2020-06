Kokkaa kalaa kahdella tapaa Kesä-ässän vinkein

Mainos | Grillatun kalan mausteena toimii hyvin lime, sitruuna, suola ja yrtit. Keskimaan Kesä-ässä, palkittu keittiömestari Kimmo Liukkonen rohkaisee leivittämään kuhan hapankorppujauheella ja kokeilemaan kastikkeena yrteistä ja öljystä valmistettavaa chermoulaa.

– Kuha on mainio lähiruoka, joka saapuu Prismoihimme tuoreena Päijänteeltä lähituottajakumppaniemme kalastamana. Ruokatorilta kannattaa valita nahatonta filettä, joka saa tässä reseptissä kuorrutteen hapankorppujauheesta, Jyväskylän Frans & Sandra -ravintolan keittiömestarina työskentelevä Liukkonen kertoo.

– Välimerellinen chermoula-kastike sopii sekä kalalle että lihalle. Pohjana on öljyä, vaaleaa balsamicoetikkaa, sitruunamehua ja runsaasti yrttejä, kuten korianteria ja persiljaa.

Vältä kalan ylikypsentäminen

Suomalaisten yleisin kalanvalmistusvirhe on ylikypsennys. Jos kalaa paistaa niin kauan, että kalansyiden välistä nousee valkoinen hera, on kala liian kypsä. Valkoinen hera on proteiinia ja valkuaista.

– Kalafileet kannattaa paistaa voissa tai öljyssä ensin nahkapuoli ylöspäin. Kun kalafilee alkaa vaalentua, se käännetään ympäri ja maustetaan vasta sitten. Jos kuhan paistaa ensin nahkapuoli ylöspäin ja maustaa, tippuvat mausteet käännettäessä grilliin, Liukkonen opastaa.

– Paistoaika kuhalle on noin 4 minuuttia per puoli, ja paistamisen aikana fileet maustetaan sitruunamehulla, suolalla ja rouhitulla mustapippurilla.

Lohta teriyakimarinadilla

Kesä-ässän lohiannos grillataan kesäkurpitsan, broccoliinien ja bataatin kanssa. Makumaailman kruunaa helppo jogurttikastike.

– Teriyakiin kuuluu inkivääriä ja valkosipulia, joiden maku on sen verran voimakas, että marinoimiselle riittää 20 minuuttia. Muutoin annoksen valmistamiseen kuluu noin puoli tuntia.

Lohiherkun kokkaaminen kannattaa aloittaa marinadin ja jogurttikastikkeet tekemisestä. Teriyakiliemen ainekset surautetaan sauvasekoittimella tasaiseksi, jotta chilipaprika murskaantuu kunnolla. Jogurttikastikkeessa puolestaan riittää, että ainekset sekoittaa hyvin.

Bataattia ja kesäkurpitsaa ei kuorita, vaan niistä leikataan huuhtelun jälkeen 2–3 sentin paksuisia kolikonmuotoisia siivuja. Ensimmäisenä grillin parilalle asetellaan bataatit.

– Bataattikolikoita grillataan rauhassa käännellen kymmenisen minuuttia. Kypsennyksen loppuvaiheessa niiden päälle laitetaan kuoritut valkosipulinkynnet, suolaa ja rouhittua mustapippuria. Seuraavana grillausvuorossa on lohi – tuttuun tapaan ensin nahkapuoli ylöspäin ja noin neljä minuuttia per puoli, Liukkonen ohjeistaa.

– Viimeisenä grillataan lyhyimmän valmistusajan vaativat kesäkurpitsakolikot ja broccoliinit. Lautasannoksesta saa kauniin, kun asettaa lohen grillattujen kasvisten päälle ja koristaa sen jogurttikastikkeella.

Tutustu Kesä-ässän kokkausvinkkeihin – kuusi herkullista reseptiä odottaa kokkaajaansa osoitteessa www.prismanruokakesä.fi