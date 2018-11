Jyväskylä on Alvar Aallon pääkaupunki – Kesähuvila Päijänteen saaristossa paljastaa arkkitehti-isäntänsä sielunmaiseman

Jos jossain on mahdollista nähdä omilla silmillään arkkitehti Alvar Aallon sielunmaisemaa, niin Jyväskylässä hänen kesähuvilallaan.

Aalto olisi voinut perustaa lomaparatiisinsa mihin tahansa. Hän valitsi keskisuomalaisen järvi- ja metsämaiseman Päijänteen saaristosta ja piirsi sinne välimerellisen rakennuksen. Paikka tunnetaan Muuratsalon koetalona. Se on yleisölle avoinna kesäisin.

Järvi-Suomi alkoi piirtyä Aallon mieleen 5-vuotiaana, kun hänen perheensä muutti Kuortaneelta Jyväskylään. Aalto asui kaupungissa läpi seikkailullisten nuoruusvuosiensa. Kirjoitettuaan Lyseosta ylioppilaaksi hän lähti opiskelemaan Helsinkiin, mutta valmistuttuaan palasi ja perusti arkkitehtitoimiston Jyväskylään vuonna 1923.

Siitä alkoi elämäntyö, jonka eräänä juonteena Aalto piirsi yhdeksi mieheksi ainutlaatuisen monta yhden kaupungin keskeisistä rakennuksista. Jyväskylästä alettiin puhua Aallon kaupunkina.

Alvar Aalto -säätiön hallituksen puheenjohtaja Leena Rossi arvioi, että Päijänne välkehtii Aallon jokaisessa työssä Jyväskylässä.

– Maanmittarin poikana Aalto oli oppinut katsomaan maisemaa laajasti ja näkemään rakennukset osana ympäristöä. Kun hän esimerkiksi suunnitteli Harjun rinteille yliopiston kampusalueen, hän mietti, miten sieltä avautuisi näkymä Jyväsjärvelle.

Säynätsalon kunnantalo on yksi Aallon ikonisimmista töistä. Kun sitä rakennettiin 1940–50-lukujen taitteessa, Aalto iski silmänsä naapurisaari Muuratsalossa sijaitsevaan kalliorantaiseen tonttiin, osti sen ja piirsi sinne kesähuvilan.

Samoina vuosina Aallon yksityiselämässä tapahtui paljon, kun hän jäi leskeksi.

Muuratsalon koetalosta tuli Alvarin ja hänen uuden vaimonsa Elissan suosikkipaikka. He kulkivat siellä Helsingistä käsin, ja alkuaikoina Muuratsaloon pääsi vain veneellä. Koetalollaan Aalto pystyi kokeilemaan eri materiaaleja, muotoja, tekniikoita ja mittasuhteita.

Aalto vietti Muuratsalossa kaikki kesät kuolemaansa (1976) saakka. Koetalolla hän yhdisti lomailun ja työn.

– Minkälainen nyt on kiireinen mies, kun hän pääsee rentoutumaan. Siellä tehdään juuri niitä asioita, joita on kiva tehdä, ja kutsutaan ystäviä kylään. Hän kun oli luova ihminen, hän maalasi siellä paljon ja saunoi ja ui. Koetalolla hän myös luonnosteli monia kuuluisia töitään, Rossi kuvailee Aallon kesänviettoa.

Alla muita Jyväskylän matkailuun liittyviä vinkkejä.

Lutakko: Monipuolisesti vapaa-aikaan

Lutakon alueesta Jyväskylässä on tullut monipuolinen vapaa-ajanviettopaikka satamineen, ravintoloineen ja festarialueineen. Suomipop-festivaali kokoaa kotimaisen musiikin kärkinimet kesäisin Lutakonaukiolle. Samassa paikassa järjestetään vuosittain myös muita suurtapahtumia ja markkinoita. Lutakonaukion toisella laidalla sijaitsee messu- ja kongressikeskus Paviljonki ja toisella Lutakon satama, josta pääsee vaikkapa sisävesiristeilylle. Jyväsjärven ympäri kulkee viihtyisä Rantaraitti.

Valon kaupunki: Taide tuo turvallisuuttakin

Pimeän vuodenajan voi kääntää mahdollisuudeksi. Jyväskylä on ottanut ulkovalaistuksen kiinteäksi osaksi kaupunkisuunnittelua ja linjannut olevansa alan suunnannäyttäjä. Toimiva ulkovalaistus luo turvallisuutta ja on esteettistä ja energiatehokasta. Jokasyksyisessä Valon kaupunki -tapahtumassa nähdään pysyvien valaistuskohteiden (yli 100 kaupungissa) lisäksi upeita väliaikaisia valotaideteoksia.

MM-ralli: Vauhtia kaupungissa ja metsässä

Neste Oil Ralli on Pohjoismaiden suurimpia vuosittaisia yleisötapahtumia. Jännitykseen pääsee mukaan sekä kaupunkialueella että metsässä. Harjun erikoiskokeet ajetaan keskustassa. Kilpailukeskus huoltoparkkeineen sijaitsee Matkakeskuksen tuntumassa Jyväskylän Paviljongilla. Ensi vuonna 1.–4.8. ajettava MM-ralli tunnetaan nopeista sorateistään ja rennosta tunnelmastaan, jota yleisö kehuu vuodesta toiseen.

The Local Culture Hostel & Café: uutuus

Tänä vuonna avautunut The Local Culture Hostel & Café tarjoaa persoonallista majoitusta uniikeissa makuusaleissa ja yksityishuoneissa. Hostellissa on teemahuoneita, kuten Jyväskylä (kuvassa), Niitty, Ruska ja Harju. Suomalaisuutta ja paikalliskulttuuria esitellään myös hostellin aamupalapöydässä ja kahvilassa, jossa on tarjolla paikallisia kasvis- ja vegaanituotteita. Kulttuuria edustavat taidenäyttelyt, teatteriesitykset ja livemusiikki.

Laajavuori: Liikuntaa ympäri vuoden

Jyväskylässä lasketellaan ja liikutaan eri tavoin eri vuodenaikoina. Keskustasta on ulkoilukeskus Laajikseen viitisen kilometriä ja hyvät bussiyhteydet. Laajavuoressa on kasvanut niin olympiavoittajia kuin innokkaita harrastajiakin. Lajien kirjo on runsas: laskettelu, hiihto, mäkihyppy, alamäkiluistelu, maastopyöräily, frisbeegolf, köysiratakiipeily... Ulkoilukeskuksen naapurissa sijaitsee kylpylähotelli Scandic Laajavuori.

