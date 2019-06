Oletko irtioton tarpeessa? Tee nostalginen matka Päijänteelle

Mainos | Sisävesiristeily nostalgisella höyrylaivalla mahdollistaa muutaman tunnin irtioton arjen sykkeestä. Päijänne-Risteilyt Hilden Oy:n höyrylaiva s/s Suomi kuljettaa asiakkaita risteilyille Jyväskylän satamasta kesän ajan.

– Höyrylaiva kulkee kesäkuun alusta elokuun loppuun saakka. Risteilyitä on kahdesti päivässä tiistaista lauantaihin, kertoo s/s Suomen laivapäällikkö Janne Hildén.

Höyrylaiva s/s Suomella on ikää, sillä se on rakennettu jo Venäjän vallan aikaan vuonna 1906. Aluksen pitkästä historiasta muistuttavat sen seinillä olevat valokuvat yli sadan vuoden takaa.

– Tietääkseni laiva on ollut liikenteessä joka vuosi, vaikka ei aina täysiä kesiä. Esimerkiksi sota-aikana se oli jonkin aikaa pois käytöstä, kertoo konepäällikkö Jukka Hildén.

Hyötyliikenteestä risteilyiksi

S/s Suomi on liikennöinyt alusta saakka Päijänteellä. Aluksi sitä hyödynnettiin erityisesti tavaroiden ja elintarvikkeiden kuljetukseen.

– Päijänteen rannoilla oli paljon isoja tiloja, joista haluttiin viedä tavaraa suurempiin keskuksiin höyrylaivalla. Mukaan otettiin jäätä, jotta lihat ja maidot säilyivät matkan ajan. Keulan kannessa on yhä putki, jossa lehmät olivat aikoinaan kiinni, Jukka Hildén sanoo.

Vasta myöhemmin höyrylaiva s/s Suomea alettiin käyttää risteilyaluksena. Päijänne-Risteilyt Hilden Oy:n omistuksessa se on ollut vuodesta 1977. Tuolloin sillä tehtiin myös reittimatkoja, mutta vuosien saatossa matkat vakiintuivat risteilyiksi.

Tekniikka säilynyt ennallaan

Yli satavuotista höyrylaivaa ohjataan edelleen samalla tavalla kuin 1900-luvun alussa. Myös höyrylaivan tekniikka on pysynyt pääosin samanlaisena.

– Aikoinaan konehuoneessa oli tulipesä, jota lämmitettiin haloilla. Nykyisin käytössä on kuitenkin öljypolttimet, jotka lämmittävät vedet. Muuten höyrylaivan tekniikka on täysin sama kuin aikaisemmin, kertoo Jukka Hildén.

Laivassa on yhä käytössä alkuperäinen höyrykattila ja höyrykone. Ainutlaatuinen ja vanha tekniikka kuitenkin tarkoittaa sitä, että tarvittaessa uniikit varaosat tulee teettää, sillä niitä ei sellaisenaan enää saa.

Hiljainen ja rauhallinen elämys

Perinteinen tekniikka luo tunnelmaa myös matkustamiseen. Ajoittain korviin kantautuva höyrypillin vihellys tuo tuulahduksen entisistä ajoista. Muutoin höyrylaiva liikkuu sisävesillä hiljaisesti ja rauhalliseen tahtiin.

– Höyrylaivan ajamisessa on aivan omanlainen fiilis. Höyrylaiva on hiljainen, sillä toisin kuin monissa muissa laivoissa, siinä ei kuulu dieselin aiheuttamaa pärinää, kertoo Janne Hildén.

Höyrylaiva s/s Suomen Päijänteen risteilyt kestävät kolme tuntia. Risteilyitä on mahdollista varata myös yksityiskäyttöön pidemmiksikin ajoiksi. Laivassa on asiakkaiden käytössä näköalabaari, pub, kahvila ja ravintola, jossa on tarjolla lounas- tai illallisbuffet.

Tutustu risteilyihin tarkemmin täällä.