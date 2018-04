Tartu haasteeseen – auta O2-Jyväskylää oman Ampparipesän rakentamisessa!

Kuten moni tietää, salibandyn harrastusolosuhteissa Jyväskylän seudulla on suuria puutteita. Etenkään täysimittaisten salibandykenttien määrä alueella ei vastaa tarvetta.

Salibandyseura O2-Jyväskylä pyrkii omalta osaltaan helpottamaan kenttäpulaa. O2JKL ja Killerillä sijaitseva Liikuntakeskus Buugi ovat käynnistäneet yhteisen hankkeen, jossa seura rakentaa Buugin tiloihin täysimittaisen salibandykentän, Ampparipesän.

Jyväskylän kaupungin tilat ovat toki merkittävässä asemassa pienten juniorien harrastamisessa, mutta isojen kenttien puutetta kaupungin viime aikojen tilaratkaisut eivät ole helpottaneet.

-Kaupungin päätöksissä raha ratkaisee aina. Usealle koululle on rakennettu tai rakenteilla liikuntasali, joissa ei pysty pelaamaan sarjapelejä. On myös mahdollista, että Hippos-hankkeen rakennusvaiheessa miesten edustusjoukkueemme pelipaikka, Monitoimitalo, on vuoden poissa käytöstä ennen kuin uusi pelipaikka on valmiina, O2-Jyväskylän toiminnanjohtaja Jani Saukko muistuttaa.

Niinpä seurojen on pitänyt itse tarttua tuumasta toimeen. O2-Jyväskylän Ampparipesän rakennustyöt Buugilla ovat jo alkaneet. Valmista on loppukesällä uuden kauden alkaessa.

Erityiskiitos jo tässä vaiheessa menee ORO Urakoinnille, joka on ollut valtavana apuna kentän suunnittelussa ja tavarantoimituksessa. ORO Urakointi auttaa myös kentän rakentamisessa.

Haluamme tehdä kentästä mahdollisimman käyttäjäystävällisen, ja siksi lattia- ja mattoratkaisuissa ei tehdä kompromisseja. Joustolattia ja salibandyyn parhaiten sopiva matto ovat tärkeitä hankintoja. Yksi seuramme tärkeimmistä arvoista on tarjota kaikille halukkaille laadukasta toimintaa hyvissä oloissa mahdollisimman edullisesti. Toivomme, että olosuhteiden nyt parantuessakaan harrastuksen kustannuksia ei tarvitsisi hirveästi nostaa.

Vaikka olemme suuri (1130 jäsentä) ja melko vakavarainen seura, yksin emme pysty laadukkaan kentän rakentamista kustantamaan. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 77 000 euroa. Osa summasta kerätään joukkorahoituksella, johon kuka tahansa pystyy osallistumaan.

Kutsummekin nyt Teidät, arvoisat Jyväskylän alueen urheilun ystävät, mukaan tähän monella tapaa arvokkaaseen hankkeeseen. Tarjoamme sekä yksityishenkilöille että yrityksille mahdollisuuden ostaa kentästä oman nimikkoneliön.

Halvimmillaan hanketta pääsee tukemaan 20 eurolla, jolla saa ostaa itselleen oman neliön kentästä. 2x2 metrin palan eli neljä neliötä saa 80 eurolla. Yrityksille on tarjolla erilaisia yhteistyö- ja näkyvyyspaketteja alkaen 150 eurosta.

Uuden kentän lähelle tulee esille taulu, josta näkyy jokaisen kaukalon rakentamista tukeneen henkilön ja yrityksen nimi.

-Yhteisömme on todella kiitollinen jokaisella lahjoittajalle. Jo nyt hankkeella on yli 250 tukijaa, mikä kertoo selvästi tämän hankkeen tarpeellisuudesta. Mutta lisää tukijoita mahtuu vielä mukaan. Haaste on heitetty! O2-Jyväskylän puheenjohtaja Kari Jauhiainen sanoo.

Nyt Sinulla on mahdollisuus hoitaa kentällä oma tonttisi – kirjaimellisesti!

Ampparipesän rakentamista pääset tukemaan suoraan tästä linkistä.