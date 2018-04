Vinkit juoksuharrastuksen aloittamiseen

Aurinkoiset kelit ja sulat tiet. Olisiko taas aika aloittaa juoksuharrastus. Kesäkuntoon 2018 pitäisi päästä ja paljas asfaltti houkuttelee ottamaan muutaman juoksuaskeleen. Mutta, entä jos into lopahtaa taas alkuunsa niin kuin edellisinäkin vuosina. Tai, jos ei olekaan huippukunnossa eikä juoksutekniikka ole hallussa. Voiko juoksuharrastuksen aloittaa kuka vaan ja noin vaan?

Juoksu on erittäin fyysinen ja rankka laji, joka vaatii juoksijalta hyvää keskivartalon hallintaa sekä oikeaa tekniikkaa, tietää kertoa Tuukka Uusitalo, Jyväskylän Keskustan Intersportin kauppias, joka on myynyt juoksukenkiä jo parinkymmenen vuoden ajan. Kokemusta alalta siis löytyy, ja halua auttaa ihmisiä voimaan paremmin ja tekemään oikeita valintoja.

Juoksijan tärkein väline on kengät. Hyvien kenkien jälkeen voidaan lähteä kartuttamaan välineistöä muun muassa sykemittarilla, vaatteilla sekä kompressioasusteilla. Mutta kaikki lähtee kuitenkin jaloista, ja hyvien kenkien avulla juokseminen on huomattavasti mukavampaa. Oikea kenkävalinta saattaa auttaa poistamaan kipuja, parantaa suoritusta ja tekee harrastuksesta mielekkään. Kuinka sitten osaa valita juuri itselle sopivat kengät?

Perustiedot, joista lähdettiin liikkeelle: asiakkaana, 32-vuotias nainen, joka kävelee reipasta tahtia useita kilometrejä päivässä, mutta ei juokse muuta kuin silloin, kun on myöhässä. Ollut viimeisten 9 vuoden aikana ollut raskaana ja synnyttänyt neljästi, ja keho on kokenut huimia muutoksia niin tasapainon, ryhdin kuin jalkojenkin suhteen. Useasti tehty päätös aloittaa lenkkeilyn juosten, mutta motivaatio jatkaa on hävinnyt kipeytyneiden jalkojen mukana. Halu kasvattaa kuntoa, ja mahdollisesti kävelyn rinnalla myös kevyet juoksulenkit, mikäli nuoresta asti vaivanneet jalkakivut eivät taas alkaisi. Lenkkeily tapahtuu pääasiassa asfaltilla, ja lenkit ovat muutaman kilometrin pituisia.

FootBalance jalka-analyysi

Juoksukenkien valinta alkaa jalka-analyysilla. Intersportissa on FootBalancen jalka-analyysilaite, jonka avulla myyjät pystyvät analysoimaan asiakkaan jalat, ja löytämään oikeanlaiset kengät. Onko holvikaari matala vai korkea tai onko jaloissa yli- tai alipronaatiota. Koneen antamien tulosten perusteella, pystytään muotoilemaan juuri asiakkaan jaloille tarkoitetut pohjalliset. Analyysin jälkeen mietitään, kuinka pitkiä matkoja juostaan, kuinka usein ja millä alustalla. Myyjä osaa kysyä juuri oikeat kysymykset ja valita kymmenien kenkien joukosta muutaman parin asiakkaalle sopivia kenkiä. Jalka-analyysissa selvisi, että asiakkaan vasemmassa jalassa on ylipronaatiota eli nilkka kääntyy sisäänpäin, eikä paino jakaudu tasaisesti koko jalkapohjalle. Lisäksi jalkapohjien holvikaaret olivat laskeutuneet. Footbalancen pohjallisten avulla, saatiin muotoiltua jaloille sopivat pohjalliset, jotka parantavat jalkojen virheasentoja.

Jalka-analyysin ja pohjallisten muotoilun jälkeen sovitettavaksi tuotiin kolmet kengät, joista löytyy tukea ylipronaatiolle. Näitä kenkiä kokeiltiin juuri muotoiltujen pohjallisten kanssa. Sopivimmilta tuntuivat kevyesti tuetut Niken Zoom Span kengät, jotka Tuukan mukaan olisivat juuri asiakkaan käyttöön parhaimmat, eli kevyeen lenkkeilyyn.

Nopeimmillaan homma on ohi puolessa tunnissa, ja kengät kassissa valmiina lenkkipoluille. Myyjä ohjeistaa, mutta loppupeleissä asiakas itse tekee lopullisen päätöksen. Parasta kuitenkin on, että mikäli kengät eivät tunnukaan hyviltä enää juostessa, on niissä 30 päivän tyytyväisyystakuu. Kengät takaisin liikkeeseen ja uudet kengät tilalle. Tämä ominaisuus antaa oikeasti luottoa siihen, että liikkeessä todella valitaan ne asiakkaalle sopivat kengät. Ideana ei ole myydä aina kalleinta merkkiä hyvät myyntiluvut mielessä, mikäli se ei vastaa asiakkaan tarpeita. Ja todellisuushan paljastuu oikeasti vasta käytössä. Vaikka liikkeessä kengät olisivat nopean sovittelun jälkeen tuntuneet todella hyviltä, saattaa epäsopivuuden huomata vasta juostessa. Myös oman mallin mukaan tehdyillä pohjallisilla on 30 päivän tyytyväisyystakuu.

Vinkit juoksuharrastuksen aloittamiseen

Luota ammattilaiseen.

Sen sijaan, että testailet itse omien jalkojesi asentoja, käy alan liikkeessä tekemässä kunnon analyysi, ja anna ammattilaisten auttaa kenkävalinnassa, sitä varten he siellä ovat. Tätä kautta saat selville jalkojesi tarpeet ja löydät tarpeeseen sopivat kengät. Helppoa ja vaivatonta.

Hoida jalkojasi.

Jalat ovat kaiken perusta. Jalkojen kautta haetaan tasapaino ja ryhti. Jos perustus ei ole kunnossa, ei talokaan pysy pystyssä, joten rakasta jalkojasi ja pidä niistä huolta. Tee jumppaliikkeitä, jotka vahvistavat nilkkojasi ja holvikaarta. Nostele varpaita, seiso kantapäillä ja päkiöillä, pyörittele ja tasapainottele. Seiso yhdellä jalalla samalla kun teet ruokaa tai vaihtele painoa päkiöille ja kantapohjille pelkän seisoskelun sijaan. Älä luota pelkästään hyviin kenkiin, vaan harjoita myös jalkojasi. Kävele paljain jaloin, ja erilaisilla kengillä.

Aloita juoksukoulu.

Mikäli haluat treenata tavoitteellisesti, kannattaa aloittaa juoksukoulu, jossa kerrotaan alusta asti kaikki tärkeä. Juoksu on fyysinen ja rankka laji, joka vaatii hyvien kenkien lisäksi paljon myös itse juoksijalta. Hyvä ryhti, keskivartalon hallinta, juoksuasento, kaikki asioita, jotka vaikuttavat juoksuusi ja, kuinka se kulkee. Juoksukoulussa saat ammattimaista apua, pidät motivaatiota yllä ryhmän avulla, ja teet liikkeet alusta asti oikein. Mikäli haluat viedä harrastuksesi uudelle tasolle, kannattaa kokeilla.

Nauti liikunnasta!

Kaikkien ei tarvitse olla huippu-urheilijoita ja juoksusta voi nauttia myös kevyesti hölkäten ja välillä kävellen. Tärkeintä on, että koet liikkumisen riemun. Se motivoi jatkamaan ja kehittymään.