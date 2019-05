Eläinlääkärin vinkit turvalliseen kesään lemmikin kanssa

Kyyn purema on aina hätätapaus

Kyyt purevat vuosittain satoja koiria. Jos kyy puree lemmikkiäsi, ota pikaisesti yhteyttä eläinlääkäriasemalle. Pidä lemmikki levossa, jotta myrkyn leviämineen elimistöön olisi mahdollisimman vähäistä.

– Puremaa hoidetaan klinikalla suonensisäisellä nestehoidolla, kivunlievityksellä ja kyyn myrkyn vasta-aineella. Kyytabletin antamista ei suositella, muistuttaa eläinlääkäri Emmi Klemetti.

Lämpöhalvaus uhkaa helteellä

Tavallisimmin lämpöhalvaus uhkaa, kun eläin jätetään aurinkoisella säällä suljettuun autoon.

– Lämpöhalvauksen oireita ovat muun muassa voimakas läähätys, levottomuus, kuolaaminen ja hoipertelu, Klemetti kertoo.

Ensiapuna lemmikki tulee siirtää pois kuumasta ympäristöstä. Sitä voidaan viilentää esimerkiksi märillä pyyhkeillä pään, kaulan ja nivusten alueella. Eläintä ei tule upottaa kylmään veteen tai antaa sille kuumetta alentavaa lääkettä. Ensiavun jälkeen eläin on syytä toimittaa eläinlääkäriasemalle jatkotutkimuksiin.

Kaikki kesäherkut eivät sovi lemmikin suuhun

– Maissintähkän kova keskiosa on yksi tavallisimpia koiran suolistoon juuttuvia vierasesineitä kesäaikaan. Se voi pahimmillaan olla eläimelle hengenvaarallinen. Myöskään grilliruuat tai niiden pakkaukset eivät sovi koiran suuhun, Klemetti sanoo.

Jos epäilet lemmikkisi syöneen jotain sopimatonta, joka voi juuttua sen suolistoon, otathan pikaisesti yhteyttä eläinlääkäriin. Sopimattoman ruuan syömisestä johtuvaa pahoinvointia ja ripulia voi yleensä hoitaa alkuun kotikonstein.

Vältä uivan koiran kesäharmit

Hot spot vaivaa erityisesti paksuturkkisia, uimista rakastavia koiria, joilla karvapeite ei pääse kunnolla kuivumaan uintireissujen välillä. Myös vesihäntä voi olla uivan koiran kesäinen vaiva. Koiran ollessa kivulias tai ihon märkiessä ota yhteys eläinlääkäriin.

Sinilevä voi pahimmillaan aiheuttaa koiralle hengenvaarallisen myrkytyksen.

– Jos eläin on uinut sinileväpitoisessa vedessä mutta ei juonut sitä, voi pelkän turkin huolellinen pesu riittää. Jos eläin on päässyt juomaan vettä, on syytä ottaa välittömästi yhteyttä eläinlääkäriin jatko-ohjeita varten, Klemetti sanoo.



Evidensia Keljonkangas ja Vaajakoski palvelevat sinua ja lemmikkiäsi koko kesän ajan! Katso yhteystiedot ja lisää vinkkejä turvalliseen kesään lemmikin kanssa: evidensia.fi