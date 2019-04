Havukasvit pihan perustana

Havukasvit ovat helppohoitoisuuden ja näyttävyytensä ansiosta hyvä joka pihan perusta. Havut säilyvät vihreänä ympäri vuoden, ne luovat kauniin vihreän taustan perennoille ja antavat ryhtiä pihaan. Havuja voi istuttaa joko istutusryhmiin tai yksittäin, ja ne kestävät kesän myös ruukussa.

Nykyään havuja on niin monta eri lajiketta, että jokaiselle löytyy varmasti jotakin. Pienet kääpiömuotoiset havut sopivat pienille pihoille ja isot, näyttävät havut laajoille piha-alueille.

Tuija on edelleen yksi suosituimmista havukasveista. Eikä ihme, tuija on kestävä, joka paikan kasvi, joka sopii istutettavaksi niin itsekseen, perennapenkkiin kuin aidaksikin. Aitakasvina menestyy kartiotuija, perennapenkissä timanttituija, rungolliset muotoonleikatut tuijat sopivat sisääntulon näyttäviksi elementeiksi ja pienet pallotuijat istutuksiin tai ruukkuihin. Tuijien rinnalla myös erilaiset katajat ovat suosiossa. Ne ovat erittäin kestäviä ja helppohoitoisia, ja menestyvät hyvin auringossa. Katajia löytyy niin maatamyöten ryömivinä kuin pallomaisina ja pilarimaisina lajikkeinakin.

Havuista löytyy nykyään myös entistä enemmän kotimaisia lajeja. Lajit on löydetty aikoinaan Suomen metsistä, ja jalostettu puutarhakäyttöön. Ne siis soveltuvat hyvin Suomen vaihteleviin sääolosuhteisiin ja ovat erittäin kestäviä. Kotimaisia lajikkeita ovat mm. pieni pallokuusi “Samponpallo”, keskikokoinen tuulenpesäkuusi “Punkalatva” sekä todella iso, 10-20 metriä korkeaksi kasvava Surukuusi eli “Sälinkäänpilari”.

Peittävän ja ikivihreän aidan saa tuijien lisäksi aikaan esimerkiksi marjakuusesta, joka kestää runsastakin leikkausta. Havuaidanteita voi yhden lajikkeen sijaan rakentaa myös useista erilaisista lajikkeista.Yhdistelemällä erikorkuisia ja -sävyisiä havuja saadaan aidanteeseen vaihtelevuutta.

Ainavihanta istutusryhmä syntyy yhdistelemällä havuja kauniisti kukkivien hortensioiden, erilaisten heinien, kuunliljojen, kurjenmiekkojen sekä saniaisten kanssa. Korkeat havut sopivat hyvin kukkivien kasvien taustaksi, ja pienempiä kääpiölajikkeita voi sijoitella etualalle tuomaan vihreyttä istutusryhmään.

Kuinka sitten osaa valita juuri ne omaan pihaan sopivat lajit? Viherlandian puutarhuri Tiina Salonen neuvoo, että valinnassa kannattaa kiinnittää huomiota erityisesti kasvin kokoon sekä kasvupaikkaan. Kun nämä kaksi asiaa on mietitty, niin loput on kiinni enää omista mieltymyksistä. Puutarhoilla kuten Viherlandiassa on apuna asiansa tuntevia puutarhureita, jotka osaavat kertoa eri havujen ominaisuuksista sekä kasvu- ja paikkavaatimuksista, joten heidän ammattitaitoaan kannattaa hyödyntää. Oikeilla valinnoilla havuilla saadaan luotua näyttävä ja helppohoitoinen piha, joka pysyy kauniina pitkään.

