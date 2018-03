10 syytä valita suomalaista possua

1. Suomalainen possu on turvallista ja puhdasta

Puhtaus ja turvallisuus ovat merkittävimpiä laatutekijöitä suomalaisessa lihassa. Esimerkiksi Atrian liha on aina sataprosenttisesti suomalaisilta maatiloilta. Atrian sopimustiloilla possut kasvavat eläinlääkärien valvonnassa ja niiden terveyttä seurataan tarkasti. Pakkauksessa oleva Laatuvastuu-merkintä kertoo, että lihantuotanto täyttää eläinten hyvinvoinnille ja tuoteturvallisuudelle asetetun sertifioidun laatujärjestelmän kriteerit.

2. Maaseutu säilyy elävänä

Maatilojen ja elinvoimaisen maaseudun elinehto on tuottava maatalous. Ilman riittävää toimeentuloa maataloutta on mahdotonta harjoittaa. Mitä enemmän Suomeen tuodaan edullista, kyseenalaisin menetelmin kasvatettua porsaanlihaa ulkomailta, sitä heikommat edellytykset suomalaisilla maatiloilla on pärjätä kilpailussa. Suomalainen possu ostoskorissa tarkoittaa siis työtä ja toimeentuloa suomalaisille.

3. Maatalous tuo työtä myös muille

Ostamalla suomalaista possua voi tukea työllisyyttä myös muualla Suomessa. Monen suomalaisen työpaikka liittyy joko suoraan tai välillisesti elintarviketeollisuuteen. Jos jokainen suomalainen ostaisi kuukaudessa eurolla enemmän suomalaisia tuotteita, toisi se vuodessa maahamme 1000 uutta työpaikkaa.

4. Suomalainen possu kasvatetaan vastuullisesti

Kaikki Atrian porsastilat ovat sitoutuneet kasvattamaan possut eettisesti ja ympäristön kannalta kestävästi. Possuilla on riittävästi tilaa ja virikkeitä, ruoka on oikeanlaista, ja raikasta vettä on tarjolla koko ajan. Karsinat ovat siistejä, hyvin ilmastoituja ja sopivan lämpöisiä. Hyvät olosuhteet ilmenevät possujen hyvinvointina, eikä tunnettua possujen stressinmerkkiä, saparoiden pureskelua ilmene. Suomi onkin yksi harvoista Euroopan maista, joka noudattaa sataprosenttisesti possujen häntien typistämiskieltoa. Monessa maassa saparoiden typistäminen on ainoa keino välttää niiden pureskelu.

5. Myös possut syövät hyvin

Suurin osa suomalaisten possujen ruokavaliosta on viljaa. Atrian sopimustiloilla valtaosa tästä on ohraa, joka on yleensä peräisin possutilallisen omilta pelloilta. Valkuais- ja kivennäisainetäydennyksenä Atrian possut syövät kotimaista rehua. Hyvä ja laadukas ravinto on maukkaan lihan edellytys.

6. Suomalainen possu on lähiruokaa

Suomalainen possunliha ei ole kulkenut pitkiä matkoja missään vaiheessa. Matkat tiloilta teurastamolle ja sieltä edelleen kauppoihin ovat maltilliset.

7. Antibiootteja käytetään vain tarvittaessa

Suomalaisia possuja lääkitään vain eläinlääkärin määräyksestä niiden sairastuessa, ei ennaltaehkäisevästi kuten monissa muissa Euroopankin maissa. Atria Perhetilojen possu on nyt kokonaan antibioottivapaata, mikä tarkoittaa sitä, että possut eivät ole tarvinneet ainuttakaan antibioottikuuria koko elämänsä aikana. Tämän mahdollistaa Atria Perhetilojen erinomaiset elinolosuhteet, ensiluokkainen ravinto, sekä pitkään jatkunut, järjestäytynyt eläintautien ehkäisytyö.

8. Possun voi jäljittää tilalle saakka

Kaikki Atrian possunliha on jäljitettävissä aina maatilalle ja yksilötasolle saakka. Jos possuilla olisi nimet, voisit periaatteessa saada tietoosi, minkä nimistä possua lautasellasi on.

9. Tilalliset voivat vaikuttaa possunlihan tuotantoketjuun

Possutilalliset vaikuttavat vahvasti Atrian taustalla omistamiensa osuuskuntien kautta. Heidän äänensä pääsee siis kuulumaan ja he voivat vaikuttaa siihen, miten possua Suomessa tuotetaan. Tiivis yhteydenpito tilallisten kanssa varmistaa myös lihan laadun ja eläinten hyvinvoinnin.

10. Perinteinen suomalainen yritystoiminta säilyy

Atria on yksi perinteikkäimpiä suomalaisia yrityksiä. Yrityksen juuret ulottuvat vuoteen 1903, jolloin perustettiin karjatilallisten osuuskunta, jolla taattiin tilallisten toimeentulo oman lihan myynnistä.