Pihan kauneimmat kukkijat

Kevään juhlista seuraavana vuorossa on äitienpäivä, joka on hyvä syy kukittaa äitejä. Mitä jos tänä vuonna kimpun sijaan veisitkin lahjaksi kukkivan pensaan tai puun? Ulos istutettuna kasvi ilahduttaa saajaansa vuosien ajan. Yksi hyvä vaihtoehto on ikivihreä alppiruusu, joista jalostetaan jatkuvasti uusia lajikkeita. Alppiruusut ovat ehdottomasti pihan kauneimpia kukkijoita, ja ovat kauniin ulkomuodon lisäksi helppohoitoisia oikeanlaisessa ympäristössä kasvaessaan.

Viherlandian puutarhuri Kati Kivelä neuvoo, että alppiruusu istutetaan tuoreeseen mehevään rhodomultaan pihan varjoisalle puolelle. Alppiruusut ovat näyttäviä itsekseen sekä istutusryhmissä. Niitä voi yhdistää havujen kanssa, sillä molemmat viihtyvät happamassa maassa, mutta mikään ei estä yhdistelemästä alppiruusuja myös kalkkia suosivien kasvien kanssa, sillä alppiruusulla on hyvin pieni juuristo, eikä se valtaa tilaa ryhmän muilta kasveilta. Tämän kevään uutuuslajikkeita ovat “Merja”, “Lumotar”, “Erja”, “Pernilla” sekä kaunis kerrottukukkainen “Double Kiss”. Nämä uudet lajikkeet ovat pienikokoisia, joten ne sopivat pienillekin pihoille.

Yleisimmin alppiruusut kukkivat valkoisen ja roosan väreissä, mutta jalostuksen myötä myös väriskaala on laajentunut. Kukinta ajoittuu ilmoista riippuen toukokuun lopulta kesäkuulle kestäen kolmisen viikkoa. Alppiruusu saavuttaa lopullisen kokonsa noin 10 vuoden aikana, ja palkitsee omistajansa aina alkukesästä runsain kukin.

Toinen hyvä lahjaidea äidille on kukkiva puu pihaan. Nykyään puitakin löytyy niin pieninä kääpiökokoisina kuin isoina ja näyttävinäkin, joten jokaiseen pihaan löytyy jotakin. Kukkiva puu voi olla pelkästään koristekäyttöön, kuten Kurilienkirsikka, Japaninmagnolia, riippakoristeomenapuut sekä rungolliset syreenit tai koristekäytön lisäksi myös hyötykäyttöön kuten suklaakirsikka, kirsikkaluumu tai vaativampaan makuun persikka- ja aprikoosipuu. Yksi kauneimmista kukkijoista on ehdottomasti Kurilienkirsikka, jonka voi istuttaa maahan tai ruukkuun. Kurilienkirsikka on herkkä, ja vaatii suojaisan paikan viihtyäkseen, ruukussa se kannattaa talvettaa pakkaselta suojassa. Menestyessään se on todella runsaskukkainen ja kaunis. Myös magnolia täyttyy näyttävistä, valkoisisista kukista keväällä ennen lehtien puhkeamista, ja on ehdottomasti pihan katseenvangitsija alettuaan kukkimaan.

Riippaomenapuut, kuten purppuraomenapuu sekä rautatieomenapuu ovat ostohetkellä jo täydessä korkeudessa, ja kasvattavat riippuvia oksia maata kohden. Ne ovat kauniita esimerkiksi usean kasvin ryhmässä, johon riippapuu tuo korkeutta ja näyttävyyttä. Perinteisempi valinta pihaan on syreeni, jota löytyy rungollisena niin pikkusyreeninä kuin isompana jalosyreeninäkin. Runsas ja tuoksuva kukinto on upean näköinen kun sen juurelle on istutettu pieniä perennoja. Silloin se pääsee loistamaan paraatipaikalla.

Suklaakirsikkaa löytyy sekä pienenä pensaana että puuna. Puun kasvukorkeus on vain 2-2,5m ja se on itsepölytteinen, joten se sopii hyvin pihan ainoaksi kukkivaksi puuksi. Suklaakirsikka on erittäin kestävä lajike, joka menestyy aina Oulun korkeudella saakka.

Valitsitpa kasveja omaan tai äidin pihaan, kannattaa käydä kartoittamassa lajienkirjoa puutarhoilla. Viherlandialla on todella laaja valikoima erilaisia kukkivia puita sekä alppiruusuja, joista varmasti löytyy se oma suosikki puutarhureiden opastuksella.

