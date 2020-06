Tältä kesän kuuluukin maistua: grillaa burgerit ja entrecôteet Kesä-ässän vinkein

Mainos | Rosso-, Fransmanni- ja Frans & Sandra -ravintolaketjujen tuotekehityksessä mukana ollut Kimmo Liukkonen on työskennellyt Osuuskauppa Keskimaalla 23 vuotta. S-ryhmän parhaan keittiömestarin palkinnon vuonna 2009 saanut Liukkonen valittiin Kesä-ässäksi jakamaan parhaat kesäreseptinsä.

– Burgerit, pihvit, varhaisperunat ja tuoreet kasvikset ovat osa Suomen kesän sielunmaisemaa. Näistä raaka-aineista voi säveltää kymmeniä herkullisia kotikokkaajille sopivia reseptejä. Otimme mukaan keskisuomalaisia lähituottajia, esimerkiksi burgeriin suosittelen Mummin Pullapuodin briossisämpylää ja Jukolan Juuston kuuluisaa cheddaria, Liukkonen kertoo.

Kahden henkilön burger-annoksia varten Liukkonen neuvoo ostamaan 400 grammaa hieman rasvaisempaa jauhelihaa ja laadukkaat sämpylät.

– Burgerpihvi vaatii rasvaa, josta suurin osa sulaa kypsentäessä. Pihvin muotoilussa tehdään usein se virhe, että jauhelihaa vatkataan ja lihasyyt rikotaan. Jauhelihasta taputellaan kaksi noin 2 sentin paksuista pihviä siten, että massaa painetaan hieman kasaan. Keskelle painetaan peukalolla pihvin keskelle painauman, jotta pihvin keskiosa valmistuu samaan tahtiin reunojen kanssa.

– Sämpylä ei saa olla liian höttöinen. Sämpylän puolikkaita kannattaa paahtaa grillissä leikkauspinta alaspäin, jotta sämpylään saadaan kultaisen värin lisäksi rapea pinta, eikä majoneesi imeydy sämpylään, Liukkonen vinkkaa.

Burgerpihveille Kesä-ässä suosittelee keskilämpöä. Liian kuumassa grillissä jauhelihapihvi palaa pinnasta ja jää raa’aksi sisältä.

– Yleisin kuulemani kysymys on, milloin pihvi on käännettävä. Tässä reseptissä grillaamiselle riittää nelisen minuuttia per puoli. Lihan kypsyessä reuna harmaantuu ja kun harmaa väri ulottuu pihvin puoleenväliin, se on syytä kääntää. Loppuvaiheessa pihvin päälle asetetaan juustosiivu tai pari, ja odotetaan cheddarjuuston sulamista.

Kesä-ässän burgerannokseen kuuluu lisukkeeksi varhaisperunanyytit ja burgerin sisälle itse tehdyt coleslaw ja aioli.

Temperoi entrecôte – liha pysyy mehevänä

Naudan entrecôte sopii rasvaisuutensa vuoksi erityisen hyvin grillattavaksi. Oikein valmistettuna se pysyy sopivan mehevänä. Kesä-ässän vinkeillä salaattipedillä tarjoiltava entrecôte saa rinnalleen grillattua maissia, paprikaa, padron-paprikaa ja valkosipulia sekä maustevoinapin.

– Keskimaan Prismojen Ruokatoreilta on saatavissa lähituottajamme H-Lihapalveluiden entrecôte. Suosittelen valitsemaan aikuiselle 200-grammaisen, noin 3 senttiä paksun pihvin.

– Jos grillaamisen aloittaa heti kauppareissun jälkeen, on liha jätettävä huoneenlämpöön temperoitumaan noin 45 minuutiksi. Jos jääkaappikylmän pihvin täräyttää grillin paistotasolle, grilli kylmenee ja liha lähtee kiehumaan. Temperoitujen pihvien pinta kannattaa pyyhkäistä talouspaperilla – muuten lihan valkuainen palaa grillissä.

Entrecôteta grillataan ritilällä noin 4-6 minuuttia per puoli riippuen lihan paksuudesta. Pihvit käännetään, kun paistopinta on saanut ruskeat raidat. Kun liha on sopivan kypsä, se otetaan pois grillistä kääritään folioon.

– Pihvit saavat mureutua grillin yläritilällä foliossa vielä kymmenisen minuuttia, jonka aikana voi valmistaa kasvislisukkeet, Liukkonen ohjeistaa.

