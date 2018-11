Huiput ja harrastajat samalla viivalla – Jyväskylä on Suomen johtava liikuntakaupunki sekä kilpaurheilijoille että kuntoilijoille

Jyväskylä tunnetaan liikunnasta. Kun kaupungin mainetta tutkittiin, selvisi, että 84 prosenttia ulkopaikkakuntalaisista pitää Jyväskylää urheilu- ja liikuntakaupunkina.

– Tulos oli mairitteleva. Päätimmekin vahvistaa tuota mainetta, Jyväskylän kaupungin palvelujohtaja Ari Karimäki sanoo.

Jyväskylä onkin julistautunut Suomen liikuntapääkaupungiksi, muun muassa näillä perusteilla:

1. Hippos

Hippoksen alue on jo nyt monipuolinen urheilukeskus, jossa toimii yli sata urheiluseuraa.

Hippoksen käyttäjiin kuuluu Suomen ainoa liikuntatieteellinen tiedekunta, Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Kihu, Olympiakomitean huippu-urheiluyksikkö sekä Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö Likes.

Nyt Hippoksesta ollaan tekemässä Pohjoismaiden monipuolisinta sisäliikuntakeskusta, jota varten tilat uusitaan ja laajennetaan yli kaksinkertaisiksi. Hippokselle rakennetaan muun muassa monitoimiareena, 8-kerroksinen areenakeskus, voimistelutalo, jalkapallohalli, tapahtumakansi ja liikuntapuisto.

Ù¿Hippos2020-hanke, Pohjoismaiden suurin sisäliikuntakeskus, näyttää rakennuksineen tältä tuoreessa havainnekuvassa.

Uusi Hippos yhdistää huippu-urheilun, valmennuksen ja tieteen tavalla, joka hyödyttää myös kuntoilijaa. Tavallinen kaupunkilainen pääsee käyttämään huippu-urheilijoiden olosuhteita ja testaamaan kuntonsa viimeisimmän urheilutieteen avulla.

2. Menestysseurat

Mitalimäärillä laskettuna Suomessa on menestyneempiäkin palloilukaupunkeja, mutta Jyväskylän ei tarvitse hävetä vertailuja. Toisinaan penkkiurheilijalla on jopa liikaa vaihtoehtoja, kun samana päivänä pelataan esimerkiksi salibandyn, jääpallon, futsalin ja jääkiekon ratkaisupelejä.

Kaupungin suosituin joukkue JYP on jääkiekon kestomenestyjä. Se voitti ensimmäisen Suomen mestaruutensa vuonna 2009 ja on sen jälkeen ollut kahta kertaa lukuun ottamatta välierissä. Lisäksi JYP on voittanut kaksi seurajoukkueiden Euroopan mestaruutta.

JYPiäkin menestyneempi on pesäpallon Kirittäret: 2000-luvulla yhdeksän mestaruutta ja seitsemän hopeaa. Kampuksen Dynamo on miesten futsalin hallitseva Suomen mestari, salibandyssa Happee sijoittui viime kaudella hopealle, JPS oli jääpallossa neljäs, JyPKin naiset jalkapalloliigan viidensiä...

Menestysseuroja ovat myös Suomen paras yleisurheiluseura JKU sekä Tommi Mäkisen pyörittämä Toyotan rallitalli Puuppolassa.

3. Lähiliikuntapaikat

Liikuntapaikan läheisyys ja kunto ovat suurimpia tekijöistä, kun tutkitaan sitä, mikä saa ihmiset harrastamaan liikuntaa.

Jyväskylässä liikuntamahdollisuuksia ei tarvitse etsiä. Kaupunki laati Suomen ensimmäisen lähiliikuntapaikkaohjelman, jonka avulla kehitetään maksuttomia ja monipuolisia liikuntapaikkoja tasaisesti eri puolille kaupunkia. Esimerkiksi Jyväsjärveä kiertävästä Rantaraitista tehdään kuntoilupaikkojen avulla Suomen suurin ulkokuntosali.

Kaikkiaan Jyväskylässä on noin 360 liikuntapaikkaa, 15 urheilupuistoa, 500 kilometriä ylläpidettyjä hiihtolatuja ja suorituspaikat muun muassa purjehdukseen, golfiin ja lasketteluun.

ÙÙ¿Jyväsjärven ympäri kiertävän Rantaraitin kuntoilupaikat muodostavat Suomen suurimman ulkokuntosalin.

Valikoimaa löytyy myös perinteisten lajien ulkopuolelta. Suomalaisen parkourin syntymäkaupungista löytyy maan ensimmäinen parkourpuisto ja -sali. Entä miltä kuulostaa alamäkiluistelu aidolla MM-radalla?

4. Menestyvät urheilijat

Hiihdon maailmanmestari Matti Heikkinen, uinnin EM-mitalistit Ari-Pekka Liukkonen ja Mimosa Jallow, suomenennätysaituri Nooralotta Neziri, koko kumparelaskun maajoukkue, voimistelija Heikki Saarenketo, naisjääkiekon olympiamitalisteja, korkeushyppääjä Ella Junnila.

Jyväskylän urheiluakatemian johtaja Aki Karjalainen luettelee ylpeänä kaupungissa asuvia huippu-urheilijoita. Noin 1 150 tavoitteellisen kilpaurheilijan akatemiaa vetävä Karjalainen on paras henkilö vastaamaan siihen, miksi urheilijat haluavat Jyväskylään. Esimerkiksi Neziri muutti vuosi sitten syksyllä Jyväskylään, koska koki sen uransa kannalta parhaaksi vaihtoehdoksi.

– Laadukas valmennus ja monipuoliset urheilijan tukipalvelut, jotka ovat helposti saatavilla, Karjalainen tiivistää Jyväskylän salaisuuden.

Kihun ja kumppaneiden ansiosta jyväskyläläisille urheilijoille on tarjolla valmennusta, fysioterapiaa, urheilupsykologeja, lääkäreitä ja kaikkea, mitä urheilija voi tarvita kehittyäkseen huipulle.

– Itse käytän Kihun palveluja viikottain, Nooralotta Neziri kertoo.

5. MM-ralli ja muut tapahtumat

Jyväskylän suurin ja perinteisin urheilutapahtuma on usein maailman parhaaksi ralliksi valittu Suomen MM-ralli eli Neste Ralli. Kaupunki on kunnostautunut myös muiden liikuntatapahtumien järjestämisessä. Viime vuosina Jyväskylässä on pidetty Kalevan kisat, voimistelun SM-kisat, beach volleyn SM-kisat, alamäkiluistelun MM-osakilpailu ja Voimistelupäivät.

Seuraavaksi Jyväskylä tavoittelee vielä suurempia tapahtumia: vuoden 2022 jääkiekon MM-kisojen toista lohkoa ja voimistelun jättitapahtumaa Suomi Gymnaestradaa. Myös beach volleyn kansainväliset kilpailut kiinnostavat.

6. Liikunnallinen elämäntapa

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Meri Lumela (vihr.) kiittelee luottamushenkilöiden ja virkamiesten vuoropuhelua ja hyvää yhteistyötä Jyväskylän kehittämisessä. Lumela on pyöräilijänä ja hiihtäjänä tyytyväinen monipuolisiin liikuntamahdollisuuksiin.

Liikuntapääkaupungin henki tiivistyy kenties parhaiten kevättalven auringossa Jyväskylän hiihtoladuille tai kesäiltana palloilukentille. Niillä riittää vilinää.

Jyväskyläläiset ovat tutkitusti erittäin aktiivisia liikkujia. Aikuisväestöstä 88 prosenttia harrastaa kuntoliikuntaa, suurin osa useita kertoja viikossa.

Vaikka luvut ovat kansainvälisestikin tarkasteltuna poikkeuksellisen suuria, ei Jyväskylässä tyydytä tähän.

– Termi liikuntapääkaupunki velvoittaa. Nyt yritetään tehdä hyvästä vielä parempaa, Karimäki lupaa.

Lue lisää www.jyvaskyla.fi/liikuntapaakaupunki